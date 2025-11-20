Академическую политику будут изучать в вузах Минобороны
В частности, в правила добавлено понятие "академическая политика" – система мер, правил и процедур по планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной организации учебного процесса, направленных на реализацию студентоориентированного обучения и повышение качества образования.
Также правила дополнены новым пунктом, который предусматривает, что академическая политика разрабатывается учебным отделом (учебно-методическим управлением) совместно с факультетами (кафедрами, батальонами, дивизионами, циклами) вуза, которая включает:
- формы, структуры, разработку и утверждение рабочей учебной программы;
- балльно-рейтинговую систему оценки учебных достижений обучающихся;
- организацию деятельности учебно-методического кабинета;
- принципы планирования и организации учебного процесса;
- проведение различных форм контроля и оценки знаний обучающихся;
- организацию и прохождение обучающимися всех видов практик;
- перевод, восстановление, отчисление обучающихся;
- проведение итоговой аттестации;
- иные разделы, определяющие организацию учебно-воспитательного процесса в вузе.
В учебном отделе (учебно-методическом управлении) разрабатываются и ведутся следующие документы по планированию и учету учебного процесса:
- рабочие учебные планы;
- расчет объема учебной работы ВУЗа по факультетам (кафедрам, циклам) на учебный год;
- академический календарь учебного процесса ВУЗа;
- расписание учебных занятий;
- расписание экзаменов;
- методические рекомендации о форме, структуре, порядке разработки и утверждения рабочей учебной программы;
- участие в разработке академической политики вуза.
В отделе оценки качества образования (мониторинга) (учебно-методическом управлении) разрабатываются и ведутся следующие документы по планированию и учету учебного процесса:
- участие в разработке академической политики вуза;
- сборники рабочих учебных программ (силлабусы) по специальностям;
- план комплексных проверок на учебный год;
- план контроля качества учебного процесса на месяц;
- ведомости текущей успеваемости и оценок по дисциплинам, транскрипты;
- индивидуальный рейтинг обучающегося по итогам семестра (учебного года), сводные ведомости;
- журнал контроля учебных занятий, проводимых командованием, начальниками кафедр, командирами батальонов вуза;
- анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся;
- материалы по работе государственной аттестационной комиссии (ГАК) и отчеты о работе ГАК;
- отчеты о результатах комплексных проверок;
- расписание ГАК;
- журнал учета окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов;
- журнал регистрации выдаваемых справок установленного образца;
- политика и стандарты внутреннего обеспечения качества.
Кроме того, с 1 января 2026 года ряд пунктов изложены в новой редакции.
Так, говорится, что дипломная задача предусматривает разработку организационно-методических документов на подготовку и ведение операций (боевых действий), на проведение командно-штабных и тактических (тактико-специальных) учений, штабных тренировок, групповых упражнений.
Дипломная задача выполняется обучающимися по темам оперативного искусства, тактики, боевого и видам обеспечения, войсковой мобилизации, а также методики боевой, оперативной и мобилизационной подготовки войск (сил). Оформляется в виде графической части, представляемой на картах (схемах), и пояснительной записки.
Академический период определяется академическим календарем и РУП. Вуз самостоятельно определяет форму академического периода, включая и комбинированную форму его организации с учетом требований ГОСО.
Центром учебно-методической деятельности вуза является факультет (кафедра, цикл).
Приказ вводится в действие с 30 ноября 2025 года.