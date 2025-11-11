#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Право

Сведения о платежах в пользу иностранных интернет-продавцов будут представлять банки в КГД

Интернет-торговля, интернет-магазин, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:21 Фото: pexels
Минфин приказом от 3 ноября 2025 года утвердил формы сведений, предоставляемых ОГД банками об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки в РК, сообщает Zakon.kz.

Минфин утвердил:

  • форму сведений, предоставляемых органу государственных доходов платежными и банковскими организациями об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК;
  • Правила и сроки предоставления органу государственных доходов платежными и банковскими организациями сведений об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК.

Правилами определены понятия:

  • merchant category code – четырехзначный код, используемый банковскими и платежными системами для обозначения категории бизнеса;
  • merchant id – уникальный набор символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и (или) перевода денег с использованием платежных систем;
  • merchant name – идентификационное наименование иностранной компании, под которым оно идентифицируется в платежной системе при осуществлении эквайринговых операций.

Комитет в срок до 5 числа следующего месяца за отчетным кварталом в информационной системе "Smart Data Finance" (ИС "SDF") публикует реестр иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК с указанием сведений о мсc код, merchant id, merchant name.

Платежные и банковские организации представляют в Комитет сведения об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний.

Установлено, что сведения представляются по опубликованному в ИС SDF реестру иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК.

При отсутствии данных, подлежащих отражению, сведения представляются с нулевыми значениями.

Платежные и банковские организации представляют в Комитет сведения в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

При наличии технических сбоев (ошибок) срок представления сведений продлевается на 5 рабочих дней.

До установления интеграции в ИС SDF сведения представляются на CD-диске с сопроводительным письмом.

Указывается, что информация о наличии технических сбоев (ошибок) в ИС SDF подтверждается путем публикации пресс-релиза на сайте Комитета о наличии технических сбоев (ошибок) в день возникновения технического сбоя (ошибок).

После устранения технических ошибок сведения, представленные на CD-диске, подлежат введению в ИС SDF в течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок.

Сведения представляются в Комитет на казахском или русском языках и подписываются руководителем (лицом, его замещающим) или уполномоченным лицом.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Мы сообщали, что новые правила представления интернет-площадками данных в КГД введут в Казахстане с 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Кредитные бюро будут передавать в КГД сведения о казахстанцах, имеющих долги перед МФО и коллекторами
09:04, 03 ноября 2025
Кредитные бюро будут передавать в КГД сведения о казахстанцах, имеющих долги перед МФО и коллекторами
Банки, игорный бизнес, арендодатели и операторы интернет-платформ будут представлять данные налоговикам
15:30, 29 августа 2025
Банки, игорный бизнес, арендодатели и операторы интернет-платформ будут представлять данные налоговикам
Представление владельцами интернет-площадок данных в КГД: утверждены правила
11:35, 25 сентября 2025
Представление владельцами интернет-площадок данных в КГД: утверждены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: