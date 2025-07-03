С 1 июля лицензирование экспорта березовой фанеры происходит автоматически

Министр торговли и интеграции РК подписал приказ от 23 июня 2025 года "Об автоматическом лицензировании (наблюдении) экспорта березовой фанеры", сообщает Zakon.kz.

Ввести автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта березовой фанеры с 1 июля 2025 года сроком на 6 месяцев, - говорится в тексте.

При этом помещение березовой фанеры под таможенную процедуру экспорта осуществляется при представлении Комитету государственных доходов Министерства финансов РК разрешения на экспорт березовой фанеры, оформленного в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции РК от 16 марта 2020 года "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере торговой деятельности".

Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила выдачи лицензий на экспорт и импорт отдельных видов товаров.