Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Адаптационную программу для первоклассников, обучающихся на казахском языке и нуждающихся в дополнительной поддержке языка, внедряют в Казахстане.
- Правила присвоения госномеров электросамокатам утвердили в МВД.
- Казахстанские вузы получили больше самостоятельности: МНВО изменило типовые правила деятельности.
- В Казахстане изменили порядок распределения коммунального жилья среди нуждающихся в нем категорий граждан и кандасов.
- Изъятие из национального режима установлено для товаров легкой промышленности в госзакупках.
- Правительство изменило некоторые функции МВД.
- Какими документами следует руководствоваться при проведении капитального и текущего ремонта объекта кондоминиума.
- Государство окажет финансовую поддержку теплоэнергетической отрасли для достижения целевых показателей.
- Дополнен Список стран-участниц договора об избежании двойного налогообложения, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки КПН в Казахстане.
- В МВД утвердили правила ведения профилактического учета и контроля за лицами, состоящими на учете в полиции.
- Нормы об уголовной ответственности за правонарушения против половой неприкосновенности разъяснил Верховный суд.
