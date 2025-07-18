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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 17:09 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- по вопросам оптимизации уголовного законодательства;
- совершенствования воинской службы;
- по вопросам ЖКХ, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства;
- поправки в КОАП по вопросам ЖКХ;
- поправки в Налоговый кодекс;
- по вопросам ОСМС и оказания медицинских услуг;
- по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, нацпроектов, предпринимательства и оптимизации функций госорганов.
  • Президент утвердил Положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК.
  • Правительство изменило правила предоставления социальной помощи казахстанцам.
  • Введен трехмесячный запрет на ввоз в Казахстан гипсокартона.
  • 270 казахстанцев призовут на воинские сборы в Погранслужбу в текущем году.
  • В Казахстане изменились Типовые правила приема в вузы и в колледжи.
  • Минфин расширил технические требования к контрольно-кассовым машинам.
  • В Минтруда расширили перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников.
  • В Казахстане изменились антидопинговые правила для спортсменов.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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