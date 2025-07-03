#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.37
609.97
6.6
Право

С 1 июля лицензирование экспорта березовой фанеры происходит автоматически

Фанера, древесина, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 15:10 Фото: pixabay
Министр торговли и интеграции РК подписал приказ от 23 июня 2025 года "Об автоматическом лицензировании (наблюдении) экспорта березовой фанеры", сообщает Zakon.kz.
Ввести автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта березовой фанеры с 1 июля 2025 года сроком на 6 месяцев, -говорится в тексте.

При этом помещение березовой фанеры под таможенную процедуру экспорта осуществляется при представлении Комитету государственных доходов Министерства финансов РК разрешения на экспорт березовой фанеры, оформленного в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции РК от 16 марта 2020 года "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере торговой деятельности".

Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила выдачи лицензий на экспорт и импорт отдельных видов товаров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
В Казахстане расширили список зарубежных вузов для обучения по стипендии "Болашак"
Право
14:52, Сегодня
В Казахстане расширили список зарубежных вузов для обучения по стипендии "Болашак"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: