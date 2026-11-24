Министр туризма и спорта приказом от 18 ноября 2026 года внес изменения в Правила и условия выплаты доплат работникам организаций физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что размеры доплат работникам устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.

Общий размер доплаты 1 и 2 определяется по итогам календарного года путем сложения размеров, указанных в приложении 8.

В случае если спортсмен в течение календарного года показал два и более высоких спортивных результата (в том числе в разных спортивных дисциплинах) на спортивных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским, непаралимпийским, сурдлимпийским и национальным видам спорта, размеры доплат 1 и 2 устанавливаются по одному наивысшему показателю в каждой спортивной дисциплине по отдельности.

Если спортсмен в течение календарного года показал два и более высоких спортивных результата (в том числе в разных спортивных дисциплинах) на спортивных соревнованиях по неолимпийским видам спорта, размеры доплат 1 и 2 устанавливаются по одному наивысшему показателю только по одной спортивной дисциплине.

В случае переноса сроков проведения или отмены спортивных соревнований, выплата доплат 1 и 2 продлевается на один календарный год на основании предыдущих спортивных результатов.

Выплата доплаты 1 определяется от общего размера полученного результата спортсменами соответствующей организации в следующих процентах:

руководителю организации до 100%;

заместителю руководителя организации до 90%;

государственному тренеру, главному тренеру, старшему тренеру, старшему тренеру-преподавателю, методисту, инструктору до 100%;

руководителям структурных подразделений (управления, отдела, службы, сектора), филиала, руководителю (заведующему) спортивного сооружения, столовой, бассейном, общежитием, конным хозяйством, интернатом, медицинским комплексом, психологу, воспитателю, хореографу, аккомпаниатору, врачу, массажисту, главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера, бухгалтеру, экономисту, юристу, менеджеру по государственным закупкам до 80%;

зоотехнику, ветеринарному врачу, коневоду, инженеру, технику, механику, оружейнику, тренер-смазчику, водителю автотранспорта, сопровождающего спортивную команду, до 70%;

медицинской сестре, диетической сестре, лаборанту, оператору, повару и кухонному рабочему до 40%;

начальнику команды, инструктору-спортсмену, инспектору, менеджеру, пресс-секретарю до 60%.

Размер доплаты 1 действует в течение одного календарного года, при этом результаты спортивных соревнований действуют до проведения следующих спортивных соревнований данного уровня согласно пункту 6 Правил.

По совмещаемой должности доплата 1 не устанавливается.

В случае если в течение текущего финансового года спортсмен улучшил свой результат, то данный результат учитывается в следующем (плановом) финансовом году.

В случае если спортсмен состоял в контингенте организации не менее 6 месяцев и в течение финансового года перешел в другую организацию, то доплата 1 действует до проведения следующих спортивных соревнований данного уровня для Работников организации, при которой спортсмен показал результаты.

Доплаты 2 действуют до проведения следующих спортивных соревнований данного уровня для тренеров:

подготовивших чемпионов, призеров спортивных соревнований, указанных в подпунктах 1-7 строки, приложения 8, утвержденного постановлением;

подготовивших чемпионов, призеров спортивных соревнований, указанных в подпунктах 1-7 строки, приложения 8 и перешедших в другую организацию;

подготовивших чемпионов, призеров спортивных соревнований, которые перешли с этими спортсменами из одной организации в другую организацию.

Также говорится, что если тренер подготовил всю команду по игровым олимпийским, паралимпийским, непаралимпийским, сурдлимпийским и национальным видам спорта, доплата 2 определяется путем умножения коэффициента, который равен 3, на соответствующий размер, установленный в подпунктах 1-7 строки, приложения 8, утвержденного постановлением.

В случае если тренер по игровым командным видам спорта подготовил одного и более спортсменов, ему определяется доплата 2 в следующих размерах:

за одного спортсмена – 100% от соответствующих установленных размеров;

за каждого последующего спортсмена – 20% от соответствующих установленных размеров;

При этом дополнено, что при ротации первых руководителей организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, выплата доплаты 1 за непосредственное обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса устанавливается согласно штатному расписанию.

Назначение доплаты 1 за непосредственное обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса вновь принятому работнику, не имеющему стажа работы в сфере физической культуры и спорта не менее одного года, устанавливается по итогам завершения финансового отчетного года, за исключением инструкторов-спортсменов.

В случае если вновь принятый работник имеет стаж работы в сфере физической культуры и спорта не менее одного года, но не принимал участия в непосредственном обеспечении высококачественного учебно-тренировочного процесса в данной организации в предыдущем году, доплата 1 устанавливается после прохождения испытательного срока.

Приказ вводится в действие с 4 декабря 2026 года.