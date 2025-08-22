Где в Казахстане нельзя ловить рыбу

И.о. министра сельского хозяйства РК приказом от 18 августа 2025 года внес изменения в Правила рыболовства, сообщает Zakon.kz.

Поправками установлено, что рыболовство не допускается:

у водохозяйственных и гидротехнических сооружений, шлюзов и мостов, на протоках, соединяющих озера между собой и основной рекой, подводящих каналах и отводах мелиоративных систем, на расстоянии ближе 500 метров перед устьями рек и каналов в обе стороны от их впадения и на расстоянии ближе 500 метров вглубь водоема, а также на расстоянии 1500 метров вверх по реке и каналу;

орудиями лова, применение которых не предусмотрено настоящими Правилами рыболовства;

в зимовальных ямах в зимний период, на нерестилищах во время нереста и иных участках в сроки и местах, устанавливаемых уполномоченным органом на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями;

плавучими средствами, не зарегистрированными и не обозначенными регистрационными номерами в порядке, установленном законом "О внутреннем водном транспорте";

орудиями лова промыслового рыболовства без бирок c указанием названия организации и параметров орудий лова согласно разрешению на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными;

ставными орудиями лова для добычи осетровых в море и реках;

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа;

способами, которые не допускаются Правилами рыболовства, ограничениями и запретами;

с занятием орудиями лова более двух третей ширины реки или протоки;

с установкой ставных орудий лова в шахматном порядке, вентерей и секретов в радиусе пятисот метров от устья рек и стоков, впадающих каналов;

на расстоянии ближе чем пятьсот метров у водохозяйственных и гидротехнических сооружений, шлюзов и мостов при осуществлении промыслового рыболовства;

в местах концентрации и на путях миграции рыбных ресурсов и других водных животных в период их размножения, в местах и в сроки, устанавливаемые уполномоченным органом на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями;

с применением взрывных устройств, ядохимикатов и других химических препаратов, а также огнестрельного оружия;

с применением видов орудий и способов рыболовства, не включенных в перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства без разрешения уполномоченного органа.

Также говорится, что научно-исследовательский лов – лов рыбных ресурсов и других водных животных с целью проведения научных исследований в области охраны, воспроизводства и использовании животного мира.

В документе уточняется, что научные исследования в области охраны, воспроизводства и использования животного мира проводятся юридическими лицами, аккредитованными как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, в порядке, определенном приказом министра науки и высшего образования РК от 25 июля 2023 года "Об утверждении правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности".

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

Мы сообщали, что Минсельхоз утвердил перечень казахстанских рыбохозяйственных водоемов.