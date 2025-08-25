Обновлены правила оповещения казахстанцев при ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 19 августа 2025 года внес изменения в Правила организации системы оповещения гражданской защиты и оповещения населения, государственных органов при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что задачей системы оповещения является своевременное, гарантированное и достоверное доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления, а также круглогодичное функционирование и постоянная готовность к применению во всех режимах функционирования государственной системы гражданской защиты в мирное и военное время.

Система оповещения организуется на:

республиканском уровне – республиканская система оповещения с охватом территории республики;

– республиканская система оповещения с охватом территории республики; территориальном уровне – система оповещения области, города республиканского значения, столицы с охватом территорий области, города республиканского значения, столицы;

– система оповещения области, города республиканского значения, столицы с охватом территорий области, города республиканского значения, столицы; объектовом уровне – локальная система оповещения с охватом территории и населения, попадающего в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации:

- объекта с массовым пребыванием людей;

- опасного производственного объекта;

- гидротехнического сооружения.

Республиканская система оповещения обеспечивает доведение сигналов оповещения и информации до:

населения РК;

органов управления гражданской защиты;

сил гражданской защиты;

территориальных органов уполномоченного органа.

Система оповещения области, города республиканского значения, столицы обеспечивает доведение сигналов оповещения и информации до:

населения области (части территории области), города республиканского значения, столицы либо до населения района, города областного значения, района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа по распоряжению акима соответствующей административно-территориальной единицы;

местных исполнительных органов и иных государственных органов;

экстренных и аварийных служб;

сил гражданской защиты на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Локальная система оповещения (ЛСО) обеспечивает доведение сигналов оповещения и информации до:

населения, попадающего в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации;

работников организации, эксплуатирующей опасный производственный объект и гидротехническое сооружение;

физических лиц, находящихся на территории объекта с массовым пребыванием людей;

аварийно-спасательных служб и формирований, обслуживающих опасные производственные объекты;

руководителей и дежурно-диспетчерских служб юридических лиц, расположенных в расчетной зоне распространения чрезвычайной ситуации.

Указывается, что создание, развитие и поддержание в постоянной готовности системы оповещения республиканского и территориального уровней, в том числе эксплуатация, техническое обслуживание, плановый и текущий ремонт оборудования, организация и содержание каналов связи систем оповещения, осуществляется уполномоченным органом, его территориальными органами и местными исполнительными органами.

Определение единой технической политики по созданию, доукомплектованию, модернизации и дооснащению основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения) системы оповещения осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Национальным стандартом СТ РК 3432-2019 "Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования".

Организация размещения технических средств оповещения осуществляется местными исполнительными органами.

Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности системы оповещения объектового уровня, в том числе эксплуатация, техническое обслуживание, плановый и текущий ремонт оборудования систем оповещения, а также организация и содержание необходимых для их бесперебойного функционирования каналов связи, в том числе до управляющего оборудования системы оповещения территориального уровня, осуществляются организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения и объекты с массовым пребыванием людей.

Границами зоны действия ЛСО являются границы территории (зон) воздействия опасных факторов от аварий на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, с риском причинения вреда жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами территорий размещения данных объектов и сооружений.

Границы зоны действия ЛСО определяются при разработке технического задания на создание (реконструкцию):

опасных производственных объектов в соответствии с зонами действия основных поражающих факторов (оценка зоны действия основных поражающих факторов при различных сценариях аварий, инцидентов);

гидротехнических сооружений в соответствии с зонами затопления, границами зон вредного воздействия на окружающую среду, определяемые Регламентом о безопасности гидротехнических сооружений.

Указывается, что при размещении нескольких опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, эксплуатируемых разными организациями в близости друг от друга, по совместному решению руководства данных организаций допускается создание единой ЛСО.

При этом каждая организация имеет отдельную объектовую систему оповещения в пределах своей территории.

В случае попадания населенных пунктов в зону действия основных поражающих факторов и зону затопления, границы зон вредного воздействия на окружающую среду при возможных авариях на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях допускается создание системы оповещения указанных населенных пунктов совместно с местными исполнительными органами.

ЛСО задействуются с управляющего оборудования системы оповещения территориального уровня.

Передача информационных видео- и аудиосообщений путем прерывания трансляций телерадиовещания для оповещения и доведения информации до населения осуществляется в соответствии с законом "О масс-медиа".

Предусматривается, что при нарушении работы сетей энергоснабжения и телекоммуникаций оповещение населения организуется с использованием доступных средств информирования, автомобилей оповещения уполномоченного органа, служебных транспортных средств государственных органов и служб гражданской защиты, имеющих громкоговорящие установки.

Уполномоченным органом и его территориальными органами в целях своевременного оповещения органов управления государственной системы гражданской защиты об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время формируются списки лиц для их оповещения с использованием существующих технических средств.

Информация для формирования списков представляется органами управления государственной системы гражданской защиты уполномоченному органу и его территориальным органам, ежемесячно к 5 числу следующего месяца или незамедлительно при изменении соответствующих сведений.

Для обеспечения надежности систем оповещения всех уровней, не реже одного раза в год осуществляется проверка готовности республиканской системы оповещения и не реже одного раза в квартал проверка готовности системы оповещения области, городов республиканского значения, столицы с подачей единого сигнала оповещения "Внимание всем!" и передачей населению информационных сообщений по средствам массовой информации путем передачи текстовых сообщений по сетям операторов сотовой связи на мобильные телефоны населения, в том числе посредством технологии широковещательной передачи сообщений (Cell Broadcast).

Для осуществления технической проверки республиканской системы оповещения и при проведении республиканских учений по гражданской защите распоряжение по задействованию системы оповещения республиканского уровня отдает руководитель уполномоченного органа.

Для осуществления технической проверки системы оповещения области, городов республиканского значения, столицы и проведения учений по гражданской защите распоряжение на задействование системы оповещения территориального уровня отдает руководитель территориального органа уполномоченного органа.

Также утвержден порядок оповещения населения и органов управления при чрезвычайных ситуациях.

Так, говорится, что с момента подачи единого сигнала оповещения "Внимание всем!" оперативным дежурным территориальных органов незамедлительно организуется передача информационных сообщений об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации и инструкции о действиях населения в сложившейся ситуации посредством:

передачи информационных видео- и аудиосообщений путем прерывания трансляции каналов эфирного телерадиовещания;

передачи текстовых сообщений по сетям операторов сотовой связи на мобильные телефоны населения, в том числе посредством технологии Cell Broadcast;

передачи звуковых, графических, текстовых и голосовых сообщений с использованием мобильных приложений по беспроводным сетям передачи данных;

передачи звуковых и голосовых сообщений с использованием сиренно-речевых устройств и подвижных средств оповещения различной ведомственной принадлежности;

передачи текстовых сообщений с использованием информационных терминалов в местах массового пребывания населения;

размещение информации на ведомственном интернет-ресурсе, официальных аккаунтах в социальных сетях уполномоченного органа и его территориальных органов, а также в иных доступных средствах массовой информации.

При задействовании сигнала оповещения "Внимание всем!" система оповещения обеспечивает одновременное и многократно повторяемое доведение информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации до населения и порядке действий людей в сложившейся ситуации.

Продолжительность подачи единого сигнала оповещения "Внимание всем!" составляет 1 минуту. После сигнала осуществляется трансляция информационного сообщения продолжительностью до 5 минут на государственном и русском языках.

В течение одного часа допускается повторение информационного сообщения не более трех раз и прекращается после принятия решения об окончании использования системы оповещения.

По сигналу оповещения "Внимание всем!" население использует доступные средства приема информации для получения и выполнения инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

Информация об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе применении современных средств поражения, формируется службами наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования, в том числе сейсмологической службой, системами селевого оповещения, контроля за радиационной обстановкой и иными компетентными организациями независимо от их формы собственности и передается в оперативно-дежурные службы территориальных органов и уполномоченного органа.

Порядок оповещения и доведения информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе применении современных средств поражения, до личного состава воинских частей Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК и населения военных городков определяется соответствующими командирами соединений, частей и подразделений совместно с территориальными органами уполномоченного органа.

При задействовании систем оповещения действия оперативных дежурных и тексты информационных сообщений разрабатываются и принимаются территориальными органами уполномоченного органа.

Предусмотрено, что для доведения до населения информации информационного (профилактического) характера, не связанной с угрозой или возникновением чрезвычайной ситуации, используется система оповещения (без подачи единого сигнала "Внимание всем!"). Передача информации осуществляется путем трехкратного воспроизведения через сиренно-речевые устройства, перехвата сетей теле- и радиовещания, публикации в мобильных приложениях, на официальных интернет-ресурсах и в аккаунтах социальных сетей, а также посредством рассылки текстовых сообщений по сетям операторов сотовой связи, включая технологию Cell Broadcast.

Доведение информации через сиренно-речевые устройства осуществляется в период с 08:00 до 22:00 часов.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в информирование населения и пропаганду знаний в сфере гражданской защиты.