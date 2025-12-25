#Казахстан в сравнении
Право

Аттестация кандидатов в адвокаты, нотариусы, эксперты: внесены изменения

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:06 Фото: freepik
Совместным приказом министра юстиции и МИИ и цифрового развития от 8 декабря 2025 года внесены изменения в пилотный проект по оказанию госуслуг по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификации в автоматизированном режиме.

Так, говорится, что до 31 марта 2026 года запустят пилотный проект Министерства юстиции в автоматизированном режиме во всех областях, городах республиканского значения, столицы:

  • "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью".
  • "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью".
  • "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя".
  • "Аттестация судебных экспертов".
  • "Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов".
  • "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного".
  • "Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз".
  • "Присвоение квалификации судебного эксперта".

Приказ вводится в действие с 25 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
