Сведения о платежах в пользу иностранных интернет-продавцов будут представлять банки в КГД
Минфин утвердил:
- форму сведений, предоставляемых органу государственных доходов платежными и банковскими организациями об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК;
- Правила и сроки предоставления органу государственных доходов платежными и банковскими организациями сведений об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК.
Правилами определены понятия:
- merchant category code – четырехзначный код, используемый банковскими и платежными системами для обозначения категории бизнеса;
- merchant id – уникальный набор символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и (или) перевода денег с использованием платежных систем;
- merchant name – идентификационное наименование иностранной компании, под которым оно идентифицируется в платежной системе при осуществлении эквайринговых операций.
Комитет в срок до 5 числа следующего месяца за отчетным кварталом в информационной системе "Smart Data Finance" (ИС "SDF") публикует реестр иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК с указанием сведений о мсc код, merchant id, merchant name.
Платежные и банковские организации представляют в Комитет сведения об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний.
Установлено, что сведения представляются по опубликованному в ИС SDF реестру иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК.
При отсутствии данных, подлежащих отражению, сведения представляются с нулевыми значениями.
Платежные и банковские организации представляют в Комитет сведения в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
При наличии технических сбоев (ошибок) срок представления сведений продлевается на 5 рабочих дней.
До установления интеграции в ИС SDF сведения представляются на CD-диске с сопроводительным письмом.
Указывается, что информация о наличии технических сбоев (ошибок) в ИС SDF подтверждается путем публикации пресс-релиза на сайте Комитета о наличии технических сбоев (ошибок) в день возникновения технического сбоя (ошибок).
После устранения технических ошибок сведения, представленные на CD-диске, подлежат введению в ИС SDF в течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок.
Сведения представляются в Комитет на казахском или русском языках и подписываются руководителем (лицом, его замещающим) или уполномоченным лицом.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Мы сообщали, что новые правила представления интернет-площадками данных в КГД введут в Казахстане с 2026 года.