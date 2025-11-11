Сведения о платежах в пользу иностранных интернет-продавцов будут представлять банки в КГД

Минфин приказом от 3 ноября 2025 года утвердил формы сведений, предоставляемых ОГД банками об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки в РК, сообщает Zakon.kz.

Минфин утвердил:

форму сведений, предоставляемых органу государственных доходов платежными и банковскими организациями об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК;

Правила и сроки предоставления органу государственных доходов платежными и банковскими организациями сведений об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК.

Правилами определены понятия:

merchant category code – четырехзначный код, используемый банковскими и платежными системами для обозначения категории бизнеса;

– четырехзначный код, используемый банковскими и платежными системами для обозначения категории бизнеса; merchant id – уникальный набор символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и (или) перевода денег с использованием платежных систем;

– уникальный набор символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и (или) перевода денег с использованием платежных систем; merchant name – идентификационное наименование иностранной компании, под которым оно идентифицируется в платежной системе при осуществлении эквайринговых операций.

Комитет в срок до 5 числа следующего месяца за отчетным кварталом в информационной системе "Smart Data Finance" (ИС "SDF") публикует реестр иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК с указанием сведений о мсc код, merchant id, merchant name.

Платежные и банковские организации представляют в Комитет сведения об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний.

Установлено, что сведения представляются по опубликованному в ИС SDF реестру иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК.

При отсутствии данных, подлежащих отражению, сведения представляются с нулевыми значениями.

Платежные и банковские организации представляют в Комитет сведения в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

При наличии технических сбоев (ошибок) срок представления сведений продлевается на 5 рабочих дней.

До установления интеграции в ИС SDF сведения представляются на CD-диске с сопроводительным письмом.

Указывается, что информация о наличии технических сбоев (ошибок) в ИС SDF подтверждается путем публикации пресс-релиза на сайте Комитета о наличии технических сбоев (ошибок) в день возникновения технического сбоя (ошибок).

После устранения технических ошибок сведения, представленные на CD-диске, подлежат введению в ИС SDF в течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок.

Сведения представляются в Комитет на казахском или русском языках и подписываются руководителем (лицом, его замещающим) или уполномоченным лицом.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Мы сообщали, что новые правила представления интернет-площадками данных в КГД введут в Казахстане с 2026 года.