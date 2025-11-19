#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
521.01
603.43
6.42
Право

Мониторить качество военной подготовки будут в казахстанских школах, колледжах и вузах

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 09:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр обороны приказом от 13 ноября 2025 года утвердил Правила мониторинга и анализа качества военной подготовки в организациях образования, сообщает Zakon.kz.
Мониторинг и анализ качества ВП в организациях образования осуществляются Министерством обороны РК в целях соблюдения в организациях образования требований законодательства РК в части подготовки граждан к воинской службе и выработки предложений по повышению качества военной подготовки в организациях образования, – говорится в документе.

Военная подготовка в организациях образования содержит:

  • допризывную подготовку по образовательным программам дополнительного образования;
  • углубленную допризывную подготовку по специализированным общеобразовательным учебным программам;
  • начальную военную подготовку;
  • военную подготовку по программам офицеров запаса и сержантов запаса.

Правила распространяются на следующие организации образования:

  • организации основного среднего и общего среднего, технического и профессионального образования, внешкольные организации дополнительного образования детей, реализующие программы допризывной подготовки по образовательным программам дополнительного образования;
  • специализированные организации образования с углубленной допризывной подготовкой, реализующие углубленную допризывную подготовку по специализированным общеобразовательным учебным программам;
  • организации среднего, технического и профессионального образования, в которых предусмотрена начальная военная подготовка;
  • организации высшего и (или) послевузовского образования, реализующие военную подготовку по программам офицеров запаса и сержантов запаса на военных кафедрах (военных факультетах).

Мониторинг и анализ качества ВП в организациях образования осуществляются путем информационного взаимодействия между Министерством обороны, Министерством просвещения, Министерством науки и высшего образования РК, местными исполнительными органами и организациями образования, осуществляющими ВП.

Мониторинг качества ВП проводится структурным подразделением Министерства обороны, курирующим вопросы военного образования, с использованием информационной системы "Реестр организаций, осуществляющих допризывную подготовку граждан" (ИС РДП).

Разработку тестовых заданий для определения результатов освоения программ ВП в соответствии с видами ВП осуществляет структурное подразделение.

Тестирование обучающихся по программам ВП проводится ежегодно в онлайн-формате во втором квартале, в том числе с применением трехмерного симулятора виртуального полигона с набором интерактивных занятий.

Организации образования ежегодно не позднее 1 июля и 15 января вносят в ИС РДП информацию по следующим показателям:

  • кадровый потенциал;
  • обеспеченность учебно-методическими материалами;
  • обеспеченность учебно-материальной базы;
  • текущая и итоговая успеваемость обучающихся по ВП;
  • количество проведенных мероприятий военно-патриотического воспитания;
  • показатели физической подготовленности обучающихся.

На основе анализа результатов тестирования и информации, внесенной организациями образования в ИС РДП, ежегодно в июле формируется аналитический отчет по мониторингу и анализу качества ВП в организациях образования, отражающий оценку текущего состояния и предложения по повышению качества ВП в организациях образования.

Аналитический отчет представляется министру обороны и презентуется на заседаниях Координационного совета по военно-патриотическому воспитанию при Министерстве обороны РК, координационных советов по военно-патриотическому воспитанию при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.

Мы сообщали, что казахстанские школьники будут проходить углубленную допризывную подготовку.

Также мы рассказывали, что для военных кафедр вузов утвердили правила работы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Рост случаев гриппа и ОРВИ: Бектенов поручил не допускать дефицита лекарств в аптеках
09:49, Сегодня
Рост случаев гриппа и ОРВИ: Бектенов поручил не допускать дефицита лекарств в аптеках
В Казахстане будут мониторить итоги поступления в школы и колледжи
09:41, 06 сентября 2023
В Казахстане будут мониторить итоги поступления в школы и колледжи
Казахстанские старшеклассники будут проходить углубленную допризывную подготовку
15:27, 18 ноября 2025
Казахстанские старшеклассники будут проходить углубленную допризывную подготовку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: