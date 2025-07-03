Субсидии из бюджета выделят на развитие водохранилищ и каналов в Казахстане

Министр водных ресурсов подписал приказ от 27 июня 2025 года об утверждении Правил субсидирования и выплат субсидий из бюджета на покрытие расходов по займам, привлеченным под госгарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений РК, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок субсидирования и выплат субсидий из бюджета на покрытие расходов по погашению, обслуживанию и софинансированию по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений РК.

Субсидирование осуществляется путем выделения средств из республиканского бюджета администратору республиканской бюджетной программы в лице Министерства водных ресурсов и ирригации РК (АРБП) в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Эти средства далее направляют на финансирование получателя субсидий на покрытие расходов по погашению, обслуживанию и софинансированию по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений РК.

Субсидирование предоставляют юридическим лицам со 100% участием государства в уставном капитале, обеспечивающим содержание, эксплуатацию, а также обеспечение безопасности водохозяйственных систем и сооружений при наличии государственной гарантии на привлечение займа и соглашения о займе с МФО.

Получатель субсидий направляет АРБП следующие документы:

сопроводительное письмо получателя субсидий за подписью первого руководителя (в случае получения субсидий подведомственными организациями АМБП документы представляются за подписью первого руководителя АМБП либо лицом, его замещающим) в произвольной форме;

пояснительная записка о необходимости предоставления субсидирования (с содержанием краткой информации о достигнутых результатов, текущей ситуации, имеющихся проблем, описанием целей, ожидаемых социально-экономических эффектов, конкретизирующей направления расходования средств);

расчеты, подтверждающие необходимую сумму субсидий, согласованные с МФО;

копия Соглашения о займе (с графиком погашения);

финансовая отчетность за последние три года за подписью первого руководителя и главного бухгалтера юридических лиц.

В свою очередь, администратор местных бюджетных программ (АМБП) субсидирует расходы на софинансирование по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений РК из местного бюджета.

Правилами установлено, что размер выделяемых субсидирования и выплат субсидий из республиканского бюджета определяют с учетом условии займа МФО с полным его погашением (процентная ставка, основной долг, обслуживание его и софинансирование).

При этом срок субсидирования определяется на период времени, в течение которого получатель субсидирования погашает, обслуживает и софинансирует займы МФО при условии соответствия критериям и условиям займа.

Субсидии из республиканского бюджета выплачивают индивидуальным планом финансирования по платежам согласно процедуре казначейского исполнения бюджета и их кассового обслуживания.

АРБП формирует заявку и вносит уполномоченному органу по исполнению бюджета в соответствии с бюджетным законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.