Наказание за нападение на врачей снизили: срок – с 3 до 2 лет, штраф – с 1000 до 500 МРП

Депутаты ожидаемо смягчили чрезмерно суровое наказание за насилие в отношении медработников. Напомним, ужесточение ответственности предложено поправками в УК. Закон принят Мажилисом и отправлен для одобрения (ну, или неодобрения) в Сенат. О подробностях рассказывает Zakon.kz.

Насилие в отношении врачей и даже водителей машин скорой помощи стало нередким явлением и предметом нескольких резонансных уголовных дел в Казахстане. Инциденты широко обсуждались в обществе – и результатом дискуссии, а затем и поручения главы государства стал разработанный законопроект "О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный РК".

Вот как выглядел текст предлагаемой статьи 380-3 (часть 1) первоначально:

"Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи при исполнении или в связи с исполнением им своих служебных или профессиональных обязанностей либо из мести за их выполнение наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок".

Итак, за неопасное для здоровья насилие или даже угрозу – штраф от 500 до 1000 МРП, как максимум – лишение свободы на 3 года.

Zakon.kz. ранее публиковал статью (а прежде – еще один материал) на эту тему, так что не будем повторять многие интересные моменты, связанные с проблемой, которую призваны решить новые нормы: желающие могут пройти по ссылкам.

Но вот о чем следует сказать сейчас: в ходе обсуждения в Мажилисе депутаты обратили внимание на то, что предлагаемое наказание слишком суровое. Да, поднимать руку на медработников – особо общественно опасное правонарушение, но ведь зачастую люди (например, родные скончавшегося пациента) действуют под влиянием сильного душевного волнения. Был аффект или нет, решать суду, но дилемма объективно присутствует.

На одной стороне – уважаемые медицинские работники, которых следует особенно беречь и защищать, но с другой стороны – несчастные больные и их обезумившие от горя близкие, к которым тоже нужен особый подход и сострадание.

В результате в принятом законе санкцию статьи 380-3 УК смягчили. Максимальный срок укоротили с 3 до 2 лет. Штрафы, что, может быть, еще более важно на практике, уменьшили: как минимальный – с 500 до 200 МРП, так и максимальный – с 1000 до 500 МРП.

Посыл следующий: и такого наказания зачастую будет достаточно для исправления людей адекватных, хотя и вспыливших. При этом, что важно, речь идет об угрозах или даже физической расправе, но без каких-либо серьезных последствий: побои – да, но хотя бы легкий вред здоровью – нет.

В случаях же, если насилие опасно для жизни и здоровья (состав частей 5 и 6 статьи 380-3 УК), наказание оставили прежним: никаких штрафов, а только лишение свободы от 5 до 10, а то и до 12 лет (группой, неоднократно и т.д.).