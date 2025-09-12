Какие гидротехнические сооружения представляют угрозу: утвержден перечень

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 10 сентября 2025 года утвердил Перечень гидротехнических сооружений, представляющих угрозу населению, сообщает Zakon.kz.

В перечень включили 318 гидротехнических сооружений, среди которых, в частности:

Астанинское водохранилище на реке Ишим.

Селетинское водохранилище на реке Селеты.

Бартогайское водохранилище на реке Чилик.

Капшагайское водохранилище на реке Иле.

Актюбинское водохранилище на реке Илек.

Каргалинское водохранилище на реке Каргалы.

Саздинское водохранилище на реке Сазды.

Уйденинское водохранилище на реке Уйдене.

Кандысуское водохранилище на реке Кандысу.

Чарское водохранилище на реке Чар.

Егинсуское водохранилище на реке Егинсу.

Каракольское водохранилище на реке Каракол.

Водохранилище "Алебастр" на реке Уланка.

Сергеевское водохранилище на реке Ишим.

Петропавловское водохранилище на реке Ишим.

Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс.

Тасоткельское водохранилище на реке Шу.

Водохранилище Караконыз на реке Караконыз.

Водохранилище Какпатас на реке Какпатас.

Битикское водохранилище на реке Кушум

Донгулюкское водохранилище на реке Кушум.

Пятимарское водохранилище на реке Кушум.

Водохранилище "Рыбный Сокрыл" на реке Малый Узень.

Казталовское водохранилище – I на реке Малый Узень.

Казталовское водохранилище – II на реке Малый Узень.

Жартасское водохранилище на реке Шерубай-Нура.

Шокайское водохранилище на реке Шокай.

Интумакское водохранилище на реке Нура.

Ишимское водохранилище на реке Ишим.

Ащисуское водохранилище на реке Ащису.

Актастинское водохранилище на реке Актасты.

Жездинское водохранилище на реке Жезды.

Верхне-Тобольское водохранилище на реке Тобол.

Каратомарское водохранилище на реке Тобол.

Кызыл-Жарское водохранилище на реке Тобол.

Сергеевское водохранилище на реке Тобол.

Амангельдинское водохранилище на реке Тобол.

Бадамское водохранилище на реке Бадам.

Водохранилище Тогус на реке Тогус.

Капшагайское водохранилище на реке Шаян.

Сасык-Булакское водохранилище на реке Жанакорган.

Шертское водохранилище на реке Шерт.

Водохранилище Баба-Ата на реке Баба-Ата.

Водохранилище Шукурой на реке Улкен-Каракус.

Водохранилище Акылбексай на реке Келес.

Актюбинское водохранилище на реке Актобе.

Водохранилище Уштобе на реке Уштобе.

Водохранилище Алмалы на реке Алмалы.

Водохранилище Ащыбулак на реке Ащыбулак.

Водохранилище Иенколь.

Водохранилище Аралтобе.

Водохранилище ГЭС-2 на реке Лепсы.

Пруд Матай.

Пруд Шаган.

Самаркандское водохранилище на реке Нура.

Шардаринское водохранилище на реке Сырдарья.

Ынталинское водохранилище на реке Шабакты.

Куртинское водохранилище на реке Курты.

Чаглинское водохранилище на реке Чаглинка.

Водохранилище Акешки на реке Акешки.

Водохранилище Жидели на реке Жидели.

Водохранилище Бесарык на реке Бесарык.

Водохранилище Подлесненское на реке Терис-Бутак.

Водохранилище Кызылагаш на реке Кызылагаш.

Водохранилище Айдархан на реке Большой Узень.

Жартасское водохранилище на реке Тамды.

Желкуарское водохранилище на реке Желкуар.

Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолаканкаты.

Кенгирское водохранилище на реке Кенгир.

Водохранилище Буркитти.

Бухтарминское водохранилище.

Усть-Каменогорское водохранилище и др.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2025 года.

