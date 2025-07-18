Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- С 1 января 2026 года в Казахстане новый Налоговый кодекс.
- Токаев подписал ряд законов:
- по вопросам оптимизации уголовного законодательства;
- совершенствования воинской службы;
- по вопросам ЖКХ, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства;
- поправки в КОАП по вопросам ЖКХ;
- поправки в Налоговый кодекс;
- по вопросам ОСМС и оказания медицинских услуг;
- по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, нацпроектов, предпринимательства и оптимизации функций госорганов.
- Президент утвердил Положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК.
- Правительство изменило правила предоставления социальной помощи казахстанцам.
- Введен трехмесячный запрет на ввоз в Казахстан гипсокартона.
- 270 казахстанцев призовут на воинские сборы в Погранслужбу в текущем году.
- В Казахстане изменились Типовые правила приема в вузы и в колледжи.
- Минфин расширил технические требования к контрольно-кассовым машинам.
- В Минтруда расширили перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников.
- В Казахстане изменились антидопинговые правила для спортсменов.
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