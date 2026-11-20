Госстимулирование промышленности: внесены изменения

Фото: primeminister.kz

Министр промышленности и строительства приказом от 16 ноября 2026 года внес изменения в Правила по определению и применению встречных обязательств при оказании мер государственного стимулирования промышленности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при получении мер государственного стимулирования промышленности получатель принимает встречные обязательства в совокупности или отдельно по следующим направлениям: повышение производительности труда;

наращивание производства экспортоориентированных товаров;

обеспечение потребностей внутреннего рынка;

развитие внутристрановой ценности;

повышение сложности технологического процесса производства;

применение товаров казахстанского происхождения в период строительства объектов промышленно-инновационных проектов;

использование отечественного сырья и (или) материалов в производимой продукции."; Для каждой меры государственного стимулирования промышленности определены следующие встречные обязательства: финансирование, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов: в рамках направления "Повышение производительности труда": повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5% , подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);

, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей); увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию; в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка": увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);

увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в 2 раза от вложенной государством суммы в течение двух лет ;

; создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

увеличение объема производимой продукции на 10% в течение двух лет; в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров": увеличение объема доходов валютной выручки от реализации продукции и оказания услуг не менее чем на 10% в течение двух лет ;

; экспорт продукции в денежном выражении на сумму не менее объема предоставленной поддержки;

увеличение объема экспорта продукции участниками промышленных кластеров не менее чем на 3% по итогам реализации совместных проектов;

по итогам реализации совместных проектов; увеличение объема экспорта на 10% в течение двух лет; в рамках направления "Развитие внутристрановой ценности": увеличения доли внутристрановой ценности в закупаемых товарах, работах и услугах в рамках реализации промышленно-инновационного проекта в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5% , подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);

, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей); увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию. в рамках направления "Повышение сложности технологического процесса производства": обеспечить внедрение и освоение технологических операций, направленных на углубление переработки сырья (материалов), повышение уровня передела и технологической сложности выпускаемого товара, в соответствии с технической документацией проекта;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

в рамках направления "Применение товаров казахстанского происхождения в период строительства объектов промышленно-инновационных проектов":

обеспечить использование строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций казахстанского происхождения;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию; в рамках направления "Использование отечественного сырья или материалов в производимой продукции": увеличить объем используемого сырья, материалов или полуфабрикатов отечественного производства в производственном цикле путем замещения импортных компонентов;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию; Лизинговое финансирование: в рамках направления "Повышение производительности труда": увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);

увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию; в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка": создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);

увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в 2 раза от вложенной государством суммы в течение двух лет;

увеличение объема производимой продукции на 10% в течение двух лет; в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров": увеличение объема доходов валютной выручки от реализации продукции и оказания услуг не менее чем на 10% в течение двух лет ;

; экспорт продукции в денежном выражении на сумму не менее объема предоставленной поддержки;

увеличение объема экспорта продукции участниками промышленных кластеров не менее чем на 3% по итогам реализации совместных проектов;

по итогам реализации совместных проектов; увеличение объема экспорта на 10% в течение двух лет ;

; в рамках направления "Развитие внутристрановой ценности":

увеличения доли внутристрановой ценности в закупаемых товарах, работах и услугах в рамках реализации промышленно-инновационного проекта в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5% , подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);

, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей); увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию; Предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам: в рамках направления "Повышение производительности труда": повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5% , подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);

, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей); увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":

увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5% , подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);

, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей); создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

увеличение объема производимой продукции на 10% в течение двух лет ;

; увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в 2 раза от вложенной государством суммы в течение двух лет; в рамках направления "Развитие внутристрановой ценности": увеличения доли внутристрановой ценности в закупаемых товарах, работах и услугах в рамках реализации промышленно-инновационного проекта в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемой выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей);

увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

в рамках направления "Повышение сложности технологического процесса производства":

обеспечить внедрение и освоение технологических операций, направленных на углубление переработки сырья (материалов), повышение уровня передела и технологической сложности выпускаемого товара, в соответствии с технической документацией проекта;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

в рамках направления "Применение товаров казахстанского происхождения в период строительства объектов промышленно-инновационных проектов":

обеспечить использование строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций казахстанского происхождения;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан;

увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга, кредитования после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию; Предусмотрены также следующие виды стимулирования: кредитование через финансовые институты;

осуществление инвестиций в уставные капиталы, в том числе долевого и/или мезонинного финансирования;

стимулирование на внутреннем рынке;

возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг, казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности на внешние рынки;

субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям высокотехнологичных товаров и услуг, казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана;

использование механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта

стимулирование развития промышленных кластеров;

реструктуризация задолженности (применяются при условии отсутствия действующих встречных обязательств);

предоставление промышленных грантов;

освобождение импорта от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость в рамках реализации специального инвестиционного проекта. Приказ вводится в действие с 30 ноября 2026 года.

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