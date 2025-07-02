Усилена поддержка казахстанских товаропроизводителей в госзакупках

Министр финансов РК приказом от 24 июня 2025 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Государственные закупки товаров, работ, услуг, на которые решением правительства РК установлены изъятия из национального режима, осуществляются среди физических и юридических лиц, находящихся:

в реестре казахстанских товаропроизводителей либо представителей (дистрибьюторов или дилеров) производителей транспортных средств и сельскохозяйственной техники.

При осуществлении государственных закупок способом конкурса применяются следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение:

наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;

показатель уплаченных налогов;

нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, оказания услуг;

размещение потенциальным поставщиком аудированной годовой финансовой отчетности в депозитарии финансовой отчетности;

функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров;

отрицательные значения;

нахождение потенциального поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей. (новый)

В правила добавлена норма, согласно которой, в случае, если потенциальный поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, веб-порталом автоматически присваивается условная скидка в размере 3%.

При этом данный критерий применяется при соответствии кода первых 6 цифр закупаемого товара с классификатором продукции по видам экономической деятельности, указанного в индустриальном сертификате потенциального поставщика.

Оформление заказа на выбранный заказчиком товар допускается при наличии не менее двух действующих ценовых предложений от двух потенциальных поставщиков, не имеющих ограничений.

В случае осуществления государственных закупок товаров, на которые решением правительства РК установлены изъятия из национального режима, оформление заказа на выбранный заказчиком товар допускается при наличии не менее одного действующего ценового предложения от потенциального поставщика, находящегося в реестре казахстанских товаропроизводителей и не имеющего ограничений.

При этом товар становится доступным для оформления заказа в электронном магазине по истечении трех рабочих дней со дня размещения информации о товаре в электронном магазине.

Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу договора вносит обеспечение исполнения договора обеспечение аванса (при наличии), антидемпинговую сумму (при наличии).

Данное требование не распространяется на поставщиков, находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей.

Договор о госзакупках способом из одного источника содержит условия о полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок полной оплаты за поставку товаров не превышает 10 рабочих дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по такому договору составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 календарных дней.

В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 календарных дней.

Также вносятся поправки в типовые договоры о государственных закупках товаров и строительно-монтажных работ.

В Типовом договоре о государственных закупках товаров говорится:

"В случае, если поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, заказчик в течение 10 календарных дней со дня заключения договора производит авансовый платеж в размере 50% от суммы договора на текущий финансовый год. При этом срок полной оплаты за поставку товаров не превышает 10 рабочих дней со дня исполнения обязательств по данному договору".

В Типовом договоре о государственных закупках строительно-монтажных работ предусмотрено:

В случае передачи объемов работ на субподряд Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику, находящемуся в реестре казахстанских товаропроизводителей, авансовый платеж в размере 50% от суммы, выделенной на субподряд.

Промежуточные платежи субподрядчику, находящемуся в реестре казахстанских товаропроизводителей, оплачиваются подрядчиком не позднее 5 рабочих дней с даты поступления промежуточных платежей от заказчика на расчетный счет подрядчика, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса. Оплата за выполненные работы субподрядчику, находящемуся в реестре казахстанских товаропроизводителей, производится подрядчиком не позднее 5 рабочих дней с даты поступления оплаты от заказчика на расчетный счет подрядчика.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2025 года.