Тестирование поступающих на правоохранительную службу: внесены изменения в правила

Председатель Агентства по делам государственной службы приказом от 20 августа 2025 года внес изменения в правила, программы и организацию тестирования граждан, поступающих на правоохранительную службу, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок, программы, организацию тестирования на знание государственного языка и законодательства РК и оценки личных качеств граждан, поступающих на правоохранительную службу и службу в органы гражданской защиты, а также порядок обжалования результатов тестирования.

Так, уточняется, что тестирование проводится в присутствии оператора тестирования, который является работником юридического лица, с которым заключен договор на оказание услуг по техническому обеспечению процедур тестирования административных государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей и граждан, поступающих на правоохранительную службу и службу в органы гражданской защиты (оператор).

Техническое обеспечение процедур тестирования, формирования базы данных тестовых заданий и их обновления осуществляется юридическим лицом, с которым заключен договор на оказание услуг по техническому обеспечению процедур тестирования административных государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей и граждан, поступающих на правоохранительную службу и службу в органы гражданской защиты (услугодатель).

Указывается, что кандидат проходит тестирование по программам тестирования граждан, поступающих на правоохранительную службу и службу в органы гражданской защиты, на знание государственного языка и законодательства республики по той категории должности правоохранительной службы и службы в органах гражданской защиты, которая указана в его заявлении.

В случае нарушения тестируемым кандидатом требований пункта 16 правил оператор останавливает процесс тестирования такого кандидата и удаляет его из помещения для тестирования.

При этом оператор составляет акт о нарушении правил, программ и организации тестирования граждан, поступающих на правоохранительную службу и службу в органы гражданской защиты, по форме в течение одного рабочего дня.

При получении кандидатом результата тестирования не ниже значений, указанных в программах тестирования, в интегрированной информационной системе "Е-қызмет" формируется сертификат о прохождении тестирования на знание государственного языка и законодательства республики.

Результаты тестирования по первой программе тестирования действительны для категорий должностей правоохранительной службы и службы в органах гражданской защиты, относящихся к первой, второй и третьей программам тестирования.

Результаты тестирования по второй программе тестирования действительны для категорий должностей правоохранительной службы и службы в органах гражданской защиты, относящихся ко второй и третьей программам тестирования.

Результаты тестирования по третьей программе тестирования действительны для категорий должностей правоохранительной службы и службы в органах гражданской защиты, к которым применяется данная программа.

Результаты тестирования действительны в течение одного года со дня его прохождения.

При введении чрезвычайного положения на всей территории республики срок действия Сертификата приостанавливается на период введенного чрезвычайного положения.

В течение срока действия выданного Сертификата гражданин не проходит повторное тестирование по программам тестирования, по которым данный Сертификат является действительным.

Вместе с тем кандидатам, получившим результаты тестирования ниже значений, указанных в программах тестирования, выдается справка о прохождении тестирования.

Кандидаты, получившие результаты тестирования ниже установленного порогового значения, допускаются к повторному тестированию не ранее чем через три календарных дня со дня его прохождения.

Приказ вводится в действие с 25 сентября 2025 года.