Свидетельство о разводе можно будет получить в посольствах Казахстана по новому основанию

МИД РК подготовил поправки в Правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, а также выдачи повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния за рубежом, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается добавить новое основание расторжения брака в виде нахождения одного из супругов более трех лет в международном розыске со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск.

Целью проекта приказа является повышение эффективности правоприменительной практики в сфере расторжения брака.

Как пояснили в МИДе, поправки вносятся в связи с подписанием нового Налогового кодекса, а также в связи с дополнением в статью 238 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" нового основания для расторжения брака.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что законом от 16 июля 2025 года (инициированный правительством) в Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" внесены поправки, предусматривающие новое основание для расторжения брака в регистрирующих органах по заявлению одного из супругов (независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей) в виде постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом.