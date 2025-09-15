Создана рабочая группа по проведению конкурса на лучшее наименование АЭС в Алматинской области

Председатель Агентства по атомной энергии подписал приказ от 18 августа 2025 года о создании рабочей группы по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

"Создать рабочую группу по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области", – говорится в документе.

В состав рабочей группы включены:

Саткалиев Алмасадам Маиданович – председатель Агентства по атомной энергии, руководитель;

Махамбетов Асет Кенесбекович – заместитель председателя Агентства, заместитель руководителя;

Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна – руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;

Исатаев Рустам Маратұлы – заместитель акима Алматинской области;

Бақтияр Спандияр Бақтиярұлы – и.о. руководителя аппарата Агентства;

Жонкина Айгерим Балтабековна – директор Департамента креативных индустрий Министерства культуры и информации РК;

Шаухина Раушан Ныгметовна – директор Департамента цифровизации отраслей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

Төлеген Әділет Нұрланұлы – руководитель Службы медиапроектов республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК;

Сахиев Саябек Куанышбекович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Агентства;

Батырбеков Эрлан Гадлетович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства;

Бердигулов Ернат Кудайбергенович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС");

Сарпеков Азат Толкынович – руководитель аппарата ТОО "КАЭС";

Путилин Николай Сергеевич – директор департамента коммуникаций – пресс-секретарь ТОО "КАЭС".

Рабочей группе предписано выработать рекомендации по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, включая:

алгоритм и проект Правил проведения Конкурса, определяющих сроки, порядок приема и рассмотрения предложений участников Конкурса;

положение и состав Конкурсной комиссии с участием представителей общественности, креативной индустрии, экспертов в областях атомной энергии, истории и филологии.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года будет проведено заседание комиссии для составления короткого списка названий для первой АЭС.