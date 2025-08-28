Свидетельство о разводе можно будет получить в посольствах Казахстана по новому основанию
В частности, предлагается добавить новое основание расторжения брака в виде нахождения одного из супругов более трех лет в международном розыске со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск.
Целью проекта приказа является повышение эффективности правоприменительной практики в сфере расторжения брака.
Как пояснили в МИДе, поправки вносятся в связи с подписанием нового Налогового кодекса, а также в связи с дополнением в статью 238 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" нового основания для расторжения брака.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.
Ранее сообщалось, что законом от 16 июля 2025 года (инициированный правительством) в Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" внесены поправки, предусматривающие новое основание для расторжения брака в регистрирующих органах по заявлению одного из супругов (независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей) в виде постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом.