Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Амнистия к 30-летию Конституции пройдет в Казахстане.

Токаев подписал закон, которым усилены меры гражданской защиты и пожарной безопасности.

Для бизнеса вводится система гарантирования обязательств.

В Казахстане изменили порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности.

Правительство обновило Комплексный план развития газовой отрасли РК до 2029 года.

Как будут выбирать аудиторскую организацию для проведения аудита Нацфонда.

Правительство расширило перечень проектов, которые будут финансировать за счет займов под государственные гарантии.

Порядок регистрации безработных изменили в Казахстане.

В Министерстве нацэкономики утвердили новые правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах.

Реестр мер государственной поддержки частного предпринимательства создан в Казахстане.

За что отвечает Комитет атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии: утверждено Положение.

Сколько придется заплатить за незаконную заготовку, повреждение или уничтожение деревьев и кустарников: в Министерстве экологии утвердили базовые ставки для исчисления вреда.

Конституционный суд рекомендовал отграничить предпринимательство от организованной преступности.

В Конституционном суде рассказали о состоянии конституционной законности в РК.

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