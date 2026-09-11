Касым-Жомарт Токаев утвердил положения о Совете Безопасности и его аппарате

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 11 сентября 2026 года, подписал указ "О некоторых вопросах Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальной публикации, этим указом утверждены положения о Совете Безопасности и его аппарате, а также определен круг полномочий заместителя председателя Совета Безопасности РК.

Задачами Совета Безопасности и его аппарата определены всесторонний анализ глобальных угроз и вызовов, а также актуальных аспектов внутренней ситуации.

Также известно, что в круг полномочий заместителя председателя Совета Безопасности входят организация контроля за безусловным и полным выполнением актов и поручений председателя Совета безопасности, решений Совета Безопасности, в том числе принятых на оперативных совещаниях, координация деятельности государственных органов и организаций по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности, обороноспособности страны, законности, правопорядка.

Заместитель председателя Совета Безопасности будет также заниматься вопросами информационной и кибербезопасности, в том числе с использованием искусственного интеллекта, защиты персональных данных, противодействия коррупции и экономической преступности, гражданской защиты.

Кроме того, заместитель председателя Совета Безопасности координирует деятельность государственных органов и организаций по реализации вышеназванных мер, а также осуществляет международное взаимодействие. Заместитель председателя Совета Безопасности также координирует деятельность аппарата Совета Безопасности.

Аппарат Совета Безопасности как самостоятельный государственный орган непосредственно подчинен и подотчетен главе государства.

Деятельность аппарата Совета Безопасности направлена на усиление и совершенствование контроля над рисками в сфере национальной безопасности, обеспечение устойчивости государственного управления, институциональную поддержку и выполнение решений председателя Совета Безопасности и непосредственно Совета Безопасности РК.

Реализация указанных задач направлена на усиление защиты суверенитета и независимости РК, территориальной целостности, национальных интересов на международной арене и основ конституционного строя.

29 августа 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о дальнейшем совершенствовании системы госуправления, в соответствии с которым был образован Аппарат Совета Безопасности РК как самостоятельный государственный орган.

Материал по теме Названа новая структура Совета Безопасности

5 сентября 2026 года Мурат Баймукашев указом президента был назначен руководителем Аппарата Совета Безопасности РК. Кроме того, 31 августа 2026 года Аида Балаева была назначена заместителем председателя Совета Безопасности (СБ) Казахстана.