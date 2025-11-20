Академическую политику будут изучать в вузах Минобороны

Приказом министра обороны от 13 ноября 2025 года внесены изменения в Правила организации и осуществления учебного процесса, учебно-методической и научно-методической деятельности в военных учебных заведениях, подведомственных Министерству обороны, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено понятие "академическая политика" – система мер, правил и процедур по планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной организации учебного процесса, направленных на реализацию студентоориентированного обучения и повышение качества образования.

Также правила дополнены новым пунктом, который предусматривает, что академическая политика разрабатывается учебным отделом (учебно-методическим управлением) совместно с факультетами (кафедрами, батальонами, дивизионами, циклами) вуза, которая включает:

формы, структуры, разработку и утверждение рабочей учебной программы;

балльно-рейтинговую систему оценки учебных достижений обучающихся;

организацию деятельности учебно-методического кабинета;

принципы планирования и организации учебного процесса;

проведение различных форм контроля и оценки знаний обучающихся;

организацию и прохождение обучающимися всех видов практик;

перевод, восстановление, отчисление обучающихся;

проведение итоговой аттестации;

иные разделы, определяющие организацию учебно-воспитательного процесса в вузе.

В учебном отделе (учебно-методическом управлении) разрабатываются и ведутся следующие документы по планированию и учету учебного процесса:

рабочие учебные планы;

расчет объема учебной работы ВУЗа по факультетам (кафедрам, циклам) на учебный год;

академический календарь учебного процесса ВУЗа;

расписание учебных занятий;

расписание экзаменов;

методические рекомендации о форме, структуре, порядке разработки и утверждения рабочей учебной программы;

участие в разработке академической политики вуза.

В отделе оценки качества образования (мониторинга) (учебно-методическом управлении) разрабатываются и ведутся следующие документы по планированию и учету учебного процесса:

участие в разработке академической политики вуза;

сборники рабочих учебных программ (силлабусы) по специальностям;

план комплексных проверок на учебный год;

план контроля качества учебного процесса на месяц;

ведомости текущей успеваемости и оценок по дисциплинам, транскрипты;

индивидуальный рейтинг обучающегося по итогам семестра (учебного года), сводные ведомости;

журнал контроля учебных занятий, проводимых командованием, начальниками кафедр, командирами батальонов вуза;

анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся;

материалы по работе государственной аттестационной комиссии (ГАК) и отчеты о работе ГАК;

отчеты о результатах комплексных проверок;

расписание ГАК;

журнал учета окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов;

журнал регистрации выдаваемых справок установленного образца;

политика и стандарты внутреннего обеспечения качества.

Кроме того, с 1 января 2026 года ряд пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что дипломная задача предусматривает разработку организационно-методических документов на подготовку и ведение операций (боевых действий), на проведение командно-штабных и тактических (тактико-специальных) учений, штабных тренировок, групповых упражнений.

Дипломная задача выполняется обучающимися по темам оперативного искусства, тактики, боевого и видам обеспечения, войсковой мобилизации, а также методики боевой, оперативной и мобилизационной подготовки войск (сил). Оформляется в виде графической части, представляемой на картах (схемах), и пояснительной записки.

Академический период определяется академическим календарем и РУП. Вуз самостоятельно определяет форму академического периода, включая и комбинированную форму его организации с учетом требований ГОСО.

Центром учебно-методической деятельности вуза является факультет (кафедра, цикл).

Приказ вводится в действие с 30 ноября 2025 года.