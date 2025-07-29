Как меняются правила расторжения брака в Казахстане: разыскивается супруг

В Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" внесены изменения, упрощающие процедуру развода по инициативе одного из супругов. Закон с поправками уже подписан главой государства и будет введен в действие с 16 сентября 2025 года. О содержании новелл рассказывает Zakon.kz.

Буквально основное дополнение звучит так:

"Пункт 2 статьи 17 [Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"] дополнить подпунктом 5) следующего содержания: "5) находится в международном розыске более трех лет со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск".

Объясняем, о чем идет речь. Как юридическая процедура развод, как известно, куда сложнее женитьбы.

"Развод – одно из величайших достижений человечества! Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить двадцать лет вместе". Григорий Горин. "Тот самый Мюнхгаузен"

Процесс осложняют общие дети, взаимные имущественные и прочие претензии, когда без суда не обойтись. Однако есть момент, напротив, упрощающий расторжение брака по сравнению с его заключением.

Для заключения брака необходимы свободное и полное согласие мужчины и женщины (статья 9 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"). Для расторжения брака – причем не в судебном порядке, а прямо в органах регистрации (рагс, ранее загс) – достаточно порой волеизъявления лишь одного из супругов.

Разумеется, не всегда, а в качестве исключения. И в вышеупомянутом пункте 2 статьи 17 Кодекса приводится перечень условий, когда это возможно. Независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей брак (супружество) расторгается в регистрирующих органах по заявлению одного из супругов, если другой супруг:

признан судом безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; признан судом ограниченно дееспособным; осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.

Что логично. Ведь главный вопрос (во всяком случае, для государства), который решается при разводе, – судьба несовершеннолетних детей: с кем они останутся. Так вот, во всех четырех случаях для решения этого вопроса судебного разбирательства не надо: детей, если они есть, будет воспитывать супруг, который и обратился в регистрирующие органы с заявлением.

Очевидно, такой подход (не надо судиться) заметно упрощает и укорачивает дело.

И вот данными поправками к перечисленным выше 4 условиям добавлено еще одно (пп. 5) пункт 2 статьи 17 Кодекса), которое разрешает расторжение брака по заявлению одного из супругов, если другой супруг находится в международном розыске более трех лет.

Обоснование новой нормы также очевидно. Например, человек, подозреваемый в совершении преступления, сбежал за границу и объявлен в розыск. Ситуация, согласитесь, не единичная. При этом данный гражданин – муж и отец, однако его супруга фактически одна воспитывает детей, а чтобы развестись, должна обратиться в суд. Хотя исход его очевиден, процесс – лишь бессмысленная трата времени участников и госсредств.

Впрочем, как следует из поправки, придется подождать и после вступления новых правил в силу. Чтобы решить вопрос без суда, необходимо, чтобы сбежавший супруг находился в международном розыске более трех лет.

Остается добавить, что для обеспечения новой практики внесены соответствующие поправки в статьи 238 и 241 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", предусматривающие, что заявление о расторжении брака подается в рагс вместе с постановлением органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск, а его форма утверждается Министерством юстиции.

Новеллы являются частью корпуса поправок, объединенных в Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК" от 16 июля 2025 года. Некоторые из них вступят в силу 1 января 2027 года, а большая часть норм, включая и те, о которых рассказано в этой статье, – 16 сентября 2025 года.