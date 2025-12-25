#Казахстан в сравнении
Право

Право на "цифровое забвение" хотят закрепить в Казахстане

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 17:17 Фото: gov4c.kz
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун в Сенате 25 декабря 2025 года сообщил, что в Казахстане планируется закрепить обязанность компаний удалять или прекращать обработку персональных данных по запросу гражданина, передает корреспондент Zakon.kz.

Дмитрий Мун напомнил, что идентичность, в том числе цифровая идентичность, – это право гражданина, а не обязательство.

"При определенных случаях, закрепленных в законах, это будет являться обязательным. Мы понимаем, что мы должны вести соответствующий учет для реагирования и планирования государственных функций. При этом также дополнительно существует несколько статьей касательно так называемого "права на забвение", – добавил он.

По данным вице-министра, сейчас участились случаи, когда некогда добровольно предоставленные людьми персональные сведения начинают использовать без их спроса.

"Им могут каждый месяц звонить или напоминать о каких-то акциях, или человек может захотеть удалить свой аккаунт из какого-то приложения, где он раньше работал. В Цифровом кодексе закрепляется обязанность и ответственность обязательного удаления либо прекращения обработки персональных данных при запросе гражданина – это уже учтено. В течение 15 дней после заявления это должно быть реализовано, чтобы человеку перестали звонить, перестали обрабатывать его данные или высвечивать его данные, что вы были когда-то где-то зарегистрированы", – пояснил Дмитрий Мун.

Ранее депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили Цифровой кодекс. Документ направлен на создание единой, прозрачной и эффективной системы правового регулирования цифровой сферы в Казахстане.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
