Минздрав утвердил типовые штаты для организаций здравоохранения

Министр здравоохранения приказом от 30 июня 2025 года утвердила типовые штаты и штатные нормативы для организаций здравоохранения и их структурных подразделений, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены типовые штаты и штатные нормативы организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

Штатные нормативы приемного отделения

Заведующий отделением – 1 должность на 200 и более коек. При наличии в составе медицинской организации не менее 200 инфекционных коек и приемного отделения дополнительно устанавливается должность заведующего указанным отделением.

– 1 должность на 200 и более коек. При наличии в составе медицинской организации не менее 200 инфекционных коек и приемного отделения дополнительно устанавливается должность заведующего указанным отделением. Старшая медицинская сестра – 1 должность на 300 и более коек.

– 1 должность на 300 и более коек. Врачи (хирурги, травматологи-ортопеды, акушеры-гинекологи, офтальмологи, урологи, токсикологи и врачи других специальностей) – для оказания круглосуточной экстренной хирургической, травматологической, акушерско-гинекологической, офтальмологической, урологической, токсикологической и других видов медицинской помощи устанавливаются в зависимости от объема этой работы сверх должностей врачей, предусмотренных по соответствующим отделениям.

При наличии в больнице не менее 200 инфекционных коек и приемного отделения устанавливается 1 круглосуточный пост для приема инфекционных больных.

Санитар(ка) – должности санитарок приемного отделения устанавливаются при наличии в больнице до 400 коек 1 круглосуточного поста и дополнительно по 1 должности на каждые последующие 100 коек.

В больницах на 600 и более коек дополнительно устанавливается 1 должность санитарки для приема вещей от поступающих больных.

При наличии в больнице не менее 200 инфекционных коек и приемного отделения устанавливается 1 круглосуточный пост санитарок для обслуживания инфекционных больных.

Медицинский регистратор – не менее 1 должность в смену.

Также утверждены штатные нормативы клинических отделений (палат).

Заведующий отделением – в каждом отделении не менее 0,5 ставки.

– в каждом отделении не менее 0,5 ставки. Старшая медицинская сестра – соответственно должностям заведующих отделениями.

– соответственно должностям заведующих отделениями. Врач – должность врача отделений стационара больниц для городского уровня, областного уровня и городов республиканского значения, столицы, национальные научные центры, национальные исследовательские институты (НИИ, НЦ) устанавливается на количество коек с учетом профилей.

– должность врача отделений стационара больниц для городского уровня, областного уровня и городов республиканского значения, столицы, национальные научные центры, национальные исследовательские институты (НИИ, НЦ) устанавливается на количество коек с учетом профилей. Постовая медицинская сестра – круглосуточный пост среднего медицинского персонала отделений стационара больниц для городского уровня, областного уровня и городов республиканского значения, столицы, национальные научные центры, национальные исследовательские институты устанавливается на количество коек с учетом профилей.

– круглосуточный пост среднего медицинского персонала отделений стационара больниц для городского уровня, областного уровня и городов республиканского значения, столицы, национальные научные центры, национальные исследовательские институты устанавливается на количество коек с учетом профилей. Медицинские сестры перевязочных и процедурных кабинетов – 1 должность до 20 коек.

– 1 должность до 20 коек. Младшие медицинские сестры – 1 должность до 20 коек.

– 1 должность до 20 коек. Инструктор школы диабета – 1 должность на отделение эндокринологии.

– 1 должность на отделение эндокринологии. Сестра-хозяйка – в каждом клиническом отделении не менее 0,5 должности.

– в каждом клиническом отделении не менее 0,5 должности. Санитар(ка) – один круглосуточный пост на 15 коек.

– один круглосуточный пост на 15 коек. Санитар(ка) процедурных и перевязочных кабинетов – соответственно должностям медицинских сестер процедурных и перевязочных кабинетов.

– соответственно должностям медицинских сестер процедурных и перевязочных кабинетов. Санитар(ка) кабинетов по наложению гипсовых повязок – соответственно должностям медицинских сестер этих кабинетов.

– соответственно должностям медицинских сестер этих кабинетов. Санитарка-буфетчица – 1 должность в смену на отделение до 20 коек.

В ожоговых отделениях вводится 3 должности санитарок-буфетчиц.

Санитарка-ваннщица – 1 должность на отделение (кроме ожоговых).

В ожоговых отделениях вводится 2 должности санитарок-ваннщиц.

Уборщицы туалетов – 1 должность уборщицы на отделение.

– 1 должность уборщицы на отделение. Санитар(ка) для переноски и сопровождения больных – 1 должность на 100 коек.

Кроме того, утверждены штатные нормативы:

клинических отделений (палат) организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях городских больниц, областных больниц и города республиканского значения, столицы, национальных центров: аллергологических, гастроэнтерологических, гинекологических, кардиологических, онкологических и т.д.

клинических отделений (палат) организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь для больниц районного уровня.

операционного блока (отделения);

отделений (групп), оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь;

организации оказания акушерско-гинекологической помощи (родовспомогательных организаций (родильного дома, перинатального центра, акушерского отделения многопрофильных и районных больниц);

неонатальной службы в организации родовспоможения;

отделения гемодиализа, лучевой терапии и т.д.

Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.

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