В Казахстане расширят перечень заболеваний для освобождения осужденных

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в правила проведения медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с заболеванием, и перечня таких заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа регламентирует правила проведения медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, и перечня заболеваний, являющихся основанием освобождения от отбывания наказания.

В целях снижения смертности и охраны здоровья тяжелобольных осужденных актуализирован перечень заболеваний, дающих основания для освобождения от наказания.

В частности, в перечне:

расширены состояния при циррозе печени,

уточнены стадии заболеваний при хронической болезни почек,

включена хроническая обструктивная болезнь легких тяжелой степени, а также гормонозависимые.

Помимо этого, поправками усилена роль специальной медицинской комиссии (СМК): закреплены ее задачи, функции, принципы работы и состав.

Вместе с тем документом предусматривается возможность повторного медицинского освидетельствования осужденных при ухудшении их состояния здоровья.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 сентября 2025 года.

