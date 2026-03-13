Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz, 13.03.2026 17:02
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Адаптационную программу для первоклассников, обучающихся на казахском языке и нуждающихся в дополнительной поддержке языка, внедряют в Казахстане.
  • Правила присвоения госномеров электросамокатам утвердили в МВД.
  • Казахстанские вузы получили больше самостоятельности: МНВО изменило типовые правила деятельности.
  • В Казахстане изменили порядок распределения коммунального жилья среди нуждающихся в нем категорий граждан и кандасов.
  • Изъятие из национального режима установлено для товаров легкой промышленности в госзакупках.
  • Правительство изменило некоторые функции МВД.
  • Какими документами следует руководствоваться при проведении капитального и текущего ремонта объекта кондоминиума.
  • Государство окажет финансовую поддержку теплоэнергетической отрасли для достижения целевых показателей.
  • Дополнен Список стран-участниц договора об избежании двойного налогообложения, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки КПН в Казахстане.
  • В МВД утвердили правила ведения профилактического учета и контроля за лицами, состоящими на учете в полиции.
  • Нормы об уголовной ответственности за правонарушения против половой неприкосновенности разъяснил Верховный суд.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
