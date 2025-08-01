Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство утвердило новые правила составления годового отчета об исполнении республиканского бюджета, которые начнут действовать с 1 июля 2026 года.
- С 1 августа в Казахстане выросли тарифы на электроэнергию.
- Дополнительным бесплатным номером телефона могут воспользоваться казахстанцы для получения информации по госуслугам.
- В Казахстане утвердили нормы, в пределах которых будут рассчитывать размеры жилищной помощи.
- Бюджетникам сел, преобразованных в города, на 25% повысили зарплату.
- Полугодовой запрет на вывоз стальных заготовок ввели в Казахстане.
- Как будет проходить конкурс для отбора товарных бирж, осуществляющих торговлю социально значимыми биржевыми товарами.
- Лимиты бюджетных средств на содержание профессиональных спортивных клубов утвердили в Казахстане.
- Минфин изменил правила государственных закупок, а также правила государственных закупок в особом порядке.
- МИД увеличил ставки консульского сбора в рублях.
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