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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 17:07 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Формирования самообороны и добровольцы появились в Казахстане: Токаев подписал закон "О территориальной обороне".
  • В Казахстане урегулировали деятельность эндаумент-фондов и фондов целевого капитала.
  • Город Кентау Туркестанской области и прилегающие к нему села Ачисай, Хантаги, Баялдыр, Карнак, Кушата и Шаштобе признали зоной экологического предкризисного состояния.
  • Коноплю разрешили культивировать в промышленных целях, а местную полицейскую службу расформировали: внесены поправки по вопросам прохождения правоохранительной службы.
  • Банкам запретили выдавать ипотеку на строящееся жилье без разрешения на привлечение денег дольщиков.
  • Президент назначил председателей и судей кассационных судов.
  • Антикор реорганизовали и присоединили к КНБ: Токаев подписал указ.
  • В Казахстане создана новая СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота".
  • Право на телефонные консультации с адвокатом и врачом получили осужденные.
  • С 1 июля банки и Казпочта должны сдавать ряд отчетов о банковских счетах казахстанцев.
  • Формировать и вести Национальный корпус казахского языка будут согласно правилам.
  • Казахстанским студентам стало доступно больше вузов для обучения по "Болашаку".
  • Изменились правила проведения ЕНТ.
  • В Правила госзакупок внесли поправки, направленные на поддержку казахстанских товаропроизводителей
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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