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Право

Установлен срок ответов на жалобы потребителей по вопросам водоснабжения

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 10:16 Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 24 июня 2025 года внесены изменения в типовой договор на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что необходимо отвечать на жалобы и обращения потребителя по вопросам, связанным с исполнением договора, в течение 20 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

В прежней редакции документа говорилось, что отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением договора, в течение срока, установленного законодательством РК:

  • Обращение физического или юридического лица, для рассмотрения которого не требуется получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается в течение 15 календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
  • Обращение физического или юридического лица, для рассмотрения которого требуются получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается и по нему принимается решение в течение 30 календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
  • В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, срок рассмотрения продлевается не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней со дня продления срока рассмотрения.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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