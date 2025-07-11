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Право

Как изменится оплата медицинских услуг в Казахстане: из ГОБМП в ОСМС и обратно

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 09:19 Фото: akorda.kz
В Казахстане изменится финансирование здравоохранения. Реформа заключается в некотором перераспределении между пакетами ГОБМП и ОСМС – медпомощи за счет госбюджета и страховки. Однако после рассмотрения в Парламенте поправки стали не столь кардинальными, как изначально, пишет Zakon.kz.

Ранее наше издание уже публиковало статью о законопроекте, который назывался "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования". А именно о том, что первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), которую сейчас в Казахстане оплачивает государство, в скором будущем граждане станут оплачивать сами – посредством медстрахования.

В статье подробно рассказывалось, что и для чего планировалось сделать, и сейчас не будем повторяться. Скажем лишь, что ПМСП, согласно пп. 2) пункта 3 статьи 196 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", входит в состав ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, оказываемой за счет государственного бюджета.

А поправками этот пп. 2) предлагалось исключить, т.е. полностью перевести первичную медико-санитарную помощь в пакет ОСМС – обязательного социального медицинского страхования.

Напомним, что включает в себя первичная медико-санитарная помощь. Согласно перечню гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденному Постановлением правительства РК от 16 октября 2020 года № 672, ПМСП состоит в том числе из следующего:

  1. диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;
  2. профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);
  3. раннее выявление и мониторинг поведенческих факторов риска заболеваний и обучение навыкам снижения выявленных факторов риска;
  4. иммунизация;
  5. формирование и пропаганда здорового образа жизни;
  6. мероприятия по охране репродуктивного здоровья;
  7. наблюдение за беременными и наблюдение за родильницами в послеродовом периоде;
  8. санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

Повторимся, все это планировалось вывести из ГОБМП. Но здесь следует уточнить один момент.

Приходя в медучреждение, к которому прикреплен, человек, поскольку он не платит непосредственно в кассу, не видит разницы между ГОБМП и той медпомощью, которую ему оказывают в рамках ОСМС. Хотя источники финансирования разные.

Вспомните-ка свой крайний визит к врачу! Вы жалуетесь участковому на простуду, а он отправляет вас сделать флюорографию и сдать анализы. А еще пройти какой-то скрининг.

Так вот, та же ежегодная обязательная флюорография – это и есть ПМСП (а именно, диагностика наиболее распространенных заболеваний), оказываемая в рамках ГОБМП. Тогда как другие анализы вы оплачиваете из своего кармана – посредством ОСМС. Но поскольку эти деньги были вычтены из зарплаты еще до ее получения, то непосредственно в поликлинике вы с ними не расстаетесь. Да и медицинский работник не дает раскладку, что к чему относится.

Короче, для кошелька пациента разницы, повторимся, как бы нет. А вот для бюджета есть! Поэтому, полагаем, и была предложена реформа. Однако в процессе обсуждения от данной поправки решили отказаться. Точнее, ее также поправили.

Находясь в Парламенте, закон с поправками поменял не только название, но и – существенно – содержание. Теперь документ носит имя Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг". Поправки уже приняты Мажилисом, одобрены Сенатом и отправлены на подпись главе государства.

И в окончательном варианте новелла выглядит так:

"В пункте 3 статьи 196 подпункт 2) изложить в следующей редакции: [в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят] 2) первичная медико-санитарная помощь: при первичном обращении за медицинской помощью; при оказании услуг по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний".

Это значит, что часть ПМСП – и важнейшую – государство будет все-таки, как и раньше, оплачивать само. А вот все остальное из приведенного списка выше – профосмотры, скрининги и прочее – из гарантированного объема выбывает.

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Андрей Губенко
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