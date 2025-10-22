#АЭС в Казахстане
Право

В городе Алатау всерьез взялись за мусорный полигон: подготовлено решение маслихата

Фото: Zakon.kz
Подготовлено решение акимата города Алатау "Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алатау", сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается утверждение норм образования и накопления коммунальных отходов, а также тарифов на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алатау.

Кроме того, предусмотрено:

  • обеспечение бесперебойного и качественного оказания услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов;
  • создание экономически обоснованного механизма финансирования организаций, осуществляющих вывоз и утилизацию отходов;
  • поддержание санитарного состояния населенных пунктов и предотвращение несанкционированных свалок;
  • повышение уровня экологической безопасности и снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Ожидается, что принятие проекта решения окажет положительное влияние на санитарное и экологическое состояние города Алатау, создаст условия для устойчивого управления коммунальными отходами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 ноября.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 09:29
Пожар на мусорном полигоне под Алматы: масштабы и причины долгой ликвидации

Ранее сообщалось, что на полигоне твердых бытовых отходов в района города Алатау Алматинской области скопились горы мусора и 15 сентября 2025 года произошел сильный пожар, который не могли потушить несколько дней.

В тушении пожара были задействованы порядка 150 человек и более 70 единиц техники ДЧС Алматинской области и города Алматы, воинской части 28237 села Узынагаш, Казселезащиты, Службы спасения МЧС Алматы, Департамента полиции и местных исполнительных органов.

Пожар оказал неблагоприятное влияние на экологическую обстановку в районе и состояние воздуха.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
