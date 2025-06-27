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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 17:18 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Амнистия к 30-летию Конституции пройдет в Казахстане.
  • Токаев подписал закон, которым усилены меры гражданской защиты и пожарной безопасности.
  • Для бизнеса вводится система гарантирования обязательств.
  • В Казахстане изменили порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности.
  • Правительство обновило Комплексный план развития газовой отрасли РК до 2029 года.
  • Как будут выбирать аудиторскую организацию для проведения аудита Нацфонда.
  • Правительство расширило перечень проектов, которые будут финансировать за счет займов под государственные гарантии.
  • Порядок регистрации безработных изменили в Казахстане.
  • В Министерстве нацэкономики утвердили новые правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах.
  • Реестр мер государственной поддержки частного предпринимательства создан в Казахстане.
  • За что отвечает Комитет атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии: утверждено Положение.
  • Сколько придется заплатить за незаконную заготовку, повреждение или уничтожение деревьев и кустарников: в Министерстве экологии утвердили базовые ставки для исчисления вреда.
  • Конституционный суд рекомендовал отграничить предпринимательство от организованной преступности.
  • В Конституционном суде рассказали о состоянии конституционной законности в РК.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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