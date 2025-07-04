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Право

Обновлены правила установления стоимости консалтинговых услуг Минэнерго

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 12:08 Фото: freepik
Министр энергетики приказом от 26 июня 2025 года утвердил Правила установления стоимости исследований, консалтинговых услуг министерства, сообщает Zakon.kz.

Стоимость исследований, консалтинговых услуг включает в себя следующие непосредственно используемые расходы:

  • расходы по оплате труда работников, непосредственно участвующих в предоставлении услуги;
  • социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в Фонд социального медицинского страхования;
  • налог на добавленную стоимость;
  • командировочные расходы персонала организаций, осуществляющих исследования (служебные разъезды внутри страны);
  • привлечение внешних экспертов;
  • приобретение материалов (расходные материалы, канцелярские товары);
  • услуги связи;
  • транспортные услуги;
  • полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов исследований, тестовых заданий, переплет, подшивка и обработка документов);
  • курьерские услуги (рассылка материалов);
  • доступ к информационным базам данных государственных органов;
  • переводческие услуги.

Указывается, что при формировании бюджетного запроса для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги каждая статья расходов подтверждается обосновывающими документами (штатное расписание исполнителя, расчеты, копии договоров, ценовые предложения не менее трех).

Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года. 

При этом утратили силу Правила определения стоимости исследований, консалтинговых услуг и государственного задания Министерства энергетики РК и поправки к ним.

Ранее мы рассказали, что приняты новые правила установления стоимости исследований и  консалтинговых услуг в области промышленности и строительства.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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