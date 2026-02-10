В Алматы 1 марта начнется весенний призыв в армию

В Алматы очередная кампания по призыву граждан на срочную воинскую службу в городе начнется с марта этого года. Об этом сообщили в Управлении по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне, передает Zakon.kz.

"В 2025 году призыв проводился в плановом режиме в весенний и осенний периоды. Общий государственный наряд составил 3 520 человек, фактически на службу направлены 3 547 граждан – это 100,6% от установленного задания", – рассказали в управлении.

Наибольшее количество призывников было распределено в Вооруженные силы РК и Пограничную службу КНБ. Также молодые алматинцы были направлены в Службу государственной охраны, в Министерство по чрезвычайным ситуациям и в Национальную гвардию.

Как отметили в управлении, работа по организации и проведению призыва находилась на постоянном контроле и велась во взаимодействии с заинтересованными государственными органами.

Сколько человек призовут в этом году, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что очередной призыв на срочную воинскую службу состоится в марте-июне 2026 года.