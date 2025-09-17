В Казахстане создадут проект обновленного определяемого на национальном уровне вклада

Премьер-министр подписал распоряжение от 5 сентября 2025 года о создании рабочей группы по разработке обновленного определяемого на национальном уровне вклада, сообщает Zakon.kz.

"Создать рабочую группу по разработке обновленного определяемого на национальном уровне вклада", – говорится в документе. В состав рабочей группы включены: первый заместитель премьер-министра РК, руководитель;

вице-министр экологии и природных ресурсов РК, заместитель руководителя;

директор Департамента климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов РК, секретарь;

заместитель министра иностранных дел РК;

заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию);

вице-министры министерств;

заведующий отделом индустриального и инфраструктурного развития Аппарата Правительства РК;

представитель Совета иностранных инвесторов при Президенте РК (по согласованию);

заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию);

заместитель председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию);

генеральный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив "ECOJER" (по согласованию);

председатель правления акционерного общества "Жасыл даму" (по согласованию);

исполнительный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" (по согласованию);

директор Департамента энергетических и горнорудных активов акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);

директор Департамента нефтегазовых активов акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);

директор Департамента "Энергоэффективность, инновационное развитие и экологическая безопасность" акционерного общества "Самрук-Энерго" (по согласованию);

председатель правления некоммерческого акционерного общества "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" (по согласованию);

исполнительный директор объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" (по согласованию);

вице-президент объединения юридических лиц "Союз химиков РК" (по согласованию);

исполнительный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона "QAZCEM" (по согласованию);

исполнительный директор саморегулируемой организации "Казахстанская ассоциация по управлению отходами "KazWaste" (по согласованию);

председатель объединения юридических лиц "Казахстанская электроэнергетическая ассоциация" (по согласованию);

заместитель постоянного представителя Программы развития Организации Объединенных Наций в Казахстане (по согласованию);

эксперт по изменению климата представительства Германского общества по международному сотрудничеству GIZ (по согласованию). Рабочей группе предписано в срок до 1 ноября 2025 года разработать проект обновленного определяемого на национальном уровне вклада и внести в правительство РК.

