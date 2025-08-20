В Казахстане расширят перечень заболеваний для освобождения осужденных
Проект приказа регламентирует правила проведения медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, и перечня заболеваний, являющихся основанием освобождения от отбывания наказания.
В целях снижения смертности и охраны здоровья тяжелобольных осужденных актуализирован перечень заболеваний, дающих основания для освобождения от наказания.
В частности, в перечне:
- расширены состояния при циррозе печени,
- уточнены стадии заболеваний при хронической болезни почек,
- включена хроническая обструктивная болезнь легких тяжелой степени, а также гормонозависимые.
Помимо этого, поправками усилена роль специальной медицинской комиссии (СМК): закреплены ее задачи, функции, принципы работы и состав.
Вместе с тем документом предусматривается возможность повторного медицинского освидетельствования осужденных при ухудшении их состояния здоровья.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 сентября 2025 года.
