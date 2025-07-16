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Право

Выдача санэпидзаключения на объектах МВД: утверждены правила

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 16:03 Фото: pixabay
Приказом министра внутренних дел от 4 июля 2025 года утверждены Правила оказания госуслуги "Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санэпидблагополучия на объектах ОВД, сообщает Zakon.kz.

Госуслуга "Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объектах органов внутренних дел РК" оказывается структурными подразделениями, осуществляющими деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения Министерства внутренних дел, его ведомств и территориальных органов (услугодатель), физическим лицам в качестве индивидуальных предпринимателей и юридическим лицам.

Для получения госуслуги через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz направляется услугодателю заявление по форме, документы и сведения.

Услугодатель осуществляет регистрацию заявления в день его поступления согласно графику работы.

При отсутствии специалистов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в территориальных подразделениях по месту дислокации объекта, услугодатель направляет соответствующее письмо в вышестоящий государственный орган для командирования специалиста из близ расположенного региона для оказания государственной услуги.

Для получения госуслуги необходимо представить:

Выдача санитарно-эпидемиологического заключения:

  • заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью услугополучателя;
  • электронную копию протоколов лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) объектов, проведенных лицами, имеющими государственную лицензию на соответствующий вид деятельности или аккредитованными лабораториями.

Срок действия протоколов исследований, проведенных аккредитованными лабораториями, составляет 1 год.

Срок действия протоколов измерений, проведенных аккредитованными лабораториями, составляет 3 года.

Возобновление действия cанитарно-эпидемиологического заключения:

  • заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью услугополучателя;
  • информация в произвольной форме об устранении нарушений явившихся основанием для приостановления санитарно-эпидемиологического заключения на объекты в с приложением подтверждающих документов.

Переоформление cанитарно-эпидемиологического заключения:

  • заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью услугополучателя;
  • подтверждающие документы, послужившие основанием для переоформления санитарно-эпидемиологического заключения.

Прекращение действия cанитарно-эпидемиологического заключения:

  • заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью услугополучателя;
  • информация в произвольной форме с приложением подтверждающих документов послуживших основанием для прекращения действия санитарно-эпидемиологического заключения.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Срок оказания госуслуги

  • Выдача cанитарно-эпидемиологического заключения – 14 рабочих дней.
  • Возобновление действия cанитарно-эпидемиологического заключения – 10 рабочих дней.
  • Переоформление санитарно-эпидемиологического заключения – 2 рабочих дня.
  • Прекращение действия cанитарно-эпидемиологического заключения – 3 рабочих дня.

Основания для отказа

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствие представленных данных и сведений, а также самого объекта требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.
  • отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Основанием для приостановления действия санитарно-эпидемиологического заключения на объекты является невыполнение предписаний об устранении нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Действие санитарно-эпидемиологического заключения приостанавливается в случаях, если в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию.

Срок приостановления действия санитарно-эпидемиологического заключения на объекты не может быть менее одного и более шести месяцев.

Основанием для возобновления действия санитарно-эпидемиологического заключения на объекты является подтверждение факта устранения услугополучателем нарушения, явившихся основанием для приостановления санитарно-эпидемиологического заключения на объекты.

Основанием для приостановления действия разрешения или приложения к разрешению также может быть добровольное обращение услугодателю.

Возобновление действия санитарно-эпидемиологического заключения, приостановленного на основании добровольного обращения услугополучателя, осуществляется по обращению услугополучателя. Услугодатель на основании данного обращения в течение трех рабочих дней принимает решение о возобновлении действия разрешения.

Основаниями для лишения санитарно-эпидемиологического заключения на объекты является не устранение в установленный срок нарушения, явившегося основанием для приостановления действия санитарно-эпидемиологического заключения на объекты.

В случае непредставления услугополучателем разрешения второй категории заявления об устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления разрешения или приложения к разрешению до истечения срока приостановления, услугодатель в течение 10 рабочих дней с момента истечения срока приостановления инициируют процедуру лишения (отзыва) разрешения или приложения к разрешению.

В процессе рассмотрения вопроса о лишении (отзыве) разрешения или приложения к нему услугополучатель второй категории вправе доказывать факт устранения нарушения.

При вступлении в силу решения суда о лишении санитарно-эпидемиологического заключения на объекты, услугодатель в течение одного рабочего дня с даты получения вступившего в силу решения суда направляет его в вышестоящий государственный орган.

Вышестоящий государственный орган в течение пяти рабочих дней с даты получения вступившего в силу решения суда от услугодателя принимает решение о прекращении действия разрешения, которое оформляется решением руководителя вышестоящего государственного органа, при его отсутствии лицом, его замещающим.

Переоформление санитарно-эпидемиологического заключения осуществляется без проведения дополнительных или повторных исследований (испытаний), в следующих случаях:

  • изменения фамилии, имени, отчества физического лица – услугополучателя;
  • реорганизации юридического лица-услугополучателя в соответствии с порядком, определенным статьей 34 закона.
  • наличия требования о переоформлении в законах РК. 

Переоформление санитарно-эпидемиологического заключения проводится с обязательным указанием сведений о ранее выданном санитарно-эпидемиологическом заключении.

Основаниями для прекращения действия санитарно-эпидемиологического заключения на объекты являются:

  • лишение санитарно-эпидемиологического заключения на объекты;
  • прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, ликвидация юридического лица;
  • добровольное обращение услугополучателя о прекращении действия санитарно-эпидемиологического заключения на объекты;
  • иные случаи, предусмотренные законами РК.

При добровольном обращении услугополучателя о прекращении действия санитарно-эпидемиологического заключения услугодатель в течение трех рабочих дней после регистрации заявления принимает решение о прекращении действия санитарно-эпидемиологического заключения.

С момента прекращения действия санитарно-эпидемиологического заключения услугополучатель не вправе осуществлять деятельность или действия, на осуществление которых выдано санитарно-эпидемиологическое заключение на объекты.

Также правила устанавливают порядок обжалования решений, действий (бездействий) услугодателя или его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2025 года. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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