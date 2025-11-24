Требования к автошколам могут ужесточить в Казахстане

В Казахстане может стать меньше автошкол. Некоторым учебным заведениям придется закрыться, предполагают эксперты. Возможные изменения связаны с очередной инициативой МВД РК. Там планируют снова выдавать разрешение на открытие центров подготовки водителей. В теме разбирался Zakon.kz.

В Казахстане хотят ужесточить требования к работе автошкол. МВД РК предлагает вернуть разрешительный порядок, при котором открыть курсы обучения водителей можно будет только с одобрения полиции.

Фото: Zakon.kz

В октябре министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что с 2018 года контроль за автошколами со стороны государства фактически отсутствует. Сейчас для начала работы достаточно лишь уведомить органы. При этом качество знаний и умений курсантов зачастую оставляет желать лучшего. Глава МВД отметил: причинами высокой аварийности на дорогах остаются слабая подготовка автолюбителей и низкий уровень культуры вождения.

В профильном ведомстве намерены исключить деятельность сомнительных организаций.

Фото: Zakon.kz

За последний год в МВД РК приняли несколько мер для наведения порядка. К примеру, отменили самоподготовку кандидатов в водители, разрешенную в 2016-м. Теперь сдать экзамен без учебы в автошколе не удастся. Учебные заведения поставили на учет, а свидетельства о прохождении курсов перевели в электронный формат, но по-прежнему нужно заполнять и бумажные документы.





По сведениям Международной ассоциации водителей , с апреля 2024-го действует обязательная регистрация всех учеников и этапов обучения в автоматизированной информационной системе МВД "Автомектеп". Правда, она несовершенна, часто происходят сбои, жалуются преподаватели. А если данные не внесены, курсант не получит водительское удостоверение.

Фото: Zakon.kz

Возврат лицензирования в Казахстане начали обсуждать давно. В очередной раз тему поднимали ровно год назад. Тогда министр Саденов сказал, что частные автошколы должны развиваться, соблюдая стандарты и нормы госрегулирования. Это позволит проверять не только документы и уведомления, но и преподавательский состав, а также материально-техническую базу. По информации Международной ассоциации водителей, профессиональные объединения автошкол поддерживают идею ужесточения, поскольку таким образом с рынка уйдут формальные компании, которые помогают получить права без полноценного обучения.

Новые требования могут увеличить затраты на оборудование и инструкторов. Помимо этого, предстоит решить вопрос с кадрами в МВД: для полного контроля Министерству внутренних дел потребуется дополнительно больше восьми тысяч инспекторов. Тем не менее инициатива вполне логична на фоне растущей аварийности и деградации транспортной культуры.

Фото: Zakon.kz

Мая Мамедова руководит автошколой в Алматы с 1993 года. Она получила лицензию много лет назад. Утверждает, что работает без каких-либо нарушений. Директор поддерживает инициативу лицензирования, но против того, чтобы школы, имеющие разрешение, заново проходили входной контроль.

"У меня официальная лицензия есть. В 2007 году ввели лицензирование – и тогда мы, старые автошколы, получили лицензию. Первые школы работали по разрешению акимата и дорожной полиции. Они ходили и проверяли, все ли есть. Если да – разрешали работать. Когда мы получали лицензию – это было что-то. Мы запомнили на всю жизнь, хотя у нас было все оборудование и квалифицированные преподаватели. Для получения первых лицензий ставили жесткие требования. Правда, это было временно, примерно полгода. Те, у кого уже имеются лицензии, не должны получать их снова. Проверяющим, конечно, нужно обойти, посмотреть, живы ли эти автошколы. Я считаю, лицензирование пусть делают для новых школ и тех, которые работают по уведомительному характеру", – говорит Мая Мамедова.

Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков видит в лицензировании и положительные, и отрицательные аспекты.

"То, что входной контроль будет, – это хорошо. Если критерии входного контроля правильно разработают, и они действительно будут проверяться грамотными специалистами из МВД. Однако велика вероятность того, что за какую-то сумму проверяющий закроет глаза на что-нибудь, что может не соответствовать требованиям, и подпишет бумажки. Я не говорю, что все будут направо и налево брать взятки, но риск увеличивается. Сейчас мы не знаем, какие критерии предъявят к автошколам. Но чем более подготовленные курсанты будут выезжать на наши дороги, тем теоретически станет меньше ДТП", – выразил мнение Эдуард Эдоков.

Для того, чтобы открыть автошколу, достаточно снять кабинет, купить несколько подержанных машин, нанять инструкторов и уведомить в системе о начале работы.

"Никто не проверяет, какие у тебя машины, какой кабинет, какие наглядные материалы, какой уровень преподавания, квалифицированные ли преподаватели и инструкторы, есть ли учебная база. Все это никто не смотрит". Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков

С появлением входного контроля наверняка исчезнет часть организаций, выполняющих функцию "помогаек" в получении прав. Эксперты допускают, что стоимость обучения в автошколах, которые останутся, может увеличиться.

"Мне кажется, что цена подрастет. Если будет отсев, то с рынка уйдут так называемые "рога и копыта". Этот фильтр на входе заработает, и количество автошкол сократится. При существующем стабильном спросе работают законы рынка: предложений меньше – цена увеличивается", – рассуждает Эдоков.

Фото: Zakon.kz

Между тем сейчас в соцсетях предлагают пройти обучение в автошколах с пометкой "недорого". В Алматы стоимость полного курса теории и практики начинается от 100 тысяч тенге, а иногда превышает 300. В регионах немного дешевле. Бросаться на низкие цены не стоит. Специалисты уверяют: дешево ничему хорошему не научат.

"Это не качественная подготовка, а просто продажа, понимаете?! Сейчас стоимость у меня в школе самая дорогая: за два месяца 100 тысяч тенге – только теория, не считая вождения. С вождением получается 300 с лишним тысяч. Вот реальная цена качественного образования с 50 часами вождения. В законе прописано: 50 часов – для тех, кто хочет получить категорию "B" (легковые автомобили), срок обучения 2-2,5 месяца. А если вы посмотрите по карте города, знаете, сколько увидите там автошкол, у которых от 3 до 12 филиалов. Для такого количества у них нет машин и инструкторов. Невозможно дать хорошее образование, когда преподаватель ходит по разным филиалам", – уверена директор алматинской автошколы Мая Мамедова.

Фото: Zakon.kz

На недобросовестные автошколы жалуются и клиенты. Жительница Алматы Шолпан Исмаилова рассказывает: ее сын отучился на водителя в октябре, но свидетельство о прохождении курсов до сих пор не получил и качеством обучения остался недоволен.

Фото: Facebook/Шолпан Исмаилова

Ранее в МВД заявляли, что ни сроки обучения, ни действующие программы подготовки водителей менять не собираются. Если законопроект о лицензировании примут, для жителей Алматы и Астаны вряд ли что-то изменится. А вот в регионах ситуация с автошколами может усложниться.

"В крупных городах автошкол достаточно, и если даже сократится их количество, то вы пойдете не рядом с домом, а чуть дальше, в соседнем районе. А для жителей регионов есть риски, что школы поблизости не пройдут по новым требованиям и придется тратить больше времени на ожидания своей очереди и на дорогу, если вам на занятия нужно будет ездить за 50 километров. Это менее комфортно и более дорого", – объясняет председатель Независимого автомобильного союза.

Четких механизмов лицензирования и сроков принятия новшества пока нет. Законопроект еще предстоит рассмотреть мажилисменам.

"Проект соответствующих законодательных поправок находится на рассмотрении в законодательном органе – Мажилисе Парламента Республики Казахстан". Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Желающих научиться водить безмерно много. Даже в мегаполисах в хороших автошколах не всегда есть свободные места. Еще сложнее – попасть на экзамен в спецЦОНы. Некоторым приходится ждать свою очередь месяцами.

"Люди полтора-два месяца ждут, чтобы попасть на экзамены. Сдают в автоЦОНе. Представляете, человек подготовился, а потом теряет время в ожидании. В Алматы не могут попасть на экзамены. Курсанты нанимают машину, договариваются, едут в Жаркент, в Талдыкорган, чтобы там сдать экзамены", – сетует Мая Мамедова.

В ответ на официальное обращение автошкол насчет увеличения автопарка для проведения практического экзамена в НАО "Правительство для граждан" сообщили: закупить дополнительные машины сейчас невозможно из-за нехватки финансирования.

Фото: Zakon.kz

К тем, кто проводит экзамены, у преподавателей накопились разные вопросы. Руководители автошкол вспоминают: раньше в целом порядка было больше.

"На сегодняшний день функция приема экзамена не у дорожной полиции. Принимает НАО "Правительство для граждан". А там иногда контролируют прием экзаменов люди, которые даже водительского удостоверения не имеют. Раньше этим занимались сотрудники ГАИ МВД. Вот им и нужно вернуть эту функцию". Мая Мамедова, директор автошколы

Движение на дорогах в крупных городах губит нервную систему водителей и пугает пешеходов. Непорядочные автомобилисты проезжают на красный сигнал светофора, не включают указатели поворота, перестраиваются из одного ряда в другой через сплошную линию, выезжают на заполненные перекрестки, ездят по полосе для общественного транспорта, паркуются вблизи автобусных остановок. И это далеко не весь перечень нарушений.

Эксперты заметили: мегаполисы переполнены машинами, и большинство автолюбителей игнорируют ПДД. Яркий тому пример – Алматы.

"В Алматы в каждой семье уже по 2-3 машины – это ненормально. Многие знают правила, но попросту игнорируют их. Если бы автобусные парки в определенное время пускали бы больше общественного транспорта – тогда бы, может быть, народ пересаживался бы. Никто не хочет ездить в "забитых" автобусах. Иногда в них даже зайти не получается. Ладно, я могу пройти пешком четыре остановки, но кому-то же надо ехать дальше, кто-то работает вообще в другом конце города. Необходимо пересмотреть режим маршрутов общественного транспорта в часы пик", – считает Мая Мамедова.

В Казахстане фиксируют ежегодный рост количества ДТП. Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, за семь месяцев 2025 года в стране зарегистрировали 19 тысяч аварий с пострадавшими или погибшими. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го происшествий на дорогах стало больше на 6,5 тысячи. Основными факторами называют превышение скорости, опасные обгоны, усталость водителей и технические неисправности.