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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 17:05 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство утвердило новые правила составления годового отчета об исполнении республиканского бюджета, которые начнут действовать с 1 июля 2026 года.
  • С 1 августа в Казахстане выросли тарифы на электроэнергию.
  • Дополнительным бесплатным номером телефона могут воспользоваться казахстанцы для получения информации по госуслугам.
  • В Казахстане утвердили нормы, в пределах которых будут рассчитывать размеры жилищной помощи.
  • Бюджетникам сел, преобразованных в города, на 25% повысили зарплату.
  • Полугодовой запрет на вывоз стальных заготовок ввели в Казахстане.
  • Как будет проходить конкурс для отбора товарных бирж, осуществляющих торговлю социально значимыми биржевыми товарами.
  • Лимиты бюджетных средств на содержание профессиональных спортивных клубов утвердили в Казахстане.
  • Минфин изменил правила государственных закупок, а также правила государственных закупок в особом порядке.
  • МИД увеличил ставки консульского сбора в рублях.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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