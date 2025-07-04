Установление стоимости консалтинговых услуг в области промышленности и строительства: новые правила

Приказом министра промышленности и строительства от 20 июня 2025 года утверждены Правила установления стоимости исследований, консалтинговых услуг в области промышленности и строительства, сообщает Zakon.kz.

Так, при установлении стоимости исследований, консалтинговых услуг учитываются прямые и косвенные расходы исполнителя, подтвержденные обосновывающими документами.

К прямым расходам относятся расходы исполнителя, непосредственно связанные с проведением исследования, оказанием консалтинговой услуги.

К косвенным расходам относятся расходы, необходимые для обеспечения деятельности исполнителя в целом, но не используемые непосредственно в процессе проведения исследования, оказания консалтинговой услуги.

Стоимость исследований, консалтинговых услуг определяется по установленной формуле.

В частности, к прямым расходам относятся:

оплата труда персонала, непосредственно проводящего исследование, оказывающего консалтинговую услугу;

налоговые и другие обязательные платежи в бюджет, а также социальные отчисления применительно к персоналу, непосредственно проводящему исследование, оказывающему консалтинговую услугу;

командировочные расходы персонала, непосредственно проводящего исследование, оказывающего консалтинговую услугу (служебные разъезды внутри страны и (или) за пределы страны);

привлечение экспертов (соисполнителей) (расходы не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ или оказываемых услуг);

приобретение товаров и материалов, непосредственно используемых для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги;

приобретение программного обеспечения для проведения исследований;

услуги связи, непосредственно используемые для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги;

арендная плата помещений, используемых для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги;

доступ и подписка к информационным базам данных, непосредственно используемые для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги;

расходы на публикацию материалов по исследованиям;

переводческие услуги, непосредственно используемые для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги.

К косвенным расходам относятся:

оплата труда административного персонала;

налоги и другие обязательные платежи в бюджет, а также социальные отчисления, за исключением связанных с выплатами персоналу, непосредственно проводящему исследование, оказывающему консалтинговую услугу;

обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов;

прочие расходы (услуги по охране для режимных объектов, банковские услуги, полиграфические и типографские расходы, курьерские услуги).

При формировании бюджетного запроса для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги каждая статья расходов подтверждается обосновывающими документами (штатное расписание исполнителя, расчеты, копии договоров, ценовые предложения не менее трех экземпляров).

При определении стоимости товаров необходимых для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги используется средняя цена с веб-портала государственных закупок.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

При этом признаны утратившими силу ранее действовавшие Правила определения стоимости исследований, консалтинговых услуг и государственного задания в области промышленности и строительства.