Субсидии из бюджета выделят на развитие водохранилищ и каналов в Казахстане
Правила определяют порядок субсидирования и выплат субсидий из бюджета на покрытие расходов по погашению, обслуживанию и софинансированию по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений РК.
Субсидирование осуществляется путем выделения средств из республиканского бюджета администратору республиканской бюджетной программы в лице Министерства водных ресурсов и ирригации РК (АРБП) в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Эти средства далее направляют на финансирование получателя субсидий на покрытие расходов по погашению, обслуживанию и софинансированию по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений РК.
Субсидирование предоставляют юридическим лицам со 100% участием государства в уставном капитале, обеспечивающим содержание, эксплуатацию, а также обеспечение безопасности водохозяйственных систем и сооружений при наличии государственной гарантии на привлечение займа и соглашения о займе с МФО.
Получатель субсидий направляет АРБП следующие документы:
- сопроводительное письмо получателя субсидий за подписью первого руководителя (в случае получения субсидий подведомственными организациями АМБП документы представляются за подписью первого руководителя АМБП либо лицом, его замещающим) в произвольной форме;
- пояснительная записка о необходимости предоставления субсидирования (с содержанием краткой информации о достигнутых результатов, текущей ситуации, имеющихся проблем, описанием целей, ожидаемых социально-экономических эффектов, конкретизирующей направления расходования средств);
- расчеты, подтверждающие необходимую сумму субсидий, согласованные с МФО;
- копия Соглашения о займе (с графиком погашения);
- финансовая отчетность за последние три года за подписью первого руководителя и главного бухгалтера юридических лиц.
В свою очередь, администратор местных бюджетных программ (АМБП) субсидирует расходы на софинансирование по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений РК из местного бюджета.
Правилами установлено, что размер выделяемых субсидирования и выплат субсидий из республиканского бюджета определяют с учетом условии займа МФО с полным его погашением (процентная ставка, основной долг, обслуживание его и софинансирование).
При этом срок субсидирования определяется на период времени, в течение которого получатель субсидирования погашает, обслуживает и софинансирует займы МФО при условии соответствия критериям и условиям займа.
Субсидии из республиканского бюджета выплачивают индивидуальным планом финансирования по платежам согласно процедуре казначейского исполнения бюджета и их кассового обслуживания.
АРБП формирует заявку и вносит уполномоченному органу по исполнению бюджета в соответствии с бюджетным законодательством РК.
Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.