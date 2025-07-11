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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 17:06 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев расширил функции Совета по управлению Национальным фондом РК.
  • Распределять резерв на инициативы Президента РК будут по-новому.
  • Правительство обновило Правила зачисления активов и использования Национального фонда РК.
  • С 9 сентября вводится запрет на установку уличных табло с курсами валют.
  • С 1 июля в Казахстане выросли минимальные цены на табачные изделия.
  • Как проводится отбор кандидатов на воинскую службу в резерве.
  • В Казахстане обновили Спортивную этику: не допускается использование нецензурной брани и оскорбительных жестов.
  • Для банков определили порядок выявления дропперов.
  • Минюст изменил ряд приказов по вопросам госрегистрации недвижимости и получения информации из правового кадастра.
  • Министерство сельского хозяйства утвердило лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных до 1 июля 2026 года.
  • Расширена территория СЭЗ "Морпорт Актау".
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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