Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев расширил функции Совета по управлению Национальным фондом РК.
- Распределять резерв на инициативы Президента РК будут по-новому.
- Правительство обновило Правила зачисления активов и использования Национального фонда РК.
- С 9 сентября вводится запрет на установку уличных табло с курсами валют.
- С 1 июля в Казахстане выросли минимальные цены на табачные изделия.
- Как проводится отбор кандидатов на воинскую службу в резерве.
- В Казахстане обновили Спортивную этику: не допускается использование нецензурной брани и оскорбительных жестов.
- Для банков определили порядок выявления дропперов.
- Минюст изменил ряд приказов по вопросам госрегистрации недвижимости и получения информации из правового кадастра.
- Министерство сельского хозяйства утвердило лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных до 1 июля 2026 года.
- Расширена территория СЭЗ "Морпорт Актау".
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