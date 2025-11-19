Мониторить качество военной подготовки будут в казахстанских школах, колледжах и вузах

Министр обороны приказом от 13 ноября 2025 года утвердил Правила мониторинга и анализа качества военной подготовки в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг и анализ качества ВП в организациях образования осуществляются Министерством обороны РК в целях соблюдения в организациях образования требований законодательства РК в части подготовки граждан к воинской службе и выработки предложений по повышению качества военной подготовки в организациях образования, – говорится в документе.

Военная подготовка в организациях образования содержит:

допризывную подготовку по образовательным программам дополнительного образования;

углубленную допризывную подготовку по специализированным общеобразовательным учебным программам;

начальную военную подготовку;

военную подготовку по программам офицеров запаса и сержантов запаса.

Правила распространяются на следующие организации образования:

организации основного среднего и общего среднего, технического и профессионального образования, внешкольные организации дополнительного образования детей, реализующие программы допризывной подготовки по образовательным программам дополнительного образования;

специализированные организации образования с углубленной допризывной подготовкой, реализующие углубленную допризывную подготовку по специализированным общеобразовательным учебным программам;

организации среднего, технического и профессионального образования, в которых предусмотрена начальная военная подготовка;

организации высшего и (или) послевузовского образования, реализующие военную подготовку по программам офицеров запаса и сержантов запаса на военных кафедрах (военных факультетах).

Мониторинг и анализ качества ВП в организациях образования осуществляются путем информационного взаимодействия между Министерством обороны, Министерством просвещения, Министерством науки и высшего образования РК, местными исполнительными органами и организациями образования, осуществляющими ВП.

Мониторинг качества ВП проводится структурным подразделением Министерства обороны, курирующим вопросы военного образования, с использованием информационной системы "Реестр организаций, осуществляющих допризывную подготовку граждан" (ИС РДП).

Разработку тестовых заданий для определения результатов освоения программ ВП в соответствии с видами ВП осуществляет структурное подразделение.

Тестирование обучающихся по программам ВП проводится ежегодно в онлайн-формате во втором квартале, в том числе с применением трехмерного симулятора виртуального полигона с набором интерактивных занятий.

Организации образования ежегодно не позднее 1 июля и 15 января вносят в ИС РДП информацию по следующим показателям:

кадровый потенциал;

обеспеченность учебно-методическими материалами;

обеспеченность учебно-материальной базы;

текущая и итоговая успеваемость обучающихся по ВП;

количество проведенных мероприятий военно-патриотического воспитания;

показатели физической подготовленности обучающихся.

На основе анализа результатов тестирования и информации, внесенной организациями образования в ИС РДП, ежегодно в июле формируется аналитический отчет по мониторингу и анализу качества ВП в организациях образования, отражающий оценку текущего состояния и предложения по повышению качества ВП в организациях образования.

Аналитический отчет представляется министру обороны и презентуется на заседаниях Координационного совета по военно-патриотическому воспитанию при Министерстве обороны РК, координационных советов по военно-патриотическому воспитанию при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.

