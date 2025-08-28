#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.63
622.52
6.69
Право

Свидетельство о разводе можно будет получить в посольствах Казахстана по новому основанию

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 16:24 Фото: freepik
МИД РК подготовил поправки в Правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, а также выдачи повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния за рубежом, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается добавить новое основание расторжения брака в виде нахождения одного из супругов более трех лет в международном розыске со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск.

Целью проекта приказа является повышение эффективности правоприменительной практики в сфере расторжения брака.

Как пояснили в МИДе, поправки вносятся в связи с подписанием нового Налогового кодекса, а также в связи с дополнением в статью 238 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" нового основания для расторжения брака.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что законом от 16 июля 2025 года (инициированный правительством) в Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" внесены поправки, предусматривающие новое основание для расторжения брака в регистрирующих органах по заявлению одного из супругов (независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей) в виде постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Использование объектов гражданской обороны: внесены изменения
Право
15:13, Сегодня
Использование объектов гражданской обороны: внесены изменения
Какими средствами можно ловить рыбу: утвержден перечень
Право
14:28, Сегодня
Какими средствами можно ловить рыбу: утвержден перечень
Граждане Турции могут находиться в Казахстане без визы до 90 дней
Право
12:57, Сегодня
Граждане Турции могут находиться в Казахстане без визы до 90 дней
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: