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Право

Правительство расширило функции Министерства юстиции

Министерство юстиции РК, МЮ РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 16:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 28 августа 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • утверждение квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований;
  • утверждение квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом на основе типовых квалификационных требований;
  • утверждение правил трудового распорядка на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих;
  • обеспечение своевременного принятия подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, а также устранение противоречий и пробелов в них;
  • разработка и утверждение порядка осуществления упрощенного производства;
  • разработка и утверждение порядка ведения единого реестра должников;
  • определение порядка и условий проведения аттестации частного судебного исполнителя (вводится в действие с 1 января 2-27 года. – Авт.);
  • установление порядка лишения лицензии частного судебного исполнителя;";
  • разработка и утверждение порядка временного замещения частного судебного исполнителя;
  • разработка и утверждение типового договора страхования профессиональной ответственности частных судебных исполнителей по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
  • разработка и утверждение порядка и сроков выдачи и перечисления суммы с контрольного счета наличности территориального органа;
  • разработка и утверждение порядка и сроков выдачи и перечисления суммы с текущего счета частного судебного исполнителя, предназначенного для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей;
  • разработка и утверждение порядка распределения взысканных денег по исполнительным производствам, находящимся у иных судебных исполнителей, а также распределения денег для оплаты их деятельности;
  • обеспечение перевода государственной услуги в цифровой и проактивный форматы, включая применение автоматизированного подписания результата государственной услуги, в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • государственный контроль за деятельностью нотариусов, занимающихся частной практикой, и территориальных нотариальных палат на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате;

Ряд функций изложены в новой редакции:

  • принятие решения о приостановлении или прекращении действия лицензии либо лишении лицензии частного судебного исполнителя по основаниям, предусмотренным Законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";
  • заключение договоров с государственными органами о подключении частных судебных исполнителей к публичным реестрам и цифровым базам данных;
  • разработка и утверждение форм отчета и сводного отчета об оказанной частными судебными исполнителями гарантированной государством квалифицированной юридической помощи;
  • разработка и утверждение форм соглашения об оказании гарантированной государством квалифицированной юридической помощи частными судебными исполнителями;
  • руководство деятельностью государственных нотариальных контор, содействие развитию частного нотариата, контроль за законностью совершаемых нотариальных действий и соблюдением правил делопроизводства государственными нотариусами и должностными лицами аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;
  • осуществление контроля за качеством гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, оказываемой физическим и юридическим лицам адвокатами, нотариусами, частными судебными исполнителями, юридическими консультантами;
  • утверждение правил и размеров оплаты гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;
  • утверждение перечня документов, подтверждающих право на получение гарантированной государством квалифицированной юридической помощи;
  • утверждение порядка учета гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом;
  • формирование и реализация государственной политики в сфере оказания квалифицированной юридической помощи;
  • обеспечение функционирования и развития системы гарантированной государством квалифицированной юридической помощи;
  • осуществление контроля за качеством оказываемой гарантированной государством квалифицированной юридической помощи;
  • разработка и утверждение критериев качества оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи;
  • согласование стандартов оказания квалифицированной юридической помощи;
  • согласование критериев качества оказания квалифицированной юридической помощи;
  • осуществление международного сотрудничества в сфере оказания квалифицированной юридической помощи;
  • координация деятельности лиц, оказывающих гарантированную государством квалифицированную юридическую помощь;
  • проведение мониторинга законодательства РК об адвокатской деятельности и квалифицированной юридической помощи, обеспечение полноты объема и качества оказания квалифицированной юридической помощи;
  • обеспечение правового информирования населения о лицах, оказывающих квалифицированную юридическую помощь, механизмах, основаниях и условиях оказания квалифицированной юридической помощи;
  • обеспечение опубликования не реже одного раза в год в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории РК, и размещение на своем интернет-ресурсе информации о системе и основных итогах оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи;

Также в новой редакции изложены полномочия первого руководителя министерства:

  • в соответствии с законодательством назначение на должности и освобождение от должностей работников министерства, его ведомств, подведомственных организаций, а также территориальных подразделений, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;
  • в установленном законодательством порядке наложение дисциплинарных взысканий и применение мер по поощрению сотрудников министерства, его ведомств, подведомственных организаций, а также территориальных подразделений, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции, решение вопросов трудовых отношений, отнесенных к его компетенции;
  • представление министерства во всех государственных органах и иных организациях;
  • утверждение регламента работы министерства;
  • принятие мер, направленных на противодействие коррупции в министерстве и несение персональной ответственности за непринятие антикоррупционных мер;
  • издание актов, обязательных к исполнению органами юстиции, а также в пределах своей компетенции актов, обязательных к исполнению иными государственными органами, организациями, должностными лицами и гражданами;
  • установление возможности делегирования первым руководителем государственного органа отдельным руководителям структурных подразделений права подписи документов организационно-технического характера, а также участия и выражения позиции государственного органа в межведомственных совещаниях.

Исполнение полномочий первого руководителя министерства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, добавлено, что доверенности на представление интересов министерства в судах, государственных органах и иных организациях подписывают руководитель министерства либо его заместители.

Положение также дополнено полномочиями руководителя аппарата министерства:

  • организация реализации задач, возложенных на министерство;
  • организация работы по реализации плана развития министерства;
  • организация, координация и контроль за деятельностью структурных подразделений министерства в пределах своей компетенции;
  • организация материально-технического и финансового обеспечения деятельности министерства, его ведомств и территориальных подразделений;
  • после согласования с министром утверждение штатной численности и штатного расписания министерства в пределах лимита штатной численности, утвержденного соответствующими нормативными правовыми актами;
  • утверждение при необходимости перспективных, годовых и квартальных планов работы министерства, обеспечение их реализации;
  • осуществление общего руководства деятельностью конкурсной комиссии министерства;
  • в установленном законодательством порядке назначение на должности и освобождение от должностей государственных служащих и иных работников министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • решение вопросов дисциплинарной ответственности государственных служащих министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами республики отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • решение вопросов командирования, предоставления отпусков, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок, оказания материальной помощи сотрудникам министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами республики отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • осуществление общего руководства в сфере государственных закупок министерства и его ведомств;
  • обеспечение подготовки бюджетного запроса министерства, представление бюджетного запроса первому руководителю министерства, а также выполнение иных процедур бюджетного процесса;
  • обеспечение исполнения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;
  • осуществление общего руководства деятельностью дисциплинарной комиссии министерства, формирование ее состава в установленном порядке;
  • осуществление контроля за соблюдением служебной дисциплины;
  • принятие правовых актов индивидуального применения, необходимых для выполнения своих должностных обязанностей, за исключением актов, принятие которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан отнесено к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • издание актов, обязательных к исполнению в пределах своей компетенции;
  • осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда абзацев.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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