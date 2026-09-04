Педиатрические участки для лечения детей вернут в поликлиники
Поправками для организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, исключено понятие полного замещения врачей педиатров на врачей общей практики до 1 января 2027 года.
Другими словами, проект разработан для создания условий для сохранения педиатрических участков в поликлиниках. Это позволит детям при наличии необходимых специалистов продолжать получать первичную медицинскую помощь у педиатра по месту прикрепления. Одновременно государство увеличивает подготовку врачей-педиатров, чтобы укрепить кадровый потенциал детской медицины.
В Минздраве поясняют, что принятые изменения обеспечат наличие на каждом участке врачей педиатров, поскольку именно они являются первым звеном медицинской помощи и основой защиты здоровья детей.
"Это обеспечит системное наблюдение за ребенком с рождения, усилить раннее выявление нарушений развития, улучшить взаимодействие между педиатрами и врачами общей практики и приблизить медицинскую помощь к месту проживания семьи", - говорится в обосновании.
Таким образом, система постепенно формирует более понятный и удобный маршрут для родителей: ребенок может получать необходимое наблюдение в своей поликлинике, а при необходимости — своевременно направляться на дополнительную диагностику или специализированную помощь.
В Минздраве отметили, что развитие педиатрической службы направлено прежде всего на то, чтобы ребенок мог получать качественную медицинскую помощь независимо от места проживания.
Для родителей это означает более доступное и непрерывное наблюдение за здоровьем ребенка, а для системы здравоохранения — укрепление детского первичного звена и увеличение числа подготовленных педиатров.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 сентября.