В городе Алатау всерьез взялись за мусорный полигон: подготовлено решение маслихата

Подготовлено решение акимата города Алатау "Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алатау", сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается утверждение норм образования и накопления коммунальных отходов, а также тарифов на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алатау.

Кроме того, предусмотрено:

обеспечение бесперебойного и качественного оказания услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов;

создание экономически обоснованного механизма финансирования организаций, осуществляющих вывоз и утилизацию отходов;

поддержание санитарного состояния населенных пунктов и предотвращение несанкционированных свалок;

повышение уровня экологической безопасности и снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Ожидается, что принятие проекта решения окажет положительное влияние на санитарное и экологическое состояние города Алатау, создаст условия для устойчивого управления коммунальными отходами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 ноября.

Ранее сообщалось, что на полигоне твердых бытовых отходов в района города Алатау Алматинской области скопились горы мусора и 15 сентября 2025 года произошел сильный пожар, который не могли потушить несколько дней.

В тушении пожара были задействованы порядка 150 человек и более 70 единиц техники ДЧС Алматинской области и города Алматы, воинской части 28237 села Узынагаш, Казселезащиты, Службы спасения МЧС Алматы, Департамента полиции и местных исполнительных органов.

Пожар оказал неблагоприятное влияние на экологическую обстановку в районе и состояние воздуха.