Минздрав утвердил типовые штаты для организаций здравоохранения
В частности, утверждены типовые штаты и штатные нормативы организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.
Штатные нормативы приемного отделения
- Заведующий отделением – 1 должность на 200 и более коек. При наличии в составе медицинской организации не менее 200 инфекционных коек и приемного отделения дополнительно устанавливается должность заведующего указанным отделением.
- Старшая медицинская сестра – 1 должность на 300 и более коек.
- Врачи (хирурги, травматологи-ортопеды, акушеры-гинекологи, офтальмологи, урологи, токсикологи и врачи других специальностей) – для оказания круглосуточной экстренной хирургической, травматологической, акушерско-гинекологической, офтальмологической, урологической, токсикологической и других видов медицинской помощи устанавливаются в зависимости от объема этой работы сверх должностей врачей, предусмотренных по соответствующим отделениям.
При наличии в больнице не менее 200 инфекционных коек и приемного отделения устанавливается 1 круглосуточный пост для приема инфекционных больных.
- Санитар(ка) – должности санитарок приемного отделения устанавливаются при наличии в больнице до 400 коек 1 круглосуточного поста и дополнительно по 1 должности на каждые последующие 100 коек.
В больницах на 600 и более коек дополнительно устанавливается 1 должность санитарки для приема вещей от поступающих больных.
При наличии в больнице не менее 200 инфекционных коек и приемного отделения устанавливается 1 круглосуточный пост санитарок для обслуживания инфекционных больных.
- Медицинский регистратор – не менее 1 должность в смену.
Также утверждены штатные нормативы клинических отделений (палат).
- Заведующий отделением – в каждом отделении не менее 0,5 ставки.
- Старшая медицинская сестра – соответственно должностям заведующих отделениями.
- Врач – должность врача отделений стационара больниц для городского уровня, областного уровня и городов республиканского значения, столицы, национальные научные центры, национальные исследовательские институты (НИИ, НЦ) устанавливается на количество коек с учетом профилей.
- Постовая медицинская сестра – круглосуточный пост среднего медицинского персонала отделений стационара больниц для городского уровня, областного уровня и городов республиканского значения, столицы, национальные научные центры, национальные исследовательские институты устанавливается на количество коек с учетом профилей.
- Медицинские сестры перевязочных и процедурных кабинетов – 1 должность до 20 коек.
- Младшие медицинские сестры – 1 должность до 20 коек.
- Инструктор школы диабета – 1 должность на отделение эндокринологии.
- Сестра-хозяйка – в каждом клиническом отделении не менее 0,5 должности.
- Санитар(ка) – один круглосуточный пост на 15 коек.
- Санитар(ка) процедурных и перевязочных кабинетов – соответственно должностям медицинских сестер процедурных и перевязочных кабинетов.
- Санитар(ка) кабинетов по наложению гипсовых повязок – соответственно должностям медицинских сестер этих кабинетов.
- Санитарка-буфетчица – 1 должность в смену на отделение до 20 коек.
В ожоговых отделениях вводится 3 должности санитарок-буфетчиц.
- Санитарка-ваннщица – 1 должность на отделение (кроме ожоговых).
В ожоговых отделениях вводится 2 должности санитарок-ваннщиц.
- Уборщицы туалетов – 1 должность уборщицы на отделение.
- Санитар(ка) для переноски и сопровождения больных – 1 должность на 100 коек.
Кроме того, утверждены штатные нормативы:
- клинических отделений (палат) организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях городских больниц, областных больниц и города республиканского значения, столицы, национальных центров: аллергологических, гастроэнтерологических, гинекологических, кардиологических, онкологических и т.д.
- клинических отделений (палат) организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь для больниц районного уровня.
- операционного блока (отделения);
- отделений (групп), оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь;
- организации оказания акушерско-гинекологической помощи (родовспомогательных организаций (родильного дома, перинатального центра, акушерского отделения многопрофильных и районных больниц);
- неонатальной службы в организации родовспоможения;
- отделения гемодиализа, лучевой терапии и т.д.
Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.
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