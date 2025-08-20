#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Право

В Казахстане расширят перечень заболеваний для освобождения осужденных

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 11:33 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в правила проведения медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с заболеванием, и перечня таких заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа регламентирует правила проведения медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, и перечня заболеваний, являющихся основанием освобождения от отбывания наказания.

В целях снижения смертности и охраны здоровья тяжелобольных осужденных актуализирован перечень заболеваний, дающих основания для освобождения от наказания.

В частности, в перечне:

  • расширены состояния при циррозе печени,
  • уточнены стадии заболеваний при хронической болезни почек,
  • включена хроническая обструктивная болезнь легких тяжелой степени, а также гормонозависимые.

Помимо этого, поправками усилена роль специальной медицинской комиссии (СМК): закреплены ее задачи, функции, принципы работы и состав.

Вместе с тем документом предусматривается возможность повторного медицинского освидетельствования осужденных при ухудшении их состояния здоровья.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 сентября 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане планируют смягчить условия содержания женщин в учреждениях УИС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Минздрав дополнил перечни медорганизаций высокого и среднего риска
Право
09:15, Сегодня
Минздрав дополнил перечни медорганизаций высокого и среднего риска
Перечень рыбохозяйственных водоемов утвердили в Казахстане
Право
08:55, Сегодня
Перечень рыбохозяйственных водоемов утвердили в Казахстане
Вместо штрафов – исправительный труд: с 1 сентября откроют "школы перевоспитания" для нарушителей КоАП
Право
19:00, 19 августа 2025
Вместо штрафов – исправительный труд: с 1 сентября откроют "школы перевоспитания" для нарушителей КоАП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: