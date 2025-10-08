Поощрение осужденных: внесены изменения в правила

Министр внутренних дел приказом от 1 октября 2025 года внес изменения в Правила проведения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при отсутствии у осужденного нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение одного года со дня последнего поощрения либо наложения дисциплинарного взыскания осужденный подлежит применению поощрения за хорошее поведение.

Ходатайство о применении к осужденному поощрения и постановление о применении поощрения вносятся начальнику учреждения либо его заместителю по согласованию с начальником отдела (отделения, группы) воспитательной работы и заинтересованными службами учреждения.

К постановлению прилагается выписка из протокола заседания СВО, при наличии письменное предложение работодателя осужденного либо службы организации труда осужденных и учебного заведения учреждения произвольной формы.

Постановление о поощрении с прилагаемыми материалами подшивается в личное дело осужденного.

Поощрения применяются к осужденным не ранее чем по истечении трех месяцев со дня прибытия в учреждение, в том числе в случае перевода в другое учреждение.

Со дня применения поощрения осужденному промежуток между следующим поощрением составляет не менее 3 месяцев.

Участие в работе ДОО и активное участие в воспитательных мероприятиях подтверждаются фото- либо видеоматериалами, которые с постановлением о применении поощрения прилагаются в личное дело осужденного.

Поощрения, примененные к осужденным с нарушением закона, отменяются мотивированным постановлением вышестоящего должностного лица либо по акту прокурорского надзора.

Факт неправомерного применения поощрения к осужденному устанавливается путем проведения служебного расследования.

При подтверждении факта нарушения применения поощрения по результатам служебного расследования выносится постановление об отмене поощрения осужденного.

Дисциплинарные взыскания к осужденным применяются постановлением начальника учреждения или лица, исполняющего его обязанности либо его заместителя.

По факту нарушения с осужденным проводится беседа воспитательного характера, при необходимости оказывается психологическая помощь и проводятся психокоррекционные мероприятия с фиксацией в дневнике ИВР.

Администрация учреждения не позднее следующего рабочего дня со дня вынесения постановления о применении мер поощрений или взысканий вносит данные сведения в ЦАБД УИС.

Если дисциплинарное взыскание наложено в период следования транзитом через другие учреждения, администрация транзитного учреждения материалы с постановлением о наложении дисциплинарного взыскания прилагает к личному делу осужденного.

Водворение в ДИЗО исполняется в транзитном учреждении в случае неисполнения водворения в ДИЗО в транзитном учреждении либо исполнено неполностью, данное взыскание исполняется в день прибытия в направляемое учреждение, в том числе в счет дней пребывания в карантине с проведением соответствующих мероприятий предусмотренных осуществлению в карантине.

По прибытии осужденного в направляемое учреждение его администрацией на основании материалов о привлечении к дисциплинарной ответственности, приложенных к личному делу, вносятся соответствующие сведения в ЦАБД УИС с рассмотрением присвоения соответствующей степени поведения.

Администрация учреждения не позднее следующего рабочего дня направляет прокурору копию постановления о применении в отношении осужденного дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарные взыскания, примененные к осужденным с нарушением закона, отменяются мотивированным постановлением вышестоящего должностного лица либо по акту прокурорского надзора.

Факт неправомерного наложения взыскания к осужденному устанавливается путем проведения служебного расследования.

При подтверждении факта нарушения применения взыскания по результатам служебного расследования выносится постановление об отмене применения взыскания осужденному.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2025 года.

