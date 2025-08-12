#АЭС в Казахстане
Право

Изменился порядок использования видеорегистраторов пожарными инспекторами

Пожарный инспектор, проверка пожарной безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 10:02 Фото: Zakon.kz
И.о. министра по чрезвычайным ситуациям приказом от 6 августа 2025 года изменил Инструкцию использования технических средств при осуществлении госконтроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что руководитель территориального органа уполномоченного органа определяет сотрудника, ответственного за выдачу и приемку портативного носимого видеорегистратора (карты памяти), выгрузку и хранение фото- и видеозаписей, установление даты и времени на портативном носимом видеорегистраторе при выдаче его государственному инспектору, удаление фото- и видеозаписей с карт памяти после их выгрузки, замену портативного носимого видеорегистратора при его неработоспособности, а также просмотр и анализ произведенных фото-  и видеозаписей.

При этом на сервер хранения данных устанавливается специальный пароль, который знает только ответственное лицо и руководитель территориального органа уполномоченного органа.

Портативные носимые видеорегистраторы хранятся в территориальных органах уполномоченного органа у ответственного лица и выдаются государственному инспектору перед осуществлением профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и проверки под роспись в журнале учета выдачи и сдачи портативного носимого видеорегистратора и карт памяти.

Журнал регистрируется в канцелярии территориального органа уполномоченного органа, листы нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью. На последней странице журнала ответственным лицом делается запись: "В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ___ листов". Запись в журнале производится шариковой ручкой. Допущенные ошибки исправляются путем зачеркивания неправильной записи и внесения новой записи, о чем делается оговорка в графе примечаний за подписью ответственного лица.

Допуск к информации на сервере хранения данных, который установлен в серверной комнате или дежурной части, представляется только ответственному лицу и руководителю территориального органа уполномоченного органа без права внесения изменений в данные на сервере хранения (изменение даты и времени).

В случае выхода из строя портативного носимого видеорегистратора (карты памяти) в период осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и проверки государственный инспектор уведомляет об этом руководителя территориального органа уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и ответственное лицо.

Ответственное лицо при неустранении причин неполадок осуществляет замену портативного носимого видеорегистратора.

При этом ответственное лицо производит соответствующие записи в графе "Примечание" журнала с указанием причин выхода из строя портативного носимого видеорегистратора, даты и времени уведомления и замены видеорегистратора.

Также обновлена форма Журнала учета выдачи, сдачи портативного носимого видеорегистратора и карт памяти.

Приказ вводится в действие с 22 августа 2025 года.

Мы сообщали, каким требованиям должна отвечать экспертная организация по аудиту пожарной безопасности.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Последние
Популярные
