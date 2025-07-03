Как получить согласование на строительство сооружений, влияющих на состояние водных объектов

И.о. министра водных ресурсов приказом от 20 июня 2025 года утвердил Правила согласования строительства, реконструкции сооружений, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением и др., сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Согласование размещения, проектирования и строительства, реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах" оказывается бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов (услугодатель) физическим и юридическим лицам (услугополучатель).

Для получения государственной услуги необходимо направить услугодателю через веб-портал "электронного правительства" заявление.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.

При подаче заявления в "личном кабинете" отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата государственной услуги.

При подаче заявления услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Для получения госуслуги необходимы документы:

заявление;

правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае отсутствия данных в информационной системе, используемой для оказания государственных услуг, либо в сервисе цифровых документов, прилагается электронная копия правоустанавливающего документа);

электронная копия проектной документации;

схема расположения земельного участка (объекта) с указанием географических координат и нанесением водных объектов, а также установленных водоохранных зон и полос (при наличии) в масштабе.

при строительстве эллингов дополнительно предоставляется электронная копия архитектурно-планировочного задания.

Общий срок рассмотрения документов составляет 10 рабочих дней.

При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 8 рабочих дней рассматривает их на предмет соответствия требованиям и подготавливает в случае положительного заключения письмо о согласовании.

В случае отрицательного заключения предоставляется мотивированный отказ в оказании государственной услуги. Далее письмо регистрируют и направляют заявителю через портал в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа.

Основаниями для отказа в оказании госуслуги являются:

установление недостоверности документов, предоставленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных, содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя или представленных материалов и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям Водного кодекса РК;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;

отсутствие возможных к использованию водных ресурсов или утвержденных запасов подземных вод или несоответствие проекта планируемой деятельности требованиям статьи 86 Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 133 Кодекса.

Также правилами определен порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя в соответствии с нормами АППК РК. Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.