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Право

Предоставление госгарантии для поддержки частного бизнеса: новые правила

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 12:08 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 9 июня 2026 года утвердил Правила предоставления государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Государственная гарантия Республики Казахстан по поддержке частного предпринимательства предоставляется специальному фонду развития предпринимательства (Специальный фонд) для обеспечения погашения ее задолженности перед финансовыми и иными организациями при недостаточности средств Специального фонда для исполнения обязательств по предоставленным им гарантиям по инвестиционным проектам с суммой финансирования свыше семи миллиардов тенге.

Предоставление государственной гарантии осуществляется на основании постановления правительства и при соблюдении Специальным фондом требований и условий.

Специальный фонд представляет в уполномоченный орган по исполнению бюджета следующие документы:

  • положительное отраслевое заключение уполномоченного органа соответствующей отрасли;
  • положительное экономическое заключение центрального уполномоченного органа по бюджетной политике;
  • протоколы Республиканской бюджетной комиссии (при наличии);
  • выписка об оплате единовременной платы (сбора) в размере 0,2 процента от суммы государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства;
  • нотариально заверенные копии учредительных документов;
  • сведение об отсутствии налоговой задолженности и просроченной задолженности в соответствии с кредитным отчетом;
  • информация по гарантийным выплатам в рамках принятых гарантийных обязательств за последние пять лет до момента обращения Специального фонда развития предпринимательства за получением государственной гарантии РК по поддержке частного предпринимательства.

В случае предоставления Специальным фондом полного пакета документов уполномоченный орган рассматривает их в течение 10 рабочих дней.

Условия, сроки, ставки вознаграждения и порядок возврата средств, отвлеченных из республиканского бюджета на исполнение государственной гарантии, определяются в соглашении.

После подписания соглашения уполномоченный орган по исполнению бюджета обеспечивает внесение в правительство проекта постановления о предоставлении государственной гарантии.

Государственная гарантия предоставляется посредством заключения договора гарантии по поддержке частного предпринимательства между уполномоченным органом по исполнению бюджета и Специальным фондом.

Планирование объемов предстоящего погашения гарантированных государством обязательств производится уполномоченным органом по исполнению бюджета ежегодно в рамках разработки проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год.

Средства, выделенные на исполнение обязательств по государственной гарантии, подлежат возврату Специальным фондом в республиканский бюджет за счет средств возмещения гарантийных выплат и иных источников.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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