Право

Какие гидротехнические сооружения представляют угрозу: утвержден перечень

ВКО, Восточно-Казахстанская область,Бухтарминское водохранилище, Бухтарма, мост через Бухтарминское водохранилище , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:22 Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 10 сентября 2025 года утвердил Перечень гидротехнических сооружений, представляющих угрозу населению, сообщает Zakon.kz.

В перечень включили 318 гидротехнических сооружений, среди которых, в частности:

  • Астанинское водохранилище на реке Ишим.
  • Селетинское водохранилище на реке Селеты.
  • Бартогайское водохранилище на реке Чилик.
  • Капшагайское водохранилище на реке Иле.
  • Актюбинское водохранилище на реке Илек.
  • Каргалинское водохранилище на реке Каргалы.
  • Саздинское водохранилище на реке Сазды.
  • Уйденинское водохранилище на реке Уйдене.
  • Кандысуское водохранилище на реке Кандысу.
  • Чарское водохранилище на реке Чар.
  • Егинсуское водохранилище на реке Егинсу.
  • Каракольское водохранилище на реке Каракол.
  • Водохранилище "Алебастр" на реке Уланка.
  • Сергеевское водохранилище на реке Ишим.
  • Петропавловское водохранилище на реке Ишим.
  • Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс.
  • Тасоткельское водохранилище на реке Шу.
  • Водохранилище Караконыз на реке Караконыз.
  • Водохранилище Какпатас на реке Какпатас.
  • Битикское водохранилище на реке Кушум
  • Донгулюкское водохранилище на реке Кушум.
  • Пятимарское водохранилище на реке Кушум.
  • Водохранилище "Рыбный Сокрыл" на реке Малый Узень.
  • Казталовское водохранилище – I на реке Малый Узень.
  • Казталовское водохранилище – II на реке Малый Узень.
  • Жартасское водохранилище на реке Шерубай-Нура.
  • Шокайское водохранилище на реке Шокай.
  • Интумакское водохранилище на реке Нура.
  • Ишимское водохранилище на реке Ишим.
  • Ащисуское водохранилище на реке Ащису.
  • Актастинское водохранилище на реке Актасты.
  • Жездинское водохранилище на реке Жезды.
  • Верхне-Тобольское водохранилище на реке Тобол.
  • Каратомарское водохранилище на реке Тобол.
  • Кызыл-Жарское водохранилище на реке Тобол.
  • Сергеевское водохранилище на реке Тобол.
  • Амангельдинское водохранилище на реке Тобол.
  • Бадамское водохранилище на реке Бадам.
  • Водохранилище Тогус на реке Тогус.
  • Капшагайское водохранилище на реке Шаян.
  • Сасык-Булакское водохранилище на реке Жанакорган.
  • Шертское водохранилище на реке Шерт.
  • Водохранилище Баба-Ата на реке Баба-Ата.
  • Водохранилище Шукурой на реке Улкен-Каракус.
  • Водохранилище Акылбексай на реке Келес.
  • Актюбинское водохранилище на реке Актобе.
  • Водохранилище Уштобе на реке Уштобе.
  • Водохранилище Алмалы на реке Алмалы.
  • Водохранилище Ащыбулак на реке Ащыбулак.
  • Водохранилище Иенколь.
  • Водохранилище Аралтобе.
  • Водохранилище ГЭС-2 на реке Лепсы.
  • Пруд Матай.
  • Пруд Шаган.
  • Самаркандское водохранилище на реке Нура.
  • Шардаринское водохранилище на реке Сырдарья.
  • Ынталинское водохранилище на реке Шабакты.
  • Куртинское водохранилище на реке Курты.
  • Чаглинское водохранилище на реке Чаглинка.
  • Водохранилище Акешки на реке Акешки.
  • Водохранилище Жидели на реке Жидели.
  • Водохранилище Бесарык на реке Бесарык.
  • Водохранилище Подлесненское на реке Терис-Бутак.
  • Водохранилище Кызылагаш на реке Кызылагаш.
  • Водохранилище Айдархан на реке Большой Узень.
  • Жартасское водохранилище на реке Тамды.
  • Желкуарское водохранилище на реке Желкуар.
  • Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолаканкаты.
  • Кенгирское водохранилище на реке Кенгир.
  • Водохранилище Буркитти.
  • Бухтарминское водохранилище.
  • Усть-Каменогорское водохранилище и др.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила обследования гидротехнических сооружений.

Также мы писали, что утвержден регламент по безопасности гидротехнических сооружений.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
