Создана рабочая группа по проведению конкурса на лучшее наименование АЭС в Алматинской области
Председатель Агентства по атомной энергии подписал приказ от 18 августа 2025 года о создании рабочей группы по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
"Создать рабочую группу по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области", – говорится в документе.
В состав рабочей группы включены:
- Саткалиев Алмасадам Маиданович – председатель Агентства по атомной энергии, руководитель;
- Махамбетов Асет Кенесбекович – заместитель председателя Агентства, заместитель руководителя;
- Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна – руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;
- Исатаев Рустам Маратұлы – заместитель акима Алматинской области;
- Бақтияр Спандияр Бақтиярұлы – и.о. руководителя аппарата Агентства;
- Жонкина Айгерим Балтабековна – директор Департамента креативных индустрий Министерства культуры и информации РК;
- Шаухина Раушан Ныгметовна – директор Департамента цифровизации отраслей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
- Төлеген Әділет Нұрланұлы – руководитель Службы медиапроектов республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК;
- Сахиев Саябек Куанышбекович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Агентства;
- Батырбеков Эрлан Гадлетович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства;
- Бердигулов Ернат Кудайбергенович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС");
- Сарпеков Азат Толкынович – руководитель аппарата ТОО "КАЭС";
- Путилин Николай Сергеевич – директор департамента коммуникаций – пресс-секретарь ТОО "КАЭС".
Рабочей группе предписано выработать рекомендации по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, включая:
- алгоритм и проект Правил проведения Конкурса, определяющих сроки, порядок приема и рассмотрения предложений участников Конкурса;
- положение и состав Конкурсной комиссии с участием представителей общественности, креативной индустрии, экспертов в областях атомной энергии, истории и филологии.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что до конца 2025 года будет проведено заседание комиссии для составления короткого списка названий для первой АЭС.
