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Право

Педиатрические участки для лечения детей вернут в поликлиники

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 09:37 Фото: freepik
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Типовые штаты и штатные нормативы для организаций здравоохранения и их структурных подразделений, сообщает Zakon.kz.

Поправками для организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, исключено понятие полного замещения врачей педиатров на врачей общей практики до 1 января 2027 года.

Другими словами, проект разработан для создания условий для сохранения педиатрических участков в поликлиниках. Это позволит детям при наличии необходимых специалистов продолжать получать первичную медицинскую помощь у педиатра по месту прикрепления. Одновременно государство увеличивает подготовку врачей-педиатров, чтобы укрепить кадровый потенциал детской медицины.

В Минздраве поясняют, что принятые изменения обеспечат наличие на каждом участке врачей педиатров, поскольку именно они являются первым звеном медицинской помощи и основой защиты здоровья детей.

"Это обеспечит системное наблюдение за ребенком с рождения, усилить раннее выявление нарушений развития, улучшить взаимодействие между педиатрами и врачами общей практики и приблизить медицинскую помощь к месту проживания семьи", - говорится в обосновании.

Таким образом, система постепенно формирует более понятный и удобный маршрут для родителей: ребенок может получать необходимое наблюдение в своей поликлинике, а при необходимости — своевременно направляться на дополнительную диагностику или специализированную помощь.

В Минздраве отметили, что развитие педиатрической службы направлено прежде всего на то, чтобы ребенок мог получать качественную медицинскую помощь независимо от места проживания.

Для родителей это означает более доступное и непрерывное наблюдение за здоровьем ребенка, а для системы здравоохранения — укрепление детского первичного звена и увеличение числа подготовленных педиатров.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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