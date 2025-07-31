Казахстанские военнослужащие на турецких военных кораблях: одобрено соглашение

Принято постановление правительства от 28 июля 2025 года о подписании Технического соглашения между правительством Казахстана и правительством Турции о сотрудничестве в рамках миссии "Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ)", сообщает Zakon.kz.

Цель Технического соглашения – определение обязанностей cторон, а также общих принципов и процедур поддержки принимающей cтороны, на основании которых казахстанский военный персонал разворачивается совместно с Вооруженными cилами Турции на военных кораблях, участвующих в миссии ВСООНЛ.

На период ротации направляющая сторона может определить максимум трех офицеров или старшин. Общее количество казахстанского военного персонала определяется по согласованию между сторонами.

Указывается, что казахстанский военный персонал задействуется на службе наряду с должностями штабных офицеров на военных кораблях.

Срок ротации казахстанского военного персонала составляет 6 месяцев. Ротация казахстанского военного персонала обычно проводится два раза в год: в апреле и октябре.

При этом направляющая сторона может отозвать или заменить свой персонал в любое время, проинформировав об этом принимающую сторону. Принимающая сторона может предложить направляющей стороне отозвать или заменить свой персонал в случае несоблюдения дисциплинарных и юридических требований данного Технического соглашения.

Казахстанский военный персонал прибывает в порт Мерсин (Турецкая Республика) для посадки на военный корабль в период, согласованный сторонами до ротации.

Казахстанский военный персонал соблюдает требования и инструкции ООН, применимые к зоне ответственности миссии ВСООНЛ.

Подписать соглашение от имени правительства РК уполномочен заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Жумангарин Серик Макашевич.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.