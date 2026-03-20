Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Официально обнародован текст новой Конституции Казахстана, принятой по итогам референдума.
- Токаев подписал указ о мерах по реализации Конституции РК, принятой 15 марта 2026 года.
- Институт Уполномоченного по вопросам семьи создан при президенте: глава государства подписал соответствующий указ.
- В Казахстане внедряют дополнительные меры господдержки туристской отрасли и детского спорта: принят закон.
- МВД будет ежегодно готовить для президента Национальный доклад о состоянии общественной безопасности и мерах по профилактике правонарушений.
- Правительство приняло Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи до 2030 года.
- Правила усыновления детей изменили в Казахстане: уточнен перечень лиц, которые не могут быть усыновителями, а приоритет при усыновлении отдан родственникам ребенка.
- Минздрав утвердил Правила обеспечения лекарствами для лечения орфанных заболеваний.
- "Смарт-города" и "смарт-регионы" будут строить в Казахстане согласно новой методике.
- Требования к операторам техосмотра усилили в Казахстане.
- Обновлены правила передачи имущества государственных служащих в доверительное управление: теперь договор с доверительным управляющим должен быть нотариально заверен.
- Право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса: Конституционный суд поддержал позицию банков.
Читайте также
