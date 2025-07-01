Вводится ли запрет на рыболовство с 1 июля 2025 года в связи с утверждением лимитов вылова

В Казнете гуляет новая пугалка для рыбаков. Якобы с 1 июля 2025 года во всех водоемах Казахстана вводится временный запрет на любую рыбалку: как на любительское рыболовство, так и на промысловый лов. Причина: распределение лимитов на вылов различных видов рыб. Zakon.kz изучил тему.

Вывод: если коротко, запрета нет. А что есть?

Дело в том, что каждый год министр сельского хозяйства издает очередной приказ "Об утверждении лимитов изъятия рыбных ресурсов и других водных животных". Цель – не навредить экосистеме, не исчерпать запасы. Приказ распространяется на предстоящий период, и почему-то вехами выбирается 1 июля текущего и будущего года.

Не изменен порядок и на этот раз: проект такого очередного приказа сейчас публично обсуждается на портале "Открытые НПА". И, заметьте, будет там лежать до 4 июля. Только затем, когда его подпишут, он станет действительным нормативным правовым актом. При этом, повторим, документ регулирует период, стартующий 1 июля. Такой вот хронологический пируэт. К слову, в прошлом году аналогичный приказ (МСХ РК от 26 июня 2024 года № 223) был принят вовремя.

Но не суть. Приказ, вообще, обращен не к рыболовам, а к инспекторам, точнее, к территориальным – бассейновым – инспекциям рыбного хозяйства. Головной комитет устанавливает лимиты по конкретным видам рыбы и участкам: скажем, на озере Балхаш с 1.07.2024 по 1.07.2025 предел по судаку составлял 647 тонн.

А уж дело специалистов бассейновых инспекций – во-первых, не выдать природопользователям квот на вылов большего количества, а во-вторых – проверять их.

Как это может отразиться на рыболовах-любителях? Объясняем.

Существуют, вообще, три правовых основания, на которых они могут ловить рыбу. Это:

путевка;

разрешение;

общее пользование (без разрешения).

Путевку рыболов-любитель получает у лица, за которым закреплен рыбохозяйственный водоем (участок). Почему у него? Потому что это физическое или юридическое лицо (скажем, рыбацкая артель) уже осуществляет на данном участке специальное природопользование – промысловое рыболовство – за что платит государству деньги.

Подчеркнем, вышеупомянутые лимиты по изъятию рыбных ресурсов устанавливаются лишь на этих закрепленных за промысловиками участках. Что логично, поскольку основную массу рыбы из рек и озер, очевидно, вылавливают не любители на удочки, а профессиональные рыбаки. Оттого и заботиться о сохранности водной фауны следует, в первую очередь, здесь.

Так вот, этот временный владелец участка (в частную собственность объекты государственного водного фонда не отчуждаются) обязан, согласно пп. 11) пункта 2 статьи 27 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира":

"Предоставлять сервитут для осуществления... любительского (спортивного) рыболовства".

Это, правда, пока. Ранее издание Zakon.kz уже публиковало статью о том, что с 13 августа 2025 года, с момента, когда вступит в силу Закон РК "Об аквакультуре", это требование отменяется, и владелец участка – субъект аквакультуры – будет вправе, но не обязан позволять рыбачить любителям.

Но уже и сейчас он, во-первых, цену путевки определяет сам. А во-вторых, ему нельзя превышать предоставленную персональную квоту вылова в рамках того самого лимита. И значит, если квота им исчерпана, должен отказать рыболову-любителю в путевке.

Т.е. запрета, строго говоря, нет, но может быть ограничение.

Однако в любом случае это ограничение касается не всех.

Ведь кроме закрепленных участков есть и не закрепленные – это т.н. резервный фонд рыбохозяйственных водоемов (участков). Т.е промысловое рыболовство здесь не осуществляется, а значит, и лимиты устанавливать в общем порядке не требуется. Если же какой-то конкретной популяции угрожает исчезновение, то она защищается специально – внесением в Красную книгу, точнее, в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Что же касается остальной рыбы, то, согласно Закону РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" (пункт 2 статьи 26):

"Общее пользование животным миром, в том числе любительское (спортивное) рыболовство в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с изъятием до пяти килограмм на одного рыболова за выезд, осуществляется без каких-либо разрешений".

Т.е. скромным рыболовам-любителям даже платить не надо за разрешение, как не нужно и оно само.

Если же амбиции рыболовов превышают 5 кг, потребуется внести плату за разрешение на пользование животным миром в соответствии с правилами и в размере согласно пункту 3 статьи 582 действующего Налогового кодекса. Но, повторимся, утвержденные лимиты, о которых речь шла выше, в данном случае рыболовов-любителей никак не ограничивают.

Они получают разрешение в виде государственной услуги, и основанием для отказа могут быть только (согласно пункту 9 приложения 8 к правилам) недостоверность документов, представленных услугополучателем, или сведений в них, отсутствие согласия на доступ к персональным данным и прочие технические моменты.