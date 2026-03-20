Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Официально обнародован текст новой Конституции Казахстана, принятой по итогам референдума.
  • Токаев подписал указ о мерах по реализации Конституции РК, принятой 15 марта 2026 года.
  • Институт Уполномоченного по вопросам семьи создан при президенте: глава государства подписал соответствующий указ.
  • В Казахстане внедряют дополнительные меры господдержки туристской отрасли и детского спорта: принят закон.
  • МВД будет ежегодно готовить для президента Национальный доклад о состоянии общественной безопасности и мерах по профилактике правонарушений.
  • Правительство приняло Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи до 2030 года.
  • Правила усыновления детей изменили в Казахстане: уточнен перечень лиц, которые не могут быть усыновителями, а приоритет при усыновлении отдан родственникам ребенка.
  • Минздрав утвердил Правила обеспечения лекарствами для лечения орфанных заболеваний.
  • "Смарт-города" и "смарт-регионы" будут строить в Казахстане согласно новой методике.
  • Требования к операторам техосмотра усилили в Казахстане.
  • Обновлены правила передачи имущества государственных служащих в доверительное управление: теперь договор с доверительным управляющим должен быть нотариально заверен.
  • Право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса: Конституционный суд поддержал позицию банков.
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:19, 30 января 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:13, 06 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:01, 13 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Читайте также
"Мне сказали: "Будь готов": топовый россиянин пожаловался на обман со стороны UFC
18:17, Сегодня
"Мне сказали: "Будь готов": топовый россиянин пожаловался на обман со стороны UFC
Ризабек Айтмухан не выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
18:13, Сегодня
Ризабек Айтмухан не выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
"Атырау" сыграл второй матч без забитых мячей в КПЛ
17:53, Сегодня
"Атырау" сыграл второй матч без забитых мячей в КПЛ
Чемпион топ-турнира по боксу из Казахстана сделал заявление после победы над узбекским бойцом
17:28, Сегодня
Чемпион топ-турнира по боксу из Казахстана сделал заявление после победы над узбекским бойцом
