Как составляется заключение о результатах контроля ЧСИ

Министр юстиции РК приказом от 9 июня 2025 года внес изменения в Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнен порядок составления заключения о результатах контроля частного судебного исполнителя.

Заключение состоит из вводной, описательно-мотивировочной и заключительной частей.

В вводной части заключения излагаются сведения о виде контроля, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лиц, осуществлявших контроль, и частного судебного исполнителя, подлежащего контролю, сроки проведения контроля, номер и дата приказа о назначении контроля частного судебного исполнителя.

В описательно-мотивировочной части заключения излагаются сведения о деятельности частного судебного исполнителя и об исполнительном производстве, в том числе исполнительские действия в хронологическом порядке.

В заключительной части заключения излагаются выводы о наличии или отсутствии нарушений законодательства РК, рекомендации по их устранению с установлением нижеследующих сроков:

по внеплановому контролю – пять рабочих дней и указывается на предоставление в соответствующий территориальный орган или региональную палату по территориальности информацию об устранении нарушений в течение трех рабочих дней со дня окончания предоставленного срока в заключении;

и указывается на предоставление в соответствующий территориальный орган или региональную палату по территориальности информацию об устранении нарушений в течение трех рабочих дней со дня окончания предоставленного срока в заключении; по плановому контролю – десять рабочих дней и указывается на предоставление в соответствующий территориальный орган и региональную палату по территориальности информацию об устранении нарушений в течение трех рабочих дней со дня окончания предоставленного срока в заключении.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений сроки частному судебному исполнителю не предоставляются, о чем указывается в заключении.

В правила добавлен новый пункт, согласно которому:

Лица, проводившие контроль, после получения информации, указанной выше, в течение пяти рабочих дней сверяют достоверность устранения нарушений, указанных в заключении как посредством информационной системы "Государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства", так и по материалам исполнительного производства.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан заключение направляется на рассмотрение дисциплинарной комиссии Республиканской или региональных палат частных судебных исполнителей по территориальности.

Также говорится, что заключение направляется на рассмотрение дисциплинарной комиссии Республиканской или региональных палат частных судебных исполнителей по территориальности не позднее трех рабочих дней после истечения срока сверки достоверности устранения нарушений, который равен 5 рабочим дням.

Приказ вводится в действие с 1 июля.