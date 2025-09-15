#АЭС в Казахстане
Право

Создана рабочая группа по проведению конкурса на лучшее наименование АЭС в Алматинской области

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 14:42 Фото: pixabay
Председатель Агентства по атомной энергии подписал приказ от 18 августа 2025 года о создании рабочей группы по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

"Создать рабочую группу по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области", – говорится в документе.

В состав рабочей группы включены:

  • Саткалиев Алмасадам Маиданович – председатель Агентства по атомной энергии, руководитель;
  • Махамбетов Асет Кенесбекович – заместитель председателя Агентства, заместитель руководителя;
  • Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна – руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;
  • Исатаев Рустам Маратұлы – заместитель акима Алматинской области;
  • Бақтияр Спандияр Бақтиярұлы – и.о. руководителя аппарата Агентства;
  • Жонкина Айгерим Балтабековна – директор Департамента креативных индустрий Министерства культуры и информации РК;
  • Шаухина Раушан Ныгметовна – директор Департамента цифровизации отраслей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
  • Төлеген Әділет Нұрланұлы – руководитель Службы медиапроектов республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК;
  • Сахиев Саябек Куанышбекович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Агентства;
  • Батырбеков Эрлан Гадлетович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства;
  • Бердигулов Ернат Кудайбергенович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС");
  • Сарпеков Азат Толкынович – руководитель аппарата ТОО "КАЭС";
  • Путилин Николай Сергеевич – директор департамента коммуникаций – пресс-секретарь ТОО "КАЭС".

Рабочей группе предписано выработать рекомендации по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, включая:

  • алгоритм и проект Правил проведения Конкурса, определяющих сроки, порядок приема и рассмотрения предложений участников Конкурса;
  • положение и состав Конкурсной комиссии с участием представителей общественности, креативной индустрии, экспертов в областях атомной энергии, истории и филологии.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года будет проведено заседание комиссии для составления короткого списка названий для первой АЭС.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
