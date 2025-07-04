Установлен срок ответов на жалобы потребителей по вопросам водоснабжения
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Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 24 июня 2025 года внесены изменения в типовой договор на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что необходимо отвечать на жалобы и обращения потребителя по вопросам, связанным с исполнением договора, в течение 20 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.
В прежней редакции документа говорилось, что отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением договора, в течение срока, установленного законодательством РК:
- Обращение физического или юридического лица, для рассмотрения которого не требуется получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается в течение 15 календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
- Обращение физического или юридического лица, для рассмотрения которого требуются получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается и по нему принимается решение в течение 30 календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
- В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, срок рассмотрения продлевается не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней со дня продления срока рассмотрения.
Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.
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