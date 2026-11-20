Госстимулирование промышленности: внесены изменения
Так, уточняется, что при получении мер государственного стимулирования промышленности получатель принимает встречные обязательства в совокупности или отдельно по следующим направлениям:
- повышение производительности труда;
- наращивание производства экспортоориентированных товаров;
- обеспечение потребностей внутреннего рынка;
- развитие внутристрановой ценности;
- повышение сложности технологического процесса производства;
- применение товаров казахстанского происхождения в период строительства объектов промышленно-инновационных проектов;
- использование отечественного сырья и (или) материалов в производимой продукции.";
Для каждой меры государственного стимулирования промышленности определены следующие встречные обязательства:
финансирование, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":
- увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);
- увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в 2 раза от вложенной государством суммы в течение двух лет;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- увеличение объема производимой продукции на 10% в течение двух лет;
в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":
- увеличение объема доходов валютной выручки от реализации продукции и оказания услуг не менее чем на 10% в течение двух лет;
- экспорт продукции в денежном выражении на сумму не менее объема предоставленной поддержки;
- увеличение объема экспорта продукции участниками промышленных кластеров не менее чем на 3% по итогам реализации совместных проектов;
- увеличение объема экспорта на 10% в течение двух лет;
в рамках направления "Развитие внутристрановой ценности":
- увеличения доли внутристрановой ценности в закупаемых товарах, работах и услугах в рамках реализации промышленно-инновационного проекта в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию.
в рамках направления "Повышение сложности технологического процесса производства":
- обеспечить внедрение и освоение технологических операций, направленных на углубление переработки сырья (материалов), повышение уровня передела и технологической сложности выпускаемого товара, в соответствии с технической документацией проекта;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- в рамках направления "Применение товаров казахстанского происхождения в период строительства объектов промышленно-инновационных проектов":
- обеспечить использование строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций казахстанского происхождения;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
в рамках направления "Использование отечественного сырья или материалов в производимой продукции":
- увеличить объем используемого сырья, материалов или полуфабрикатов отечественного производства в производственном цикле путем замещения импортных компонентов;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
Лизинговое финансирование:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);
- увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в 2 раза от вложенной государством суммы в течение двух лет;
- увеличение объема производимой продукции на 10% в течение двух лет;
в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":
- увеличение объема доходов валютной выручки от реализации продукции и оказания услуг не менее чем на 10% в течение двух лет;
- экспорт продукции в денежном выражении на сумму не менее объема предоставленной поддержки;
- увеличение объема экспорта продукции участниками промышленных кластеров не менее чем на 3% по итогам реализации совместных проектов;
- увеличение объема экспорта на 10% в течение двух лет;
- в рамках направления "Развитие внутристрановой ценности":
- увеличения доли внутристрановой ценности в закупаемых товарах, работах и услугах в рамках реализации промышленно-инновационного проекта в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
Предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":
- увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- увеличение объема производимой продукции на 10% в течение двух лет;
- увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в 2 раза от вложенной государством суммы в течение двух лет;
в рамках направления "Развитие внутристрановой ценности":
- увеличения доли внутристрановой ценности в закупаемых товарах, работах и услугах в рамках реализации промышленно-инновационного проекта в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- в рамках направления "Повышение сложности технологического процесса производства":
- обеспечить внедрение и освоение технологических операций, направленных на углубление переработки сырья (материалов), повышение уровня передела и технологической сложности выпускаемого товара, в соответствии с технической документацией проекта;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- в рамках направления "Применение товаров казахстанского происхождения в период строительства объектов промышленно-инновационных проектов":
- обеспечить использование строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций казахстанского происхождения;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан;
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
Предусмотрены также следующие виды стимулирования:
- кредитование через финансовые институты;
- осуществление инвестиций в уставные капиталы, в том числе долевого и/или мезонинного финансирования;
- стимулирование на внутреннем рынке;
- возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг, казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности на внешние рынки;
- субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям высокотехнологичных товаров и услуг, казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана;
- использование механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта
- стимулирование развития промышленных кластеров;
- реструктуризация задолженности (применяются при условии отсутствия действующих встречных обязательств);
- предоставление промышленных грантов;
- освобождение импорта от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость в рамках реализации специального инвестиционного проекта.
Приказ вводится в действие с 30 ноября 2026 года.