Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Амнистия к 30-летию Конституции пройдет в Казахстане.
- Токаев подписал закон, которым усилены меры гражданской защиты и пожарной безопасности.
- Для бизнеса вводится система гарантирования обязательств.
- В Казахстане изменили порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности.
- Правительство обновило Комплексный план развития газовой отрасли РК до 2029 года.
- Как будут выбирать аудиторскую организацию для проведения аудита Нацфонда.
- Правительство расширило перечень проектов, которые будут финансировать за счет займов под государственные гарантии.
- Порядок регистрации безработных изменили в Казахстане.
- В Министерстве нацэкономики утвердили новые правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах.
- Реестр мер государственной поддержки частного предпринимательства создан в Казахстане.
- За что отвечает Комитет атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии: утверждено Положение.
- Сколько придется заплатить за незаконную заготовку, повреждение или уничтожение деревьев и кустарников: в Министерстве экологии утвердили базовые ставки для исчисления вреда.
- Конституционный суд рекомендовал отграничить предпринимательство от организованной преступности.
- В Конституционном суде рассказали о состоянии конституционной законности в РК.
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