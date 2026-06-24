#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Право

В правила утверждения генпланов населенных пунктов внесли изменения

Дачи в Алматы, дачные районы, частные дома, частные участки, частные участки в Алматы, коттеджи, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 08:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр промышленности и строительства приказом от 16 июня 2026 года внес поправки в Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки), сообщает Zakon.kz.

Финансирование разработки и корректировки генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов, ПДП осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета, за исключением ПДП, разработка/корректировка которых допускается за счет средств инвестора.

Техническое задание на разработку градостроительных проектов развития и застройки населенных пунктов подлежит рассмотрению архитектурно-градостроительным советом.

Заказчик градостроительных проектов является также заказчиком комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов по этому градостроительному проекту без права делегирования этих полномочий третьим лицам.

Заказчиками комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов – по проектам регионального значения и проектам развития и застройки населенных пунктов являются МИО.

Градостроительные проекты после прохождения общественного обсуждения подлежат согласованию с соответствующим маслихатом и направляются на комплексную градостроительную экспертизу в государственную экспертную организацию в порядке, определяемом Правилами проведения.

Общественные обсуждения проводятся посредством открытого собрания по разработанным/откорректированным проектам концепции (мастер-плана) развития столицы, городов республиканского значения и областных центров генерального плана, схемы развития и застройки населенного пункта, ПДП.

Председателем общественного обсуждения назначается представитель МИО, на территории, которой проводятся общественные обсуждения.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися при регистрации и участии в них не менее всего пятидесяти физических и юридических лиц.

Общественные обсуждения считаются несостоявшимися при отсутствии необходимого количества физических и юридических лиц.

При признании общественных обсуждений несостоявшимися, МИО в течение трех рабочих дней размещают об этом уведомление в рубрике, созданной на официальных интернет-ресурсах МИО.

Утвержденные генеральные планы, схемы развития и застройки населенных пунктов, ПДП подлежат учету в государственном градостроительном кадастре в порядке, определяемом Правилами регистрации в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Передача материалов генеральных планов, схем развития и застройки населенного пункта и ПДП в цифровом виде производится с соблюдением требований информационной безопасности, в соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Долгосрочный прогноз развития столицы, городов республиканского значения, областных центров (концепция (мастер-план) разрабатывается с целью определения оптимального варианта направлений хозяйственно-экономического, социально-культурного и территориально-функционального развития населенного пункта, исходя из комплексного анализа градостроительных условий и ресурсного потенциала, поэтапной реализации и включает в себя:

  • анализ исторических особенностей развития планировочной структуры города;
  • комплексную градостроительную оценку территорий;
  • оценку состояния инженерной и транспортной инфраструктуры;
  • направления композиционной организации городского пространства.

Для стадии концепции (мастер-плана) предусматривается следующий состав проектных материалов, масштабы которых применяются в соответствии со Строительными нормами Республики Казахстан СН РК 3.01-00-2011:

  • схема положения населенного пункта в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами);
  • план современного использования территории (опорный план);
  • ретроспективные схемы развития планировочной структуры города;
  • комплексная градостроительная территории;
  • варианты территориального развития в произвольном масштабе;
  • концепция территориального развития города (структурный план);
  • пояснительная записка с обоснованием принимаемых социально-экономических и структурно-планировочных решений на основе вариантных проработок.

Графические материалы концепции (мастер-план) развития столицы, городов республиканского значения, областных центров выполняются в масштабе 1:10000.

Указанные масштабы графических материалов уточняются заказчиком по согласованию с разработчиком исходя из конкретной градостроительной ситуации.

Проекты генеральных планов столицы, городов республиканского значения, и городов областного значения с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей утверждаются правительством.

ПДП отдельных частей населенных пунктов разрабатываются:

  • на основании генерального плана, утвержденного в установленном порядке, в соответствии с Заданием на проектирование;
  • в соответствии с установленными в генеральных планах элементами планировочной структуры, градостроительными регламентами, единым архитектурным обликом населенного пункта и дизайн-кодом.

Основными компонентами дизайн-кода являются гармоничный внешний облик и единство элементов архитектурного стиля, цветового решения, этажности, отделочных материалов, создающих визуальное ощущение определенной целостности, композиционного единства и завершенности объектов строительства;

  • с учетом карты сейсмического микрозонирования, а также карты селевой, оползневой и лавинной опасностей и рисков при их наличии.
  • с учетом сведений цифровых систем государственных органов о предоставленных правах в частную собственность или временного возмездного землепользования.

Также документом обновлены основные технико-экономические показатели проекта детальной планировки.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы
12:09, 12 мая 2026
Обновлены правила разработки и утверждения генпланов населенных пунктов
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки
10:53, 25 июля 2025
Застройка городов и поселков: внесены изменения в правила
Правила разработки, согласования и утверждения генеральных планов населенных пунктов утвердили в Казахстане
09:09, 15 августа 2023
Правила разработки и утверждения генеральных планов населенных пунктов приняли в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Коннорс назвал Соболенко фаворитом &quot;Уимблдона&quot;, не упомянув Рыбакину
08:28, Сегодня
Коннорс назвал Соболенко фаворитом "Уимблдона", не упомянув Рыбакину
Валерий Непомнящий раскритиковал тактику Узбекистана в матче с Португалией на ЧМ-2026
07:50, Сегодня
Валерий Непомнящий раскритиковал тактику Узбекистана в матче с Португалией на ЧМ-2026
&quot;Это идеальный момент&quot;: Пимблетт призвал свести Топурию и Царукяна
07:29, Сегодня
"Это идеальный момент": Пимблетт призвал свести Топурию и Царукяна
&quot;Мы здесь!&quot;: Криштиану Роналду прокомментировал в соцсетях победу над Узбекистаном
06:43, Сегодня
"Мы здесь!": Криштиану Роналду прокомментировал в соцсетях победу над Узбекистаном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: