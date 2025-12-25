Аттестация кандидатов в адвокаты, нотариусы, эксперты: внесены изменения

Совместным приказом министра юстиции и МИИ и цифрового развития от 8 декабря 2025 года внесены изменения в пилотный проект по оказанию госуслуг по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификации в автоматизированном режиме.

Так, говорится, что до 31 марта 2026 года запустят пилотный проект Министерства юстиции в автоматизированном режиме во всех областях, городах республиканского значения, столицы:

"Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью".

"Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью".

"Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя".

"Аттестация судебных экспертов".

"Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов".

"Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного".

"Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз".

"Присвоение квалификации судебного эксперта".

Приказ вводится в действие с 25 декабря 2025 года.