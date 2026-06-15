Предоставление госгарантии для поддержки частного бизнеса: новые правила
Государственная гарантия Республики Казахстан по поддержке частного предпринимательства предоставляется специальному фонду развития предпринимательства (Специальный фонд) для обеспечения погашения ее задолженности перед финансовыми и иными организациями при недостаточности средств Специального фонда для исполнения обязательств по предоставленным им гарантиям по инвестиционным проектам с суммой финансирования свыше семи миллиардов тенге.
Предоставление государственной гарантии осуществляется на основании постановления правительства и при соблюдении Специальным фондом требований и условий.
Специальный фонд представляет в уполномоченный орган по исполнению бюджета следующие документы:
- положительное отраслевое заключение уполномоченного органа соответствующей отрасли;
- положительное экономическое заключение центрального уполномоченного органа по бюджетной политике;
- протоколы Республиканской бюджетной комиссии (при наличии);
- выписка об оплате единовременной платы (сбора) в размере 0,2 процента от суммы государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- сведение об отсутствии налоговой задолженности и просроченной задолженности в соответствии с кредитным отчетом;
- информация по гарантийным выплатам в рамках принятых гарантийных обязательств за последние пять лет до момента обращения Специального фонда развития предпринимательства за получением государственной гарантии РК по поддержке частного предпринимательства.
В случае предоставления Специальным фондом полного пакета документов уполномоченный орган рассматривает их в течение 10 рабочих дней.
Условия, сроки, ставки вознаграждения и порядок возврата средств, отвлеченных из республиканского бюджета на исполнение государственной гарантии, определяются в соглашении.
После подписания соглашения уполномоченный орган по исполнению бюджета обеспечивает внесение в правительство проекта постановления о предоставлении государственной гарантии.
Государственная гарантия предоставляется посредством заключения договора гарантии по поддержке частного предпринимательства между уполномоченным органом по исполнению бюджета и Специальным фондом.
Планирование объемов предстоящего погашения гарантированных государством обязательств производится уполномоченным органом по исполнению бюджета ежегодно в рамках разработки проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год.
Средства, выделенные на исполнение обязательств по государственной гарантии, подлежат возврату Специальным фондом в республиканский бюджет за счет средств возмещения гарантийных выплат и иных источников.
Приказ вводится в действие с 12 июля.