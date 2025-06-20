Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев обновил Концепцию развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года с учетом принципа "Закон и порядок".
- Правительство утвердило Программу действий по достижению целей Национального плана развития РК на 2025-2026 годы.
- В АЗРК утвердили правила выдачи заключений антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров, работ, услуг и об отсутствии иной возможности их приобретения на конкурентной основе.
- Устанавливать границы водоохранных зон и полос будут по-новому.
- Казахстан на полгода продлил ограничения на вывоз лесоматериалов.
- В МЦРИАП актуализировали правила выдачи, хранения, отзыва открытых ключей ЭЦП.
- Как проходит мониторинг производства и реализации нефтепродуктов: новые правила.
- Регистрацию ТТН и путевых листов в ЕСУТД приостановили до 1 июня 2026 года.
- В Казахстане изменили правила применения средств аудио- и видеозаписи в судах, а также правила подачи электронных документов в суд.
- Страны Центральной Азии и Китай подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
- Казахстан подпишет Соглашение о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов со своей оговоркой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript