Иностранец застраховал жизнь на 100 тысяч долларов и едва не лишился крупной суммы из-за налога в Казахстане

Суд признал действия по удержанию индивидуального подоходного налога (ИПН) от страховой суммы незаконными. Подробностями дела иностранца, который застраховал свою жизнь на 100 тыс. долларов, 11 августа 2025 года поделились в Костанайском областном суде, сообщает Zakon.kz.

Мужчина с иском о признании действий страховой компании незаконными обратился в Костанайский городской суд.

"Из материалов дела следует, что в марте 2023 года между истцом и страховой компанией заключен договор накопительного страхования жизни со сроком действия полтора года и суммой страховой премии 100 тыс. долларов. В феврале 2025 года ответчиком осуществлена страховая выплата истцу в размере 86 050 долларов и удержан индивидуальный подоходный налог из всей суммы 100 553,41 доллара". Пресс-служба Костанайского областного суда

Не согласившись с удержанием ИПН в размере 15% от страховой суммы, истец обратился в суд за защитой своих прав и законных интересов.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что:

"В соответствии с п.п. 11 п. 1 ст. 644 Налогового кодекса РК доходом нерезидента признается доход в виде вознаграждений, за исключением вознаграждений по долговым ценным бумагам. В целях налогообложения доход рассматривается как увеличение активов. Страховая премия по страховому полису не может рассматриваться как вознаграждение в виде выплаты, связанной с договором накопительного страхования, так как она относится к затратной части истца, а не к доходной".

Таким образом, как пояснили в суде, "исходя из вышеприведенных норм и обстоятельств дела, ответчиком удержан налог из всей суммы страхования, тогда как необходимо было удержать от дохода, который составил 553,41 доллара".

"На основании изложенного суд иск гражданина П. удовлетворил, признав действия страховой компании по удержанию индивидуального подоходного налога в размере 15% от страховой суммы незаконными. Решение суда не вступило в законную силу". Пресс-служба Костанайского областного суда

