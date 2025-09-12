Какие гидротехнические сооружения представляют угрозу: утвержден перечень
Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 10 сентября 2025 года утвердил Перечень гидротехнических сооружений, представляющих угрозу населению, сообщает Zakon.kz.
В перечень включили 318 гидротехнических сооружений, среди которых, в частности:
- Астанинское водохранилище на реке Ишим.
- Селетинское водохранилище на реке Селеты.
- Бартогайское водохранилище на реке Чилик.
- Капшагайское водохранилище на реке Иле.
- Актюбинское водохранилище на реке Илек.
- Каргалинское водохранилище на реке Каргалы.
- Саздинское водохранилище на реке Сазды.
- Уйденинское водохранилище на реке Уйдене.
- Кандысуское водохранилище на реке Кандысу.
- Чарское водохранилище на реке Чар.
- Егинсуское водохранилище на реке Егинсу.
- Каракольское водохранилище на реке Каракол.
- Водохранилище "Алебастр" на реке Уланка.
- Сергеевское водохранилище на реке Ишим.
- Петропавловское водохранилище на реке Ишим.
- Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс.
- Тасоткельское водохранилище на реке Шу.
- Водохранилище Караконыз на реке Караконыз.
- Водохранилище Какпатас на реке Какпатас.
- Битикское водохранилище на реке Кушум
- Донгулюкское водохранилище на реке Кушум.
- Пятимарское водохранилище на реке Кушум.
- Водохранилище "Рыбный Сокрыл" на реке Малый Узень.
- Казталовское водохранилище – I на реке Малый Узень.
- Казталовское водохранилище – II на реке Малый Узень.
- Жартасское водохранилище на реке Шерубай-Нура.
- Шокайское водохранилище на реке Шокай.
- Интумакское водохранилище на реке Нура.
- Ишимское водохранилище на реке Ишим.
- Ащисуское водохранилище на реке Ащису.
- Актастинское водохранилище на реке Актасты.
- Жездинское водохранилище на реке Жезды.
- Верхне-Тобольское водохранилище на реке Тобол.
- Каратомарское водохранилище на реке Тобол.
- Кызыл-Жарское водохранилище на реке Тобол.
- Сергеевское водохранилище на реке Тобол.
- Амангельдинское водохранилище на реке Тобол.
- Бадамское водохранилище на реке Бадам.
- Водохранилище Тогус на реке Тогус.
- Капшагайское водохранилище на реке Шаян.
- Сасык-Булакское водохранилище на реке Жанакорган.
- Шертское водохранилище на реке Шерт.
- Водохранилище Баба-Ата на реке Баба-Ата.
- Водохранилище Шукурой на реке Улкен-Каракус.
- Водохранилище Акылбексай на реке Келес.
- Актюбинское водохранилище на реке Актобе.
- Водохранилище Уштобе на реке Уштобе.
- Водохранилище Алмалы на реке Алмалы.
- Водохранилище Ащыбулак на реке Ащыбулак.
- Водохранилище Иенколь.
- Водохранилище Аралтобе.
- Водохранилище ГЭС-2 на реке Лепсы.
- Пруд Матай.
- Пруд Шаган.
- Самаркандское водохранилище на реке Нура.
- Шардаринское водохранилище на реке Сырдарья.
- Ынталинское водохранилище на реке Шабакты.
- Куртинское водохранилище на реке Курты.
- Чаглинское водохранилище на реке Чаглинка.
- Водохранилище Акешки на реке Акешки.
- Водохранилище Жидели на реке Жидели.
- Водохранилище Бесарык на реке Бесарык.
- Водохранилище Подлесненское на реке Терис-Бутак.
- Водохранилище Кызылагаш на реке Кызылагаш.
- Водохранилище Айдархан на реке Большой Узень.
- Жартасское водохранилище на реке Тамды.
- Желкуарское водохранилище на реке Желкуар.
- Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолаканкаты.
- Кенгирское водохранилище на реке Кенгир.
- Водохранилище Буркитти.
- Бухтарминское водохранилище.
- Усть-Каменогорское водохранилище и др.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Приказ вводится в действие с 22 сентября 2025 года.
Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила обследования гидротехнических сооружений.
Также мы писали, что утвержден регламент по безопасности гидротехнических сооружений.
