Педиатрические участки для лечения детей вернут в поликлиники

Министерство здравоохранения подготовило поправки в Типовые штаты и штатные нормативы для организаций здравоохранения и их структурных подразделений, сообщает Zakon.kz.

Поправками для организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, исключено понятие полного замещения врачей педиатров на врачей общей практики до 1 января 2027 года.

Другими словами, проект разработан для создания условий для сохранения педиатрических участков в поликлиниках. Это позволит детям при наличии необходимых специалистов продолжать получать первичную медицинскую помощь у педиатра по месту прикрепления. Одновременно государство увеличивает подготовку врачей-педиатров, чтобы укрепить кадровый потенциал детской медицины.

В Минздраве поясняют, что принятые изменения обеспечат наличие на каждом участке врачей педиатров, поскольку именно они являются первым звеном медицинской помощи и основой защиты здоровья детей.

"Это обеспечит системное наблюдение за ребенком с рождения, усилить раннее выявление нарушений развития, улучшить взаимодействие между педиатрами и врачами общей практики и приблизить медицинскую помощь к месту проживания семьи", - говорится в обосновании.

Таким образом, система постепенно формирует более понятный и удобный маршрут для родителей: ребенок может получать необходимое наблюдение в своей поликлинике, а при необходимости — своевременно направляться на дополнительную диагностику или специализированную помощь.

В Минздраве отметили, что развитие педиатрической службы направлено прежде всего на то, чтобы ребенок мог получать качественную медицинскую помощь независимо от места проживания.

Для родителей это означает более доступное и непрерывное наблюдение за здоровьем ребенка, а для системы здравоохранения — укрепление детского первичного звена и увеличение числа подготовленных педиатров.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 сентября.