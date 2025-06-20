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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 16:56 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев обновил Концепцию развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года с учетом принципа "Закон и порядок".
  • Правительство утвердило Программу действий по достижению целей Национального плана развития РК на 2025-2026 годы.
  • В АЗРК утвердили правила выдачи заключений антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров, работ, услуг и об отсутствии иной возможности их приобретения на конкурентной основе.
  • Устанавливать границы водоохранных зон и полос будут по-новому.
  • Казахстан на полгода продлил ограничения на вывоз лесоматериалов.
  • В МЦРИАП актуализировали правила выдачи, хранения, отзыва открытых ключей ЭЦП.
  • Как проходит мониторинг производства и реализации нефтепродуктов: новые правила.
  • Регистрацию ТТН и путевых листов в ЕСУТД приостановили до 1 июня 2026 года.
  • В Казахстане изменили правила применения средств аудио- и видеозаписи в судах, а также правила подачи электронных документов в суд.
  • Страны Центральной Азии и Китай подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
  • Казахстан подпишет Соглашение о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов со своей оговоркой.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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