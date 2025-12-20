#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Право

Наказание за нападение на врачей снизили: срок – с 3 до 2 лет, штраф – с 1000 до 500 МРП

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 19:19 Фото: pexels
Депутаты ожидаемо смягчили чрезмерно суровое наказание за насилие в отношении медработников. Напомним, ужесточение ответственности предложено поправками в УК. Закон принят Мажилисом и отправлен для одобрения (ну, или неодобрения) в Сенат. О подробностях рассказывает Zakon.kz.

Насилие в отношении врачей и даже водителей машин скорой помощи стало нередким явлением и предметом нескольких резонансных уголовных дел в Казахстане. Инциденты широко обсуждались в обществе – и результатом дискуссии, а затем и поручения главы государства стал разработанный законопроект "О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный РК".

Вот как выглядел текст предлагаемой статьи 380-3 (часть 1) первоначально:

"Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи при исполнении или в связи с исполнением им своих служебных или профессиональных обязанностей либо из мести за их выполнение наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок".

Итак, за неопасное для здоровья насилие или даже угрозу – штраф от 500 до 1000 МРП, как максимум – лишение свободы на 3 года.

Zakon.kz. ранее публиковал статью (а прежде – еще один материал) на эту тему, так что не будем повторять многие интересные моменты, связанные с проблемой, которую призваны решить новые нормы: желающие могут пройти по ссылкам.

Но вот о чем следует сказать сейчас: в ходе обсуждения в Мажилисе депутаты обратили внимание на то, что предлагаемое наказание слишком суровое. Да, поднимать руку на медработников – особо общественно опасное правонарушение, но ведь зачастую люди (например, родные скончавшегося пациента) действуют под влиянием сильного душевного волнения. Был аффект или нет, решать суду, но дилемма объективно присутствует.

На одной стороне – уважаемые медицинские работники, которых следует особенно беречь и защищать, но с другой стороны – несчастные больные и их обезумившие от горя близкие, к которым тоже нужен особый подход и сострадание.

В результате в принятом законе санкцию статьи 380-3 УК смягчили. Максимальный срок укоротили с 3 до 2 лет. Штрафы, что, может быть, еще более важно на практике, уменьшили: как минимальный – с 500 до 200 МРП, так и максимальный – с 1000 до 500 МРП.

Посыл следующий: и такого наказания зачастую будет достаточно для исправления людей адекватных, хотя и вспыливших. При этом, что важно, речь идет об угрозах или даже физической расправе, но без каких-либо серьезных последствий: побои – да, но хотя бы легкий вред здоровью – нет.

В случаях же, если насилие опасно для жизни и здоровья (состав частей 5 и 6 статьи 380-3 УК), наказание оставили прежним: никаких штрафов, а только лишение свободы от 5 до 10, а то и до 12 лет (группой, неоднократно и т.д.).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Читайте также
До 12 лет тюрьмы: в Казахстане ужесточат наказание за нападение на медработников
15:27, 19 ноября 2025
До 12 лет тюрьмы: в Казахстане ужесточат наказание за нападение на медработников
Ужесточить ответственность за нападение на медиков предлагает депутат
15:53, 01 февраля 2024
Ужесточить ответственность за нападение на медиков предлагает депутат
Мажилис одобрил введение уголовной ответственности за нападение на врачей
16:19, 26 ноября 2025
Мажилис одобрил введение уголовной ответственности за нападение на врачей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: