Право

В Казахстане создадут проект обновленного определяемого на национальном уровне вклада

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 10:29 Фото: senate.parlam.kz
Премьер-министр подписал распоряжение от 5 сентября 2025 года о создании рабочей группы по разработке обновленного определяемого на национальном уровне вклада, сообщает Zakon.kz.

"Создать рабочую группу по разработке обновленного определяемого на национальном уровне вклада", – говорится в документе.

В состав рабочей группы включены:

  • первый заместитель премьер-министра РК, руководитель;
  • вице-министр экологии и природных ресурсов РК, заместитель руководителя;
  • директор Департамента климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов РК, секретарь;
  • заместитель министра иностранных дел РК;
  • заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию);
  • вице-министры министерств;
  • заведующий отделом индустриального и инфраструктурного развития Аппарата Правительства РК;
  • представитель Совета иностранных инвесторов при Президенте РК (по согласованию);
  • заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию);
  • заместитель председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию);
  • генеральный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив "ECOJER" (по согласованию);
  • председатель правления акционерного общества "Жасыл даму" (по согласованию);
  • исполнительный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" (по согласованию);
  • директор Департамента энергетических и горнорудных активов акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);
  • директор Департамента нефтегазовых активов акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);
  • директор Департамента "Энергоэффективность, инновационное развитие и экологическая безопасность" акционерного общества "Самрук-Энерго" (по согласованию);
  • председатель правления некоммерческого акционерного общества "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" (по согласованию);
  • исполнительный директор объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" (по согласованию);
  • вице-президент объединения юридических лиц "Союз химиков РК" (по согласованию);
  • исполнительный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона "QAZCEM" (по согласованию);
  • исполнительный директор саморегулируемой организации "Казахстанская ассоциация по управлению отходами "KazWaste" (по согласованию);
  • председатель объединения юридических лиц "Казахстанская электроэнергетическая ассоциация" (по согласованию);
  • заместитель постоянного представителя Программы развития Организации Объединенных Наций в Казахстане (по согласованию);
  • эксперт по изменению климата представительства Германского общества по международному сотрудничеству GIZ (по согласованию).

Рабочей группе предписано в срок до 1 ноября 2025 года разработать проект обновленного определяемого на национальном уровне вклада и внести в правительство РК.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
