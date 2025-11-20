#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
519.41
600.85
6.41
Право

Академическую политику будут изучать в вузах Минобороны

курсанты в строю, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 10:56 Фото: МО РК
Приказом министра обороны от 13 ноября 2025 года внесены изменения в Правила организации и осуществления учебного процесса, учебно-методической и научно-методической деятельности в военных учебных заведениях, подведомственных Министерству обороны, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено понятие "академическая политика" – система мер, правил и процедур по планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной организации учебного процесса, направленных на реализацию студентоориентированного обучения и повышение качества образования. 

Также правила дополнены новым пунктом, который предусматривает, что академическая политика разрабатывается учебным отделом (учебно-методическим управлением) совместно с факультетами (кафедрами, батальонами, дивизионами, циклами) вуза, которая включает:

  • формы, структуры, разработку и утверждение рабочей учебной программы;
  • балльно-рейтинговую систему оценки учебных достижений обучающихся;
  • организацию деятельности учебно-методического кабинета;
  • принципы планирования и организации учебного процесса;
  • проведение различных форм контроля и оценки знаний обучающихся;
  • организацию и прохождение обучающимися всех видов практик;
  • перевод, восстановление, отчисление обучающихся;
  • проведение итоговой аттестации;
  • иные разделы, определяющие организацию учебно-воспитательного процесса в вузе.

В учебном отделе (учебно-методическом управлении) разрабатываются и ведутся следующие документы по планированию и учету учебного процесса:

  • рабочие учебные планы;
  • расчет объема учебной работы ВУЗа по факультетам (кафедрам, циклам) на учебный год;
  • академический календарь учебного процесса ВУЗа;
  • расписание учебных занятий;
  • расписание экзаменов;
  • методические рекомендации о форме, структуре, порядке разработки и утверждения рабочей учебной программы;
  • участие в разработке академической политики вуза.

В отделе оценки качества образования (мониторинга) (учебно-методическом управлении) разрабатываются и ведутся следующие документы по планированию и учету учебного процесса:

  • участие в разработке академической политики вуза;
  • сборники рабочих учебных программ (силлабусы) по специальностям;
  • план комплексных проверок на учебный год;
  • план контроля качества учебного процесса на месяц;
  • ведомости текущей успеваемости и оценок по дисциплинам, транскрипты;
  • индивидуальный рейтинг обучающегося по итогам семестра (учебного года), сводные ведомости;
  • журнал контроля учебных занятий, проводимых командованием, начальниками кафедр, командирами батальонов вуза;
  • анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся;
  • материалы по работе государственной аттестационной комиссии (ГАК) и отчеты о работе ГАК;
  • отчеты о результатах комплексных проверок;
  • расписание ГАК;
  • журнал учета окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов;
  • журнал регистрации выдаваемых справок установленного образца;
  • политика и стандарты внутреннего обеспечения качества. 

Кроме того, с 1 января 2026 года ряд пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что дипломная задача предусматривает разработку организационно-методических документов на подготовку и ведение операций (боевых действий), на проведение командно-штабных и тактических (тактико-специальных) учений, штабных тренировок, групповых упражнений.

Дипломная задача выполняется обучающимися по темам оперативного искусства, тактики, боевого и видам обеспечения, войсковой мобилизации, а также методики боевой, оперативной и мобилизационной подготовки войск (сил). Оформляется в виде графической части, представляемой на картах (схемах), и пояснительной записки.

Академический период определяется академическим календарем и РУП. Вуз самостоятельно определяет форму академического периода, включая и комбинированную форму его организации с учетом требований ГОСО.

Центром учебно-методической деятельности вуза является факультет (кафедра, цикл).

Приказ вводится в действие с 30 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В вузах МВД обновили правила организации учебного процесса
10:06, 24 октября 2024
В вузах МВД обновили правила организации учебного процесса
Минобороны обновило учебную программу по НВП в школах и колледжах
14:26, 11 ноября 2025
Минобороны обновило учебную программу по НВП в школах и колледжах
Мониторить качество военной подготовки будут в казахстанских школах, колледжах и вузах
09:21, 19 ноября 2025
Мониторить качество военной подготовки будут в казахстанских школах, колледжах и вузах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: