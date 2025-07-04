Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Формирования самообороны и добровольцы появились в Казахстане: Токаев подписал закон "О территориальной обороне".
- В Казахстане урегулировали деятельность эндаумент-фондов и фондов целевого капитала.
- Город Кентау Туркестанской области и прилегающие к нему села Ачисай, Хантаги, Баялдыр, Карнак, Кушата и Шаштобе признали зоной экологического предкризисного состояния.
- Коноплю разрешили культивировать в промышленных целях, а местную полицейскую службу расформировали: внесены поправки по вопросам прохождения правоохранительной службы.
- Банкам запретили выдавать ипотеку на строящееся жилье без разрешения на привлечение денег дольщиков.
- Президент назначил председателей и судей кассационных судов.
- Антикор реорганизовали и присоединили к КНБ: Токаев подписал указ.
- В Казахстане создана новая СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота".
- Право на телефонные консультации с адвокатом и врачом получили осужденные.
- С 1 июля банки и Казпочта должны сдавать ряд отчетов о банковских счетах казахстанцев.
- Формировать и вести Национальный корпус казахского языка будут согласно правилам.
- Казахстанским студентам стало доступно больше вузов для обучения по "Болашаку".
- Изменились правила проведения ЕНТ.
- В Правила госзакупок внесли поправки,
направленные на поддержку казахстанских товаропроизводителей
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