Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Формирования самообороны и добровольцы появились в Казахстане: Токаев подписал закон "О территориальной обороне".

В Казахстане урегулировали деятельность эндаумент-фондов и фондов целевого капитала.

Город Кентау Туркестанской области и прилегающие к нему села Ачисай, Хантаги, Баялдыр, Карнак, Кушата и Шаштобе признали зоной экологического предкризисного состояния.

Коноплю разрешили культивировать в промышленных целях, а местную полицейскую службу расформировали: внесены поправки по вопросам прохождения правоохранительной службы.

Банкам запретили выдавать ипотеку на строящееся жилье без разрешения на привлечение денег дольщиков.

Президент назначил председателей и судей кассационных судов.

Антикор реорганизовали и присоединили к КНБ: Токаев подписал указ.

В Казахстане создана новая СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота".

Право на телефонные консультации с адвокатом и врачом получили осужденные.

С 1 июля банки и Казпочта должны сдавать ряд отчетов о банковских счетах казахстанцев.

Формировать и вести Национальный корпус казахского языка будут согласно правилам.

Казахстанским студентам стало доступно больше вузов для обучения по "Болашаку".

Изменились правила проведения ЕНТ.

В Правила госзакупок внесли поправки, направленные на поддержку казахстанских товаропроизводителей



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