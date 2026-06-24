В правила утверждения генпланов населенных пунктов внесли изменения

Министр промышленности и строительства приказом от 16 июня 2026 года внес поправки в Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки), сообщает Zakon.kz.

Финансирование разработки и корректировки генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов, ПДП осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета, за исключением ПДП, разработка/корректировка которых допускается за счет средств инвестора.

Техническое задание на разработку градостроительных проектов развития и застройки населенных пунктов подлежит рассмотрению архитектурно-градостроительным советом.

Заказчик градостроительных проектов является также заказчиком комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов по этому градостроительному проекту без права делегирования этих полномочий третьим лицам.

Заказчиками комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов – по проектам регионального значения и проектам развития и застройки населенных пунктов являются МИО.

Градостроительные проекты после прохождения общественного обсуждения подлежат согласованию с соответствующим маслихатом и направляются на комплексную градостроительную экспертизу в государственную экспертную организацию в порядке, определяемом Правилами проведения.

Общественные обсуждения проводятся посредством открытого собрания по разработанным/откорректированным проектам концепции (мастер-плана) развития столицы, городов республиканского значения и областных центров генерального плана, схемы развития и застройки населенного пункта, ПДП.

Председателем общественного обсуждения назначается представитель МИО, на территории, которой проводятся общественные обсуждения.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися при регистрации и участии в них не менее всего пятидесяти физических и юридических лиц.

Общественные обсуждения считаются несостоявшимися при отсутствии необходимого количества физических и юридических лиц.

При признании общественных обсуждений несостоявшимися, МИО в течение трех рабочих дней размещают об этом уведомление в рубрике, созданной на официальных интернет-ресурсах МИО.

Утвержденные генеральные планы, схемы развития и застройки населенных пунктов, ПДП подлежат учету в государственном градостроительном кадастре в порядке, определяемом Правилами регистрации в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Передача материалов генеральных планов, схем развития и застройки населенного пункта и ПДП в цифровом виде производится с соблюдением требований информационной безопасности, в соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Долгосрочный прогноз развития столицы, городов республиканского значения, областных центров (концепция (мастер-план) разрабатывается с целью определения оптимального варианта направлений хозяйственно-экономического, социально-культурного и территориально-функционального развития населенного пункта, исходя из комплексного анализа градостроительных условий и ресурсного потенциала, поэтапной реализации и включает в себя:

анализ исторических особенностей развития планировочной структуры города;

комплексную градостроительную оценку территорий;

оценку состояния инженерной и транспортной инфраструктуры;

направления композиционной организации городского пространства.

Для стадии концепции (мастер-плана) предусматривается следующий состав проектных материалов, масштабы которых применяются в соответствии со Строительными нормами Республики Казахстан СН РК 3.01-00-2011:

схема положения населенного пункта в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами);

план современного использования территории (опорный план);

ретроспективные схемы развития планировочной структуры города;

комплексная градостроительная территории;

варианты территориального развития в произвольном масштабе;

концепция территориального развития города (структурный план);

пояснительная записка с обоснованием принимаемых социально-экономических и структурно-планировочных решений на основе вариантных проработок.

Графические материалы концепции (мастер-план) развития столицы, городов республиканского значения, областных центров выполняются в масштабе 1:10000.

Указанные масштабы графических материалов уточняются заказчиком по согласованию с разработчиком исходя из конкретной градостроительной ситуации.

Проекты генеральных планов столицы, городов республиканского значения, и городов областного значения с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей утверждаются правительством.

ПДП отдельных частей населенных пунктов разрабатываются:

на основании генерального плана, утвержденного в установленном порядке, в соответствии с Заданием на проектирование;

в соответствии с установленными в генеральных планах элементами планировочной структуры, градостроительными регламентами, единым архитектурным обликом населенного пункта и дизайн-кодом.

Основными компонентами дизайн-кода являются гармоничный внешний облик и единство элементов архитектурного стиля, цветового решения, этажности, отделочных материалов, создающих визуальное ощущение определенной целостности, композиционного единства и завершенности объектов строительства;

с учетом карты сейсмического микрозонирования, а также карты селевой, оползневой и лавинной опасностей и рисков при их наличии.

с учетом сведений цифровых систем государственных органов о предоставленных правах в частную собственность или временного возмездного землепользования.

Также документом обновлены основные технико-экономические показатели проекта детальной планировки.

Приказ вводится в действие с 1 июля.