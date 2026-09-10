Цифровая карта бизнеса: внесены изменения

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 27 августа 2026 года внес изменения в Методику по разработке Цифровой карты бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что Цифровая карта бизнеса формируется на основании данных о субъектах предпринимательства, получаемых в рамках интеграционного взаимодействия с цифровыми объектами "цифрового правительства" и цифровыми системами организаций в соответствии с цифровым законодательством РК.

Направление Цифровой карты бизнеса по предоставлению государственных услуг и иных услуг для осуществления предпринимательской деятельности по принципу "одного окна" реализуется на веб-портале "цифрового правительства" в соответствии с законодательством о государственных и социально ответственных услугах.

Мониторинг исполнения встречных обязательств осуществляется автоматически на Цифровой карте бизнеса путем интеграционного взаимодействия с цифровыми системами государственных органов и организаций.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2026 года.