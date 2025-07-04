Установлен срок ответов на жалобы потребителей по вопросам водоснабжения

Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 24 июня 2025 года внесены изменения в типовой договор на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что необходимо отвечать на жалобы и обращения потребителя по вопросам, связанным с исполнением договора, в течение 20 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

В прежней редакции документа говорилось, что отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением договора, в течение срока, установленного законодательством РК:

Обращение физического или юридического лица, для рассмотрения которого не требуется получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается в течение 15 календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.

со дня поступления субъекту, должностному лицу. Обращение физического или юридического лица, для рассмотрения которого требуются получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается и по нему принимается решение в течение 30 календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.

со дня поступления субъекту, должностному лицу. В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, срок рассмотрения продлевается не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней со дня продления срока рассмотрения.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.