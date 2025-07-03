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Право

Как получить согласование на строительство сооружений, влияющих на состояние водных объектов

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 16:05 Фото: Zakon.kz
И.о. министра водных ресурсов приказом от 20 июня 2025 года утвердил Правила согласования строительства, реконструкции сооружений, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением и др., сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Согласование размещения, проектирования и строительства, реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах" оказывается бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов (услугодатель) физическим и юридическим лицам (услугополучатель).

Для получения государственной услуги необходимо направить услугодателю через веб-портал "электронного правительства" заявление.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.

При подаче заявления в "личном кабинете" отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата государственной услуги.

При подаче заявления услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Для получения госуслуги необходимы документы:

  • заявление;
  • правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае отсутствия данных в информационной системе, используемой для оказания государственных услуг, либо в сервисе цифровых документов, прилагается электронная копия правоустанавливающего документа);
  • электронная копия проектной документации;
  • схема расположения земельного участка (объекта) с указанием географических координат и нанесением водных объектов, а также установленных водоохранных зон и полос (при наличии) в масштабе.
  • при строительстве эллингов дополнительно предоставляется электронная копия архитектурно-планировочного задания.

Общий срок рассмотрения документов составляет 10 рабочих дней.

При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 8 рабочих дней рассматривает их на предмет соответствия требованиям и подготавливает в случае положительного заключения письмо о согласовании.

В случае отрицательного заключения предоставляется мотивированный отказ в оказании государственной услуги. Далее письмо регистрируют и направляют заявителю через портал в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа.

Основаниями для отказа в оказании госуслуги являются:

  • установление недостоверности документов, предоставленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных, содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя или представленных материалов и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям Водного кодекса РК;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;
  • отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;
  • отсутствие возможных к использованию водных ресурсов или утвержденных запасов подземных вод или несоответствие проекта планируемой деятельности требованиям статьи 86 Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 133 Кодекса.

Также правилами определен порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя в соответствии с нормами АППК РК. Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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